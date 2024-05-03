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Новости
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Берлин вызвал поверенного РФ из-за кибератаки на партию Шольца

Берлін викликав повіреного РФ через кібератаку на партію Шольца

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства России из-за атаки хакеров на СДПГ. За этой атакой стоит группа, связанная с российским ГРУ.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер заявил, что эта кибератака демонстрирует, "что российская угроза для безопасности и мира в Европе - реальная и огромная".

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 3 мая, сообщила о завершении анализа источника этой атаки. По ее словам, немецкие власти пришли к выводу, что за атакой стоит хакерская группировка APT28.4, которая связана с российской военной разведкой - Главным разведывательным управлением генерального штаба вооруженных сил РФ.

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"Другими словами: российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - говорится в заявлении Бербок.

Что известно о хакерской атаке на правящую партию Германии?

СДПГ сообщила в июне 2023 года, что в январе того же года на электронные почтовые ящики ее руководства осуществили кибератаку. Тогда в партии высказали предположение, что это стало возможным из-за уязвимости в программном обеспечении, о которой не было известно. Однако впоследствии оказалось, что за этой атакой стоят российские хакеры.

Кроме этого, кибератака была осуществлена не только на СДПГ. По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, атака была направлена также и на логистический, оборонный, аэрокосмический и ИТ-секторы страны.

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Ранее Великобритания обвинила ФСБ в сотнях хакерских атак на политиков и активистов.

Автор: 

Германия (6930) россия (95372) хакер (1180) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+3
То нехай Штольц надасть нам Таураси і ми помстимося за його рідну партію, бо сам не зможе!
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03.05.2024 16:23
+3
Меркельшу ще викличте. Та Шредера. Цих пуделів Х@ йла .
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03.05.2024 16:23
+2
А цей повірений хоч прийшов? Чи як в Польщі нах послав їхнє МЗС?
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03.05.2024 16:37
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03.05.2024 16:16 Ответить
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03.05.2024 16:18 Ответить
У Берліні спалахнула масштабна пожежа на заводі, де випускають системи ППО Iris-T.
Про це йдеться у повідомленні видання BILD.
Речник берлінської пожежної служби, який зараз перебуває на місці події каже, що будівля згоріла вщент на чотирьох поверхах. Частина будівлі вже обвалилася.
Попередньо, пожежа спалахнула на металургійному заводі "Diehl Metall".
Рятувальники зазначають, що пожежу вже неможливо взяти під контроль зсередини.
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03.05.2024 16:26 Ответить
терпилы немецкие им уже под носом диверсии устраивают а они все телятся
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04.05.2024 00:36 Ответить
Кібератака на Німеччину, розвідувальні дрони над полігонами, постійне виття на болотах про ядерну зброю, це вже напад на НАТО?
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03.05.2024 16:20 Ответить
вони ж не навмисно!
і всього, на пів шишечки.
навіть пожежа на військовому заводі, ніякий не привід.
мені вже цікаво, подивитися реакцію на приліт балістики в тіргартен.
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03.05.2024 16:33 Ответить
То нехай Штольц надасть нам Таураси і ми помстимося за його рідну партію, бо сам не зможе!
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03.05.2024 16:23 Ответить
Меркельшу ще викличте. Та Шредера. Цих пуделів Х@ йла .
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03.05.2024 16:23 Ответить
Викликали і поцалювали в сраку
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03.05.2024 16:34 Ответить
А цей повірений хоч прийшов? Чи як в Польщі нах послав їхнє МЗС?
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03.05.2024 16:37 Ответить
 
 