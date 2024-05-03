Берлин вызвал поверенного РФ из-за кибератаки на партию Шольца

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства России из-за атаки хакеров на СДПГ. За этой атакой стоит группа, связанная с российским ГРУ.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер заявил, что эта кибератака демонстрирует, "что российская угроза для безопасности и мира в Европе - реальная и огромная".

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 3 мая, сообщила о завершении анализа источника этой атаки. По ее словам, немецкие власти пришли к выводу, что за атакой стоит хакерская группировка APT28.4, которая связана с российской военной разведкой - Главным разведывательным управлением генерального штаба вооруженных сил РФ.

Читайте также: Кибератаки РФ на Германию не останутся без ответа, - Бербок

"Другими словами: российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - говорится в заявлении Бербок.

Что известно о хакерской атаке на правящую партию Германии?

СДПГ сообщила в июне 2023 года, что в январе того же года на электронные почтовые ящики ее руководства осуществили кибератаку. Тогда в партии высказали предположение, что это стало возможным из-за уязвимости в программном обеспечении, о которой не было известно. Однако впоследствии оказалось, что за этой атакой стоят российские хакеры.

Кроме этого, кибератака была осуществлена не только на СДПГ. По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, атака была направлена также и на логистический, оборонный, аэрокосмический и ИТ-секторы страны.

Читайте также: Российские хакеры получили доступ к внутренним системам Microsoft

Ранее Великобритания обвинила ФСБ в сотнях хакерских атак на политиков и активистов.