РФ намагається отримати доступ до даних щодо військової підтримки України, - міністр цифровізації Польщі Гавковський

Польща є ключовим хабом постачання зброї для України. Тому Росія за допомогою кібератак намагається добратися до інформації про обсяги військової допомоги Києву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю ЕП розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За його словами, кількість російських кібератак на польську інфраструктуру щороку подвоюється, що змушує польський уряд створювати "кібернетичний щит".

Так, польські спеціалісти постійно фіксують намагання росіян вразити критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Також спостерігаються атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

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Гавковський зауважив, що оскільки Польща є важливим хабом з постачання зброї для України, Росія намагається отримати доступ до даних про цю допомогу.

Під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві, розташований неподалік українського кордону.

Попри постійне посилення захисту, польська влада фіксувала випадки зламу системи. Наразі безпека цих систем перебуває на високому рівні.

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Атаки хакерської групи APT28 на країни ЄС

Нагадаємо, 3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.