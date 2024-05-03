НАТО готове до скоординованої відповіді на кібератаки РФ на Німеччину і Чехію

Північноатлантичний Альянс виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії. Там анонсували "розгляд скоординованих заходів у відповідь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві НАТО.

"Ми солідарні з Німеччиною у зв'язку зі зловмисною кіберкампанією проти політичної партії, в цьому випадку Соціал-демократичної партії ФРН, і з Чехією у зв'язку зі зловмисними кібердіями проти її установ", - йдеться у заяві НАТО.

Зазначається, що Німеччина і Чехія поклали відповідальність за "шкідливу кібердіяльність у своїх країнах на загрозливого суб'єкта APT28, спонсорованого російською федерацією, зокрема головним розвідувальним управлінням (гру) генштабу Росії".

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Союзники також відзначають, що хакери APT28 атакували інші національні державні структури, операторів критичної інфраструктури та інші організації в усьому Північноатлантичному союзі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.

"Ми рішуче засуджуємо зловмисну кібердіяльність, спрямовану на підрив наших демократичних інститутів, національної безпеки та вільного суспільства", - йдеться у заяві Альянсу

Також у НАТО вказали, що мають намір використовувати необхідні можливості для стримування, захисту і протидії кіберзагрозам, зокрема шляхом розгляду скоординованих заходів у відповідь.

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В Альянсі закликали всі держави, включно з Росією, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, підтвердженої всіма членами Організації Об'єднаних Націй.

Що відомо про кібератаку РФ

У п'ятницю, 3 квітня Німеччина заявила, що викликала високопоставленого російського посла до міністерства закордонних справ після того, як Берлін звинуватив російських державних хакерів у минулорічній кібератаці на членів Соціал-демократичної партії.