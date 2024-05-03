НАТО готове до скоординованої відповіді на кібератаки РФ на Німеччину і Чехію
Північноатлантичний Альянс виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії. Там анонсували "розгляд скоординованих заходів у відповідь".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві НАТО.
"Ми солідарні з Німеччиною у зв'язку зі зловмисною кіберкампанією проти політичної партії, в цьому випадку Соціал-демократичної партії ФРН, і з Чехією у зв'язку зі зловмисними кібердіями проти її установ", - йдеться у заяві НАТО.
Зазначається, що Німеччина і Чехія поклали відповідальність за "шкідливу кібердіяльність у своїх країнах на загрозливого суб'єкта APT28, спонсорованого російською федерацією, зокрема головним розвідувальним управлінням (гру) генштабу Росії".
Союзники також відзначають, що хакери APT28 атакували інші національні державні структури, операторів критичної інфраструктури та інші організації в усьому Північноатлантичному союзі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.
"Ми рішуче засуджуємо зловмисну кібердіяльність, спрямовану на підрив наших демократичних інститутів, національної безпеки та вільного суспільства", - йдеться у заяві Альянсу
Також у НАТО вказали, що мають намір використовувати необхідні можливості для стримування, захисту і протидії кіберзагрозам, зокрема шляхом розгляду скоординованих заходів у відповідь.
В Альянсі закликали всі держави, включно з Росією, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, підтвердженої всіма членами Організації Об'єднаних Націй.
Що відомо про кібератаку РФ
У п'ятницю, 3 квітня Німеччина заявила, що викликала високопоставленого російського посла до міністерства закордонних справ після того, як Берлін звинуватив російських державних хакерів у минулорічній кібератаці на членів Соціал-демократичної партії.
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