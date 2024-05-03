Євросоюз засуджує кібератаки РФ на Німеччину та Чехію, - Боррель

Євросоюз виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля від імені ЄС.

"Ця зловмисна кіберкампанія демонструє постійну модель безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, спрямовану на демократичні інститути, урядові установи та постачальників критичної інфраструктури в Європейському Союзі та за його межами", – йдеться у заяві.

Боррель що Росія неодноразово використовувала APT28 для здійснення зловмисної кібердіяльності проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів, насамперед України.

"ЄС не толеруватиме таку зловмисну поведінку, особливо діяльність, спрямовану на деградацію нашої критичної інфраструктури, послаблення суспільної згуртованості та вплив на демократичні процеси, беручи до уваги цьогорічні вибори в ЄС та у понад 60 країнах світу.

ЄС та його держави-члени продовжуватимуть співпрацювати з нашими міжнародними партнерами з метою сприяння відкритому, вільному, стабільному та безпечному кіберпростору", - заявив він.

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Нагадаємо, 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.