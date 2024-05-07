Россия ведет захватническую войну на всех уровнях, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Кремль ведет "захватническую войну на всех уровнях" - в частности, Россия блокирует экспорт украинского зерна и осуществляет кибератаки в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бербок отметила, что Россия ведет "захватническую войну на всех уровнях", имея в виду, в частности, блокаду украинского экспорта зерна и "массированные кибератаки".

Она напомнила, что эти кибератаки также были направлены против Социал-демократической партии в Германии и компаний в Федеративной Республике.

"Это безответственный процесс. Это событие, о котором мы не можем молчать", - добавила Бербок.

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Что известно о кибератаке РФ

Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии.

Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.

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