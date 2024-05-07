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Новини Війна
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Росія веде загарбницьку війну на всіх рівнях, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Кремль веде "загарбницьку війну на всіх рівнях", зокрема Росія блокує експорт українського зерна та здійснює кібератаки в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бербок зазначила, що Росія веде "загарбницьку війну на всіх рівнях", маючи на увазі, зокрема, блокаду українського експорту зерна та "масовані кібератаки".

Вона нагадала, що ці кібератаки також були спрямовані проти Соціал-демократичної партії у Німеччині та компаній у Федеративній Республіці.

"Це безвідповідальний процес. Це подія, про яку ми не можемо мовчати", - додала Бербок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кібератаки РФ на Німеччину не залишаться без відповіді, - Бербок

Що відомо про кібератаку РФ

Нагадаємо, 3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини.

Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.

Читайте також: Бербок відкинула заклики "заморозити" війну в Україні

Автор: 

росія (64958) Анналена Бербок (455) кібератака (405)


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Цивілізований Захід буде у безпеці виключно за умови ведення активної війни проти @уйлостану на всіх рівнях
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07.05.2024 16:20 Відповісти
...і додала : будемо, методами стародавнього Риму , боротись з варварами. Може на цей раз переможемо .

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07.05.2024 16:38 Відповісти
Мгм...
Оскільки я тупішій за європолітиків, то певно, десь за рік-два теж дійду до цього розуміння!
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07.05.2024 16:49 Відповісти
Я так розумію, що в Німеччині є якийсь інститут вивчення Росії. Тож після двох останніх років напруженої праці учОні нарешті зрозуміли, що Москва ворог.
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07.05.2024 17:01 Відповісти
Головне - продовжуйте і залі забороняти перенесення війни на територію загарбника, адже страждати повинна тільки лише Україна Атопутиннападьот!

Ідіоти!
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07.05.2024 17:23 Відповісти
Дер трактор, дер паше, дер землю !
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07.05.2024 17:51 Відповісти
 
 