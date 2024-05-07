Росія веде загарбницьку війну на всіх рівнях, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Кремль веде "загарбницьку війну на всіх рівнях", зокрема Росія блокує експорт українського зерна та здійснює кібератаки в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бербок зазначила, що Росія веде "загарбницьку війну на всіх рівнях", маючи на увазі, зокрема, блокаду українського експорту зерна та "масовані кібератаки".

Вона нагадала, що ці кібератаки також були спрямовані проти Соціал-демократичної партії у Німеччині та компаній у Федеративній Республіці.

"Це безвідповідальний процес. Це подія, про яку ми не можемо мовчати", - додала Бербок.

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Що відомо про кібератаку РФ

Нагадаємо, 3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини.

Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.

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