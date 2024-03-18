Бербок відкинула заклики "заморозити" війну в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок чітко відкинула заклики до заморожування російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BR24.

"Той, хто ознайомився з останньою доповіддю ООН про російські воєнні злочини на окупованих територіях, на мій погляд, не буде знову говорити про можливе заморожування конфлікту", - заявила Бербок.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що доповідь ООН читається "як абсолютна книга жахів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна: вони сягають далеко за межі України, - Бербок

Зазначається, що цю заяву вона адресувала лідеру парламентської фракції СДПН Рольфу Мютценіху, який виступив з аналогічною заявою під час дебатів у Бундестазі минулого четверга.

Тоді Мютценіх сказав, що "ми повинні говорити не лише про те, як вести війну в Україні. Ми також повинні думати про те, як війну можна заморозити, а потім, зрештою, закінчити".

Його слова викликали різку критику в уряді Німеччини.

Читайте також: Берлін та Лондон обіцяють не дати Путіну вбити між собою клин