Берлін та Лондон обіцяють не дати Путіну вбити між собою клин
Німеччина і Велика Британія поклялися не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну вбити клин між ними після того, як російський злом німецької розвідки виявив розбіжності з приводу того, як надавати військову підтримку Україні.
Про це міністри закордонних справ Великої Британії та Німеччини Девід Кемерон та Анналена Бербок заявили на спільній пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
"Я не хочу грати на руку якимось російським наративам про розбіжності між союзниками", - сказав Кемерон.
Він заявив, що між союзниками і в НАТО існує "неймовірна єдність".
Бербок зі свого боку заявила, що союзники України не дозволять російському президенту залякувати їх і сіяти розбрат.
"Якщо у нас є різні думки, ми будемо обговорювати це за закритими дверима. Тому що ми не дозволимо Путіну розділити нас, які б інші засоби і методи він не використовував", - сказала вона журналістам.
Відповідаючи на запитання про постачання Taurus, вона визнала, що Україні потрібні боєприпаси і ракети дальнього радіуса дії, хоча й додала, що існує безліч різних типів.
Хоча Кемерон заявив, що рішення зрештою залишається за Німеччиною, він кілька разів говорив, що зброя дальнього радіуса дії допомогла Україні в її боротьбі за відсіч Росії.
Велика Британія запропонувала варіанти розв'язання проблеми опору Берліна, зокрема обмінну угоду, в рамках якої Британія поставить більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії.
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після цього, що союзники попри злив інформації все одно довіряють Німеччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль