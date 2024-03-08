Берлин и Лондон обещают не дать Путину вбить между собой клин

Германия и Великобритания поклялись не разрешить российскому диктатору Владимиру Путину вбить клин между ними после того, как российский взлом немецкой разведки обнаружил разногласия по поводу того, как оказывать военную поддержку Украине.

Об этом министры иностранных дел Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок заявили на совместной пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Я не хочу играть на руку каким-либо российским нарративам о разногласиях между союзниками", - сказал Кэмерон.

Он заявил, что между союзниками и в НАТО существует "невероятное единство".

Бербок со своей стороны заявила, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугивать их и сеять раздор.

"Если у нас есть разные мнения, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас, какие бы другие средства и методы он ни использовал", - сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос о поставках Taurus, она признала, что Украине нужны боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия, хотя добавила, что существует множество различных типов.

Хотя Кэмерон заявил, что решение в конце концов остается за Германией, он несколько раз говорил, что оружие дальнего радиуса действия помогло Украине в ее борьбе за отпор России.

Великобритания предложила варианты решения проблемы сопротивления Берлина, в частности обменное соглашение, в рамках которого Великобритания поставит больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса по поводу возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил после этого, что союзники, несмотря на слив информации, все равно доверяют Германии.