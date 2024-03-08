РУС
Кэмерон - Бербок: Мы должны спросить себя, что можно сделать по дальнобойным ракетам для Украины.

Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон не считает, что вопрос дальнобойных ракет для Украины вносит раскол в единство НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Дэвид Кэмерон заявил на совместной с Анналеной Бербок пресс-конференции в Берлине.

"Великобритания и Германия оказали (в Европе) много помощи Украине – военной, дипломатической, финансовой. Но они должны спросить: что еще они могут сделать, какое еще оружие предоставить. Мы должны спросить себя, что можно сделать относительно дальнобойных ракет... Это суверенное решение каждой страны. Ракеты, которые мы передали, помогли украинцам отражать агрессию", - подчеркнул он.

Он не стал комментировать нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца согласиться на передачу германских ракет Taurus. В то же время Кэмерон не согласился, что вопрос ракет вносит раскол в единство НАТО и оценил сплоченность Североатлантического союза в настоящее время как "невероятную".

Читайте также: Запад должен сделать больше для победы Украины в войне, - глава МИД Великобритании Кэмерон

Кэмерон подчеркнул, что хочет мирного решения, но понимает, что "мира можно достичь только через силу, через демонстрацию того, что Путин не выиграет, через поддержку Украины".

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.

Кэмерон Дэвид (247) ракеты (3683) Бербок Анналена (349)
