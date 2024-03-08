Кэмерон - Бербок: Мы должны спросить себя, что можно сделать по дальнобойным ракетам для Украины.
Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон не считает, что вопрос дальнобойных ракет для Украины вносит раскол в единство НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Дэвид Кэмерон заявил на совместной с Анналеной Бербок пресс-конференции в Берлине.
"Великобритания и Германия оказали (в Европе) много помощи Украине – военной, дипломатической, финансовой. Но они должны спросить: что еще они могут сделать, какое еще оружие предоставить. Мы должны спросить себя, что можно сделать относительно дальнобойных ракет... Это суверенное решение каждой страны. Ракеты, которые мы передали, помогли украинцам отражать агрессию", - подчеркнул он.
Он не стал комментировать нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца согласиться на передачу германских ракет Taurus. В то же время Кэмерон не согласился, что вопрос ракет вносит раскол в единство НАТО и оценил сплоченность Североатлантического союза в настоящее время как "невероятную".
Кэмерон подчеркнул, что хочет мирного решения, но понимает, что "мира можно достичь только через силу, через демонстрацию того, что Путин не выиграет, через поддержку Украины".
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.
Гальмуки млять!
Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена,https://justthenews.com/politics-policy/all-things-trump/trump-rips-biden-over-leaving-late-state-union-address-slams-his пише Just the news.
«Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він дав їм усе, включно з Україною. Я забрав «Північний потік-2″, він дав його їм! Він був маріонеткою для Путіна і Сі, і практично для кожного іншого лідера» - написав Трамп.
Водночас експрезидент США наголосив, що Росія вторглася в Україну «лише тому, що Путін не поважає Байдена». За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа".
Що сказать... Трамп копіює нашого "Блазня" на стадіоні -перед другим туром виборів... Там була практично та сама риторика!
Ми бачимо, що переважна більшість світових лідерів інтуїтивно вибирає варіант "Великий Порожній Піззьож".