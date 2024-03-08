Кемерон - Бербок: Ми повинні запитати себе, що можна зробити щодо далекобійних ракет для України
Глава МЗС Великої Британії Джеймс Кемерон не вважає, що питання далекобійних ракет для України вносить розкол у єдність НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Девід Кемерон заявив на спільній з Анналеною Бербок пресконференції в Берліні.
"Велика Британія і Німеччина надали (в Європі) найбільше допомоги Україні – військової, дипломатичної, фінансової. Але вони мають запитати: що ще вони можуть зробити, яку ще зброю надати. Ми повинні запитати себе, що можна зробити щодо далекобійних ракет... Це суверенне рішення кожної країни. Ракети, які передали ми, допомогли українцям відбивати агресію", - наголосив він.
Він не став коментувати небажання канцлера ФРН Олафа Шольца погодитися на передачу німецьких ракет Taurus. Водночас Кемерон не погодився, що питання ракет вносить розкол у єдність НАТО і оцінив згуртованість Альянсу нині як "неймовірну".
Кемерон наголосив, що хоче мирного рішення, але розуміє, що "миру можна досягти лише через силу, через демонстрацію того, що Путін не виграє, через підтримку України".
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання
Гальмуки млять!
Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена,https://justthenews.com/politics-policy/all-things-trump/trump-rips-biden-over-leaving-late-state-union-address-slams-his пише Just the news.
«Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він дав їм усе, включно з Україною. Я забрав «Північний потік-2″, він дав його їм! Він був маріонеткою для Путіна і Сі, і практично для кожного іншого лідера» - написав Трамп.
Водночас експрезидент США наголосив, що Росія вторглася в Україну «лише тому, що Путін не поважає Байдена». За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа".
Що сказать... Трамп копіює нашого "Блазня" на стадіоні -перед другим туром виборів... Там була практично та сама риторика!
Ми бачимо, що переважна більшість світових лідерів інтуїтивно вибирає варіант "Великий Порожній Піззьож".