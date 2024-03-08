УКР
Кемерон - Бербок: Ми повинні запитати себе, що можна зробити щодо далекобійних ракет для України

кемерон

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Кемерон не вважає, що питання далекобійних ракет для України вносить розкол у єдність НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Девід Кемерон заявив на спільній з Анналеною Бербок пресконференції в Берліні.

"Велика Британія і Німеччина надали (в Європі) найбільше допомоги Україні – військової, дипломатичної, фінансової. Але вони мають запитати: що ще вони можуть зробити, яку ще зброю надати. Ми повинні запитати себе, що можна зробити щодо далекобійних ракет... Це суверенне рішення кожної країни. Ракети, які передали ми, допомогли українцям відбивати агресію", - наголосив він.

Він не став коментувати небажання канцлера ФРН Олафа Шольца погодитися на передачу німецьких ракет Taurus. Водночас Кемерон не погодився, що питання ракет вносить розкол у єдність НАТО і оцінив згуртованість Альянсу нині як "неймовірну".

Кемерон наголосив, що хоче мирного рішення, але розуміє, що "миру можна досягти лише через силу, через демонстрацію того, що Путін не виграє, через підтримку України".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно більше боєприпасів, ППО, далекобійної зброї: Бербок закликала мобілізувати всю можливу допомогу Україні

Кемерон Девід (110) ракети (4144) Бербок Анналена (457)
+7
Перевага диктатур і тоталітаризму- вони не киздять, а наказуть.
08.03.2024 10:13 Відповісти
+6
Поки будете себе питати, дед *********** ***** по вас своїм далекобоєм!
Гальмуки млять!
08.03.2024 10:10 Відповісти
+6
Та прям пистець якийсь..не простіше дати, а на роками язиками чухати..
08.03.2024 10:11 Відповісти
Поки будете себе питати, дед *********** ***** по вас своїм далекобоєм!
Гальмуки млять!
08.03.2024 10:10 Відповісти
Та прям пистець якийсь..не простіше дати, а на роками язиками чухати..
08.03.2024 10:11 Відповісти
А чому б просто дати все, що є, без ніяких запитань? Пупс себе ж нічого, мабуть, не питає. Мовчки вантажить вагони снарядами і ракетами для куйла і все.
08.03.2024 10:11 Відповісти
Ну у китайозів трохи питає...
08.03.2024 10:58 Відповісти
Шольц думає, що США будуть НАТО в Європі замість нього захищати. Ага, Трамп тільки про це мріє...
08.03.2024 10:12 Відповісти
Перевага диктатур і тоталітаризму- вони не киздять, а наказуть.
08.03.2024 10:13 Відповісти
Така собі перевага.
08.03.2024 10:29 Відповісти
Нi, виходить таки перевага i союзниками краще мати саме такi держави.
08.03.2024 10:31 Відповісти
камерон роздовбав економику яка лшилась вид тетчер всі войска спустили а тепер кричать бо в самих пусто
08.03.2024 10:14 Відповісти
Північнокорейський пілмєнь і чалматі взагалі нічого не запитують. А ці вічно щось запитують, як о то у Гамлеті.
08.03.2024 10:19 Відповісти
Бо вони нікому не підзвітні і в них нема ніяких гальм.
08.03.2024 10:30 Відповісти
А я себе казню...бо сам з собою говорю,сам себе питаю.А тут люди ....таке саме роблять
08.03.2024 10:22 Відповісти
Ціль у маацкві це якраз правильне використання ...
08.03.2024 10:23 Відповісти
Ракети повинні влучати в певні цілі у Москві в разі правильного використання.
08.03.2024 10:30 Відповісти
"Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував зовнішню політику Джо Байдена та назвав його маріонеткою Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена,https://justthenews.com/politics-policy/all-things-trump/trump-rips-biden-over-leaving-late-state-union-address-slams-his пише Just the news.

«Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він дав їм усе, включно з Україною. Я забрав «Північний потік-2″, він дав його їм! Він був маріонеткою для Путіна і Сі, і практично для кожного іншого лідера» - написав Трамп.

Водночас експрезидент США наголосив, що Росія вторглася в Україну «лише тому, що Путін не поважає Байдена». За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа".

Що сказать... Трамп копіює нашого "Блазня" на стадіоні -перед другим туром виборів... Там була практично та сама риторика!
08.03.2024 10:38 Відповісти
якщо ракети на 500 км далекобійні то ракети на 2000 км які ? міжгалактичні ?
08.03.2024 10:41 Відповісти
