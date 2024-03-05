Шольц занадто нерішучий. Не розумію, чому Німеччина не постачає Taurus Україні, - ексгенсек НАТО Расмуссен

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц занадто не рішучий та розкритикував його відмову передати Україні ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Нам потрібні глави держав, які діють рішуче. Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", - сказав він, говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Расмуссен, зокрема, критикує відмову Шольца поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

"Я не розумію, чому Німеччина не постачає Taurus", – зазначив він.

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Ексгенсек НАТО також переконаний, що Європа повинна перейти на військову економіку і забезпечити Україну всім необхідним озброєнням.

"Ми повинні нарешті усвідомити серйозність ситуації. Путін не відступить, особливо до виборів у США", – додав він.

Крім того, він висловився за якнайшвидше надання Україні запрошення до вступу в НАТО.

"Я не знаю, чи відбудеться це на саміті НАТО в липні. Але я хотів би заперечити аргумент, що неможливо розпочати процес вступу, поки в Україні триває війна", – підкреслив Расмуссен.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

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