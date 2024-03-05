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Новини
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Шольц занадто нерішучий. Не розумію, чому Німеччина не постачає Taurus Україні, - ексгенсек НАТО Расмуссен

олаф,шольц

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц занадто не рішучий та розкритикував його відмову передати Україні ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Нам потрібні глави держав, які діють рішуче. Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", - сказав він, говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Расмуссен, зокрема, критикує відмову Шольца поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

"Я не розумію, чому Німеччина не постачає Taurus", – зазначив він.

Читайте: Расмуссен вважає, що Україні потрібно дати запрошення в НАТО в липні

Ексгенсек НАТО також переконаний, що Європа повинна перейти на військову економіку і забезпечити Україну всім необхідним озброєнням.

"Ми повинні нарешті усвідомити серйозність ситуації. Путін не відступить, особливо до виборів у США", – додав він.

Крім того, він висловився за якнайшвидше надання Україні запрошення до вступу в НАТО.

"Я не знаю, чи відбудеться це на саміті НАТО в липні. Але я хотів би заперечити аргумент, що неможливо розпочати процес вступу, поки в Україні триває війна", – підкреслив Расмуссен.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У партії Шольца невдоволені розбіжностями між канцлером та Макроном. Суперечка небезпечна для України, - ЗМІ

Автор: 

НАТО (6466) Расмуссен Андерс Фог (76) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+7
Шольц просто сцикливий пердун.
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05.03.2024 17:00
+5
Зачмиріть його..
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05.03.2024 16:56
+5
бо в кацапів є неприємний компромат на Шольца, позиції котрого наразі надто хиткі
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05.03.2024 16:57
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Зачмиріть його..
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05.03.2024 16:56 Відповісти
бо в кацапів є неприємний компромат на Шольца, позиції котрого наразі надто хиткі
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05.03.2024 16:57 Відповісти
компромат как его в бане шпилят крепкие мужики?
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05.03.2024 16:58 Відповісти
не виключено, це зараз він лисий хрєн, а замолоду був "сладєнький одуванчік"

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05.03.2024 17:02 Відповісти
А зараз...
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05.03.2024 18:35 Відповісти
хіба ж це компромат? це робота з електоратом.
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05.03.2024 17:13 Відповісти
Шольц просто сцикливий пердун.
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05.03.2024 17:00 Відповісти
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05.03.2024 17:20 Відповісти
Спецоперация идёт по плану
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05.03.2024 17:00 Відповісти
бо ліверка = буйло

шольц в молодості був ліваком, проти НАТО та "імперіалізма Федеративної республіки"
читайте біографію у вікі
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05.03.2024 17:00 Відповісти
Шольц занадто нерішучий

Зате він рішучий сцикун!
)))
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05.03.2024 17:03 Відповісти
Бо викормиш Меркель, підстилки раззіі.
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05.03.2024 17:04 Відповісти
Зате всі ,,екс" , відставної кози барабанщики дуже рішучі!
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05.03.2024 17:06 Відповісти
Бо компромат на нього є,напевне з неповнолітніми хлопчиками пив пиво та лизав ковбаски в голому вигляді
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05.03.2024 17:06 Відповісти
Охреніти.Хто б звиздів про «рішуче нато»....
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05.03.2024 17:07 Відповісти
Так, Шольц занадто нерішучий..
але кому ті Тауруси передавати, коли ті,
що мають ними стріляти по раϟϟшистам,
пішли в водолазні війська на Тисі .??
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05.03.2024 17:10 Відповісти
2 десятки водолазів погоди не роблять.
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05.03.2024 18:09 Відповісти
А взагалі на цензорі українців і взагалі порядних людей меншає і меншає...Німеччина з усіх країн ЄС надає найбільшу допомогу,згадайте хоча б Гепарди,без яких шахеди б нас заклювали..
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05.03.2024 17:12 Відповісти
очкольц
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05.03.2024 17:12 Відповісти
Шольц, як міністр фінансів у Меркель, влетів у банківську халепу, через московського агента, який потів, «дивно утік» на московію з купою компромата на посадовців Меркель!
Шольцу про це, як трампу, носом тикають з московії ФСБ …
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05.03.2024 17:35 Відповісти
Щольць, радиться з Путинсьскою шлюндрою, Меркель. А ця гидота заколотила усе все це! ****
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05.03.2024 17:40 Відповісти
Як тільки очільники європейських або американських воєнних установ отримують приставку "екс", то відразу стають хоробрими і рішучими.
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05.03.2024 17:41 Відповісти
Шольц - не рiшучий... А шо не понятно, прогибается перед пыней, бо... и в этом ерманцев можно понять. - это уже мания неполноценности, из-за двух начатых ими мировых воен и только недавнего окончания выплаты по репарациям за первую мировую.
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05.03.2024 17:42 Відповісти
Що тут незрозумілого? Канцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз на тисячоліття. Рейхсканцлер торохтить кістками в домовині від діянь своїх сикливих і продажних спадкоємців і спадкоємиць.
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05.03.2024 18:05 Відповісти
В Шольца є наставники Gerhard Fritz Kurt Schröder і Angela Dorothea Merkel, але ніяк не Konrad Hermann Joseph Adenauer.
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05.03.2024 18:50 Відповісти
Скоріше за всею в Німеччини цих Таурусів просто... нема. Блеф.
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05.03.2024 19:16 Відповісти
Коли ти половину життя смокчеш цицьку німецької комсомолки, як після цього не боятись Кремль? Це з молоком.
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05.03.2024 19:18 Відповісти
Как выйдут в отставку все такие смелые, а как при должности язык втягивают очень глубоко
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05.03.2024 19:35 Відповісти
рішучість німців закінчилася в травні 45го...
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05.03.2024 23:41 Відповісти
а макрона же он назвал слишком болтливым (киздаболом)
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06.03.2024 01:41 Відповісти
Тому,що шольц путлерівський посіпака.
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06.03.2024 11:19 Відповісти
 
 