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Расмуссен (72) членство в НАТО (1413)

Расмуссен вважає, що Україні потрібно дати запрошення в НАТО в липні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

расмуссен

Україна повинна отримати запрошення до Північноатлантичного альянсу на саміті, що відбудеться у Вашингтоні в липні.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив на спільному з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком брифінгу в Києві щодо офіційного запуску Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції, яка має сприяти цьому процесу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На його думку, таке рішення може позбавити російського диктатора Володимира Путіна стимулу продовжувати війну проти нашої країни та прокласти шлях до миру.

"Я не приховуватиму: на мою думку, запрошення (до Альянсу - ред.) має бути надане Україні вже на саміті НАТО в липні. Я знаю: це буде суперечливе і безпрецедентне рішення, якщо ми запросимо до НАТО країну, яка вже перебуває у стані війні", - сказав ексгенсекретар.

Він зазначив, що скептики наведуть контраргумент про те, що "поки триватиме війна, НАТО не може надати запрошення Україні", але Расмуссен вважає, що це дуже небезпечно, тому що посилюватиме намір Путіна продовжувати війну.

Читайте також: Перемога України в інтересах США, хочу переконати конгресменів надати допомогу, - ексгенсек НАТО Расмуссен

"Це де-факто дає Путіну право вето, і, вочевидь, це неприйнятно. Ось чому я вважаю, що ми маємо надати запрошення і продемонструвати, що ми щирі, коли кажемо, що Україна приєднається до Альянсу, і скаже Путіну: тобі цьому не запобігти, ми не дозволимо тобі перемогти у цій війні, Україна є невідʼємною частиною НАТО", - підкреслив він.

Крім того, Захід не може дозволити досягти Путіну хоч якогось успіху в Україні, тому що це буде сигнал решті світу.

"Якщо Путін може забрати Крим, тоді я можу забрати Тайвань. Це факт", - пояснив Расмуссен.

Він додав, що міжнародна робоча група займеться тим, як саме використати запрошення України для зупинення війни.

"Щоби ми могли сказати: запрошення торує шлях до миру", - резюмував колишній секретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенсек НАТО Расмуссен пропонує прийняти Україну в Альянс без гарантій для окупованих територій: "Настав час зробити наступний крок"
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Топ коментарі
+9
А чого правильні речі кажуть тільки ті шо у відставці?
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30.01.2024 19:13
+6
Це мало статися "вчора"!
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30.01.2024 19:18
+5
Як прикро, що така гарна думка (запросити Україну до НАТи) не відвідала голову пана А.Ф. Расмуссена в 2009 - 2014 рр....
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30.01.2024 19:41
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А чого правильні речі кажуть тільки ті шо у відставці?
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30.01.2024 19:13 Відповісти
Нема потреби фільтрувать базар...
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30.01.2024 19:15 Відповісти
Тому що за свої слова вони не несуть жодної відповідальності.
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30.01.2024 19:31 Відповісти
А це така гра шахраїв з лохом - ніби є заяви серйозних політиків, які підтримують у лоха надію виплутатись, а наспрвді його заманюють, щоб обібрати до нитки.
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30.01.2024 22:15 Відповісти
А у лоха ше є шо брати?
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30.01.2024 22:18 Відповісти
Не було б що, не було б війни.
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30.01.2024 22:43 Відповісти
В липні? Вважаєте кодляк заметушився з відставкою Главкому випадково? Треба ж їм встигнути до липня багато оманських справ доробити, щоб в липні не було кого запрошувати...
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30.01.2024 19:17 Відповісти
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30.01.2024 19:35 Відповісти
Тобто, місцева цензорівська братва звинувачує в "оманському договорняку" зовсім не тих?
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30.01.2024 20:48 Відповісти
Легко бути там колишнім!
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30.01.2024 19:18 Відповісти
Це мало статися "вчора"!
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30.01.2024 19:18 Відповісти
Це якась утопія - не з нашим щастям
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30.01.2024 19:23 Відповісти
Уявіть собі, як би НАТО, яке зараз проводить навчання поблизу України, зайшло на допомогу ЗСУ! Україна могла б продемонструвати офіційне запрошення від Зеленського та парламенту (по прикладу запрошення пуйла від втікача-януковича)! Авіація і ракети НАТО знесли б пукіна аж до можайська!
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30.01.2024 19:26 Відповісти
Той, від кого нічого не залежить, вважає що в липні ,а той хто має повноваження (Столленберг) - колись.
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30.01.2024 19:26 Відповісти
Війна закінчиться у той же день, коли Україна стане членом НАТО. І це було зрозуміло ще позаторік. Але євросцикуни і сцикун-байден вважали інакше. Це єдиний спосіб уникнути глобальної трансатлантичної війни за участю НАТО, рашистського рейху, Китая, Ірана.
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30.01.2024 19:30 Відповісти
І це правильна ідея! Потрібно запросити, а потім і прийняти. Ми не підвеждемо. Ці заходи зупинять війну кацапів проти України, Молдови, Грузії і погрози Польщі і країнам Балтії.
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30.01.2024 19:31 Відповісти
як раз у орків закінчаться ракети...
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30.01.2024 19:35 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський має намір зняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його посади. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорення, передають Патріоти України.

За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився. Проте Зеленський дав зрозуміти, що звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника.

У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення Росії. При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з'явилися напередодні у ЗМІ, пише FT.

Видання зазначає, що відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді - після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в «глухий кут», унаслідок чого президент і його команда піддали генерала критиці.
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30.01.2024 19:35 Відповісти
Як прикро, що така гарна думка (запросити Україну до НАТи) не відвідала голову пана А.Ф. Расмуссена в 2009 - 2014 рр....
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30.01.2024 19:41 Відповісти
колишній, як рота не відкриє, хто ж про нього згадає, що такий взагалі існував (
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30.01.2024 19:51 Відповісти
Такі Люди, ніколи, не кажуть, нічого, просто так.
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30.01.2024 19:57 Відповісти
К чему эта маячння тем более от бывшего чиновника?
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30.01.2024 20:09 Відповісти
Захід любить помагати маніякам - а жертви повинні як правили все самі робить ( є виключення з правил але це виключення ), після розвалу совка вирішили допомогти не жертвам маніяка - а маніяку який навіть і не думав припиняти варнякати шо хоче знищити Захід ( шо на цей рахунок казала одна єврейська жінка з Києва здається - але ніт політики думали шо як з німцями і японцями вийшло то і з кацапами те саме буде, але але - це гребане але ).
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30.01.2024 20:09 Відповісти
Тільки німців судили в Нюнберзі, і на японців скинули 2 атомні бомби, а кацапів, замість Гааги і покарань, відгодовували ніжками Буша. Як можна було сподіватися, що кривавий маньяк, який взагалі не поніс покарання за свої злочини, стане білим і пухнастим? Інфантильні придурки .
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30.01.2024 20:36 Відповісти
Расмуссен вважає, що Україні потрібно дати запрошення в НАТО в липні

Пане Рейсмус Амундсен Расмуссен!
А якого року?
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30.01.2024 20:14 Відповісти
Год назови! Очередной.
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30.01.2024 23:48 Відповісти
 
 