Бербок отвергла призывы "заморозить" войну в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок четко отвергла призывы к замораживанию российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.

"Тот, кто ознакомился с последним докладом ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, на мой взгляд, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта", - заявила Бербок.

Глава МИД Германии подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".

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Отмечается, что это заявление она адресовала лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху, который выступил с аналогичным заявлением во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг.

Тогда Мютцених сказал, что "мы должны говорить не только о том, как вести войну в Украине. Мы также должны думать о том, как войну можно заморозить, а затем, наконец, закончить".

Его слова вызвали резкую критику правительства Германии.

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