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Новости Война
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Бербок отвергла призывы "заморозить" войну в Украине

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок четко отвергла призывы к замораживанию российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.

"Тот, кто ознакомился с последним докладом ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, на мой взгляд, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта", - заявила Бербок.

Глава МИД Германии подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".

Читайте также: В Берлине осознают имперскость планов Путина: они простираются далеко за пределы Украины, - Бербок

Отмечается, что это заявление она адресовала лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху, который выступил с аналогичным заявлением во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг.

Тогда Мютцених сказал, что "мы должны говорить не только о том, как вести войну в Украине. Мы также должны думать о том, как войну можно заморозить, а затем, наконец, закончить".

Его слова вызвали резкую критику правительства Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" России на оккупированных территориях Украины недействительны и являются очередным нарушением международного права, - МИД Германии

Автор: 

Германия (7071) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+9
Купа осіб чоловічої статі, у штанах сидить поруч, а Жінка ця, має Честь та Відповідальність, перед прийдешніми поколіннями!!
А оті особи, десь там захвильовані… Щось подібне, і в Україні, у ВРУ!
Слава Україні!
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18.03.2024 15:54 Ответить
+7
Жодна нормальна країна не хоче мати тих паразитів у країні.
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18.03.2024 16:00 Ответить
+5
Жіночка зі сталевими яйцями.
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18.03.2024 15:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Купа осіб чоловічої статі, у штанах сидить поруч, а Жінка ця, має Честь та Відповідальність, перед прийдешніми поколіннями!!
А оті особи, десь там захвильовані… Щось подібне, і в Україні, у ВРУ!
Слава Україні!
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18.03.2024 15:54 Ответить
***** далі з закордону, клоун
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18.03.2024 15:59 Ответить
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18.03.2024 16:00 Ответить
Жіночка зі сталевими яйцями.
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18.03.2024 15:55 Ответить
Ось що означає ВИРОСТИ У ВІЛЬНОМУ СВІТі, а не у прокацапському гдр
«

Анналена Бербок выросла на ферме в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD Паттензене под Ганновером (ФРГ) в семье инженера-машиностроителя и социального педагогаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8] , у неё есть две сестрыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9] . Её бабушка и дедушка по материнской линии являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B переселенцами , переехавшими в 1958 году из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Верхней Силезии в Германию. Ее дедушка по отцовской линии - Вальдемар Бербок (1913-2016), согласно рассекреченным архивам в 2024 году, во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны был офицером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахта , «убежденным национал-социалистом», служившим инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий. В 1944 году награжден https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Крестом «За военные заслуги с мечами» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-11 [11] .

Училась в Гумбольдтовской школе в Ганновере (Humboldtschule Hannover)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13] .

В 1980-х гг. вместе со своими родителями принимала участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C живых цепях против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 гонки вооружений и в антиядерных демонстрацияхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16] .

В 16 лет провела год по школьному обмену во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Флориде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-17 [17] . В юности Бербок занималась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5 прыжками на батуте на уровне высоких достиженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20] , участвовала в чемпионатах Германии и трижды завоёвывала бронзуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21] .

В 2000-2004 годах изучала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F политологию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE публичное право в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гамбургском университете . В 2005 году получила степень магистра международного публичного права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Лондонской школы экономики (LSE). В 2005 году прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права (BIICL)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-abgeordnete-22 [22] .»
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18.03.2024 16:02 Ответить
Дякую за інформацію.
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18.03.2024 16:06 Ответить
Завжди дивлюсь вікі. До речі, в Україні не у всіх політиків є повна біографія, що говорить об освіті і дитинстві в раше.

тобто треба скорегувати закони до наступних виборів,
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18.03.2024 16:17 Ответить
В Україні щонайменш половину політиків доведеться надовго відправити до в'язниці після публікації їх справжніх та повних біографій. Особливо після оприлюднення джерел прибутків.
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18.03.2024 20:33 Ответить
Не зрівняти з кавеенщиком Зе. От нам горе.
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18.03.2024 16:51 Ответить
справжню, шляхетну, німецьку породу видно здалеку неозброєним оком !!!
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18.03.2024 16:08 Ответить
Завжди ви дивитесь Вікі і завжди напевно не помічаєте сторінки на українській мові - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA .
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18.03.2024 16:52 Ответить
Не варто в нас час друкувати подібні коменти - ой не варто ( і звязано це з тим шо пошук Гуголу може ваш комент і пані Бербок підвязати в одну комбінацію яку пані Бербок може не сподобатися).
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18.03.2024 16:11 Ответить
Авжеж. Це ж не її країна повністю залежна від іноземної допомоги, яка дедалі все менше і менше. Це ж не її країну руйнує інша країна, яка набагато більша і армія якої в кілька разів переважає власну. Це ж не її країни жителі кожен день гинуть під обстрілами. А, сидячи за тисячу кілометрів під парасолькою НАТО, без обстрілів та тривог, можна і погеройствувати.
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18.03.2024 19:06 Ответить
передайте Бербок, що вона кончена дебілка. Я здублюю свій камент, вибачте, щоб пояснити чому саме вона дегенератка та одна з найактивнивіших провідников анті-українскої політики.

нажаль росіяне навіть за кордоном проголосували за .... та його чумадан, в який він гадить
підробка бюлетеней за кордонами росії вкрай ускладнена

Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)
Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)
Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)
Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)
Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)
Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%)
Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%)
Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%)
Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%)
Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%)
София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%)
Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%)
Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)

Що це означає для нас? Що Путина росіяне підтримують достаньо масово, як наприклад свого часу німці підтримували Гітлера, тобто він доволі точно зеркалить їх інтереси.

А росіян досить багато, набато більше ніж нас. І у них більше ресурсів, грошей та зброї.

Тому я завжди казав - що у нас є ЕДИНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ - щоб та росія здулась вщент.
Ми це повинни робити. А зробити це можно единим засобом - стімулювати єміграцію з паРаші.
Тобто наприклад Україна доплачує 10 тисяч доларів под'емних, якщо росіянин ємігрує.

Для нас це копійки, наприклад 10 мільярдів доларів, але якщо з росію ємігрує 10 активних мільонів людей, то її просто не залишиться - там залишаться лише чекісти з баночками новичка та чувалами з гексогеном та люмпени. Росії просто не буде.

От чим ми повинні займатися - стімуляровати єміграцію з росії. Але зараз все робиться РОВНО НАВПАКИ - росію накачують грошима та будь-якими засобами намагаются ускладнити єміграцію тих 10-20 мільонів дійових активних росіян, що й роблять ту помойку росією. Це ВКРАЙ антіукраїнська політика - утримати 10-20 мільонів активних росіян дома у росії, але саме її, нажать проводять ЕС та США.

Й та сама ідіотка Бербок, про яку тут йде мова.
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18.03.2024 15:57 Ответить
Жодна нормальна країна не хоче мати тих паразитів у країні.
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18.03.2024 16:00 Ответить
за кордоном проголосували понад 372 тис. осіб
тут писали що хтось виїхав із країни, явно незадоволені режимом

крапля в морі, всього проголосувало 87,113 млн осіб
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18.03.2024 16:02 Ответить
"підробка бюлетеней за кордонами росії вкрай ускладнена"

якась тупа маячня!
головний, на виборах за кордоном, це посол!
ти вважаєш, що посол бажає поїхати, за полярне коло, будувати якусь магістраль?
як написали, в бункері, так посол і звітує!
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18.03.2024 16:07 Ответить
Ну, еміграція. Але чому Бербок "дебілка" ?
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18.03.2024 16:09 Ответить
Тому що він - кацап .
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18.03.2024 16:18 Ответить
У славіка критичні дні, не звертайте увагу
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18.03.2024 20:36 Ответить
»Тобто наприклад Україна доплачує 10 тисяч доларів под'емних, якщо росіянин ємігрує.

Для нас це копійки«

блин, кацапи ще і тут хочуть обобрати Україну. А НОШЕНИХ ТРУСОВ З БУЧІ ВАМ НЕ ДОСТАТНЬО ???
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18.03.2024 16:22 Ответить
чому цього москаля щє не забанили?
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18.03.2024 17:23 Ответить
Клоун, не потрібно вживати слово ми. Я не збираюся платити за якихось кацапів. Бери й плати. Он кулеба клоун казав, що будуть відбиватися лопатами то хай ідуть з 73 відсотками зебілів і відбиваються.
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18.03.2024 17:51 Ответить
І замість пасивної вати отримати https://zn.ua/ukr/WORLD/ahentka-hru-bahato-rokiv-mala-dostup-do-kil-nato-v-italiji.html ось це .
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19.03.2024 08:35 Ответить
Ніяк заморозити . У нас морозильник зламався .
А якщо баз жартів то - будь яке заморожування війни це відкладена у часі війна . Тільки вже з відновленим і більш підготовленим ворогом .
Я не знаю яким треба бути бараном - щоб цього не розуміти .!!
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18.03.2024 16:09 Ответить
Баран Трамп та баран Орбан не розуміють. А папа Римский взагалі козел
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18.03.2024 16:19 Ответить
Я тут мав на увазі того чувака з Бундестагу , Мюнхаузена чи як там його .
А трампон і орбан все розуміють , просто вони - валяють дурня , у намаганні догодити ***** ..
Ну з ******** все зрозуміло , то класична лагерна - шєстьорка на побігеньках у пахана . А от від трампа я в шоці , якщо чесно . Чувак який планує стати президентом наймогутнішої країни світу , так - прогинається перед якимсь ****** .. ***** 🤮..
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18.03.2024 16:50 Ответить
Вивляєть, що жиночки у Німечини мають мужність на відміну від "кастрированих" (Шольц), який кожну хвилину хвилюється за свою дупу та банківський рахунок, що від путлера більше не буде надходити!
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18.03.2024 16:18 Ответить
 
 