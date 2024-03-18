Бербок отвергла призывы "заморозить" войну в Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок четко отвергла призывы к замораживанию российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.
"Тот, кто ознакомился с последним докладом ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, на мой взгляд, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта", - заявила Бербок.
Глава МИД Германии подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".
Отмечается, что это заявление она адресовала лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху, который выступил с аналогичным заявлением во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг.
Тогда Мютцених сказал, что "мы должны говорить не только о том, как вести войну в Украине. Мы также должны думать о том, как войну можно заморозить, а затем, наконец, закончить".
Его слова вызвали резкую критику правительства Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А оті особи, десь там захвильовані… Щось подібне, і в Україні, у ВРУ!
Слава Україні!
«
Анналена Бербок выросла на ферме в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD Паттензене под Ганновером (ФРГ) в семье инженера-машиностроителя и социального педагогаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8] , у неё есть две сестрыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9] . Её бабушка и дедушка по материнской линии являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B переселенцами , переехавшими в 1958 году из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Верхней Силезии в Германию. Ее дедушка по отцовской линии - Вальдемар Бербок (1913-2016), согласно рассекреченным архивам в 2024 году, во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны был офицером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахта , «убежденным национал-социалистом», служившим инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий. В 1944 году награжден https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Крестом «За военные заслуги с мечами» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-11 [11] .
Училась в Гумбольдтовской школе в Ганновере (Humboldtschule Hannover)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13] .
В 1980-х гг. вместе со своими родителями принимала участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C живых цепях против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 гонки вооружений и в антиядерных демонстрацияхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16] .
В 16 лет провела год по школьному обмену во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Флориде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-17 [17] . В юности Бербок занималась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5 прыжками на батуте на уровне высоких достиженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20] , участвовала в чемпионатах Германии и трижды завоёвывала бронзуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21] .
В 2000-2004 годах изучала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F политологию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE публичное право в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гамбургском университете . В 2005 году получила степень магистра международного публичного права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Лондонской школы экономики (LSE). В 2005 году прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права (BIICL)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-abgeordnete-22 [22] .»
тобто треба скорегувати закони до наступних виборів,
нажаль росіяне навіть за кордоном проголосували за .... та його чумадан, в який він гадить
підробка бюлетеней за кордонами росії вкрай ускладнена
Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)
Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)
Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)
Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)
Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)
Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%)
Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%)
Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%)
Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%)
Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%)
София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%)
Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%)
Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)
Що це означає для нас? Що Путина росіяне підтримують достаньо масово, як наприклад свого часу німці підтримували Гітлера, тобто він доволі точно зеркалить їх інтереси.
А росіян досить багато, набато більше ніж нас. І у них більше ресурсів, грошей та зброї.
Тому я завжди казав - що у нас є ЕДИНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ - щоб та росія здулась вщент.
Ми це повинни робити. А зробити це можно единим засобом - стімулювати єміграцію з паРаші.
Тобто наприклад Україна доплачує 10 тисяч доларів под'емних, якщо росіянин ємігрує.
Для нас це копійки, наприклад 10 мільярдів доларів, але якщо з росію ємігрує 10 активних мільонів людей, то її просто не залишиться - там залишаться лише чекісти з баночками новичка та чувалами з гексогеном та люмпени. Росії просто не буде.
От чим ми повинні займатися - стімуляровати єміграцію з росії. Але зараз все робиться РОВНО НАВПАКИ - росію накачують грошима та будь-якими засобами намагаются ускладнити єміграцію тих 10-20 мільонів дійових активних росіян, що й роблять ту помойку росією. Це ВКРАЙ антіукраїнська політика - утримати 10-20 мільонів активних росіян дома у росії, але саме її, нажать проводять ЕС та США.
Й та сама ідіотка Бербок, про яку тут йде мова.
тут писали що хтось виїхав із країни, явно незадоволені режимом
крапля в морі, всього проголосувало 87,113 млн осіб
якась тупа маячня!
головний, на виборах за кордоном, це посол!
ти вважаєш, що посол бажає поїхати, за полярне коло, будувати якусь магістраль?
як написали, в бункері, так посол і звітує!
Для нас це копійки«
блин, кацапи ще і тут хочуть обобрати Україну. А НОШЕНИХ ТРУСОВ З БУЧІ ВАМ НЕ ДОСТАТНЬО ???
А якщо баз жартів то - будь яке заморожування війни це відкладена у часі війна . Тільки вже з відновленим і більш підготовленим ворогом .
Я не знаю яким треба бути бараном - щоб цього не розуміти .!!
А трампон і орбан все розуміють , просто вони - валяють дурня , у намаганні догодити ***** ..
Ну з ******** все зрозуміло , то класична лагерна - шєстьорка на побігеньках у пахана . А от від трампа я в шоці , якщо чесно . Чувак який планує стати президентом наймогутнішої країни світу , так - прогинається перед якимсь ****** .. ***** 🤮..