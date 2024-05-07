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Хакеры, связанные с Китаем, взломали базу данных Минобороны Великобритании, - Sky News

Хакери зламали Міноборони Британії

Группа хакеров получила доступ к базе данных Министерства обороны Великобритании.

Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом событии депутатов парламента.

Издание считает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам.

Читайте: Чешский МИД вызвал российского посла Змиевского из-за хакерских атак

В оборонном министерстве Великобритании, надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Завтра им предоставят консультацию и поддержку. Зарплаты также будут выплачены вовремя.

Sky News также отмечает, что система подрядчика, которую вывели из строя, не связана с основными компьютерными системами Министерства обороны.

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Автор: 

Великобритания (4931) Китай (2923) хакер (1181) кибератака (177)


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Топ комментарии
+16
Давайте ще більше ручкайтеся з Китаєм і вірте його брехні. Іде 3 світова - Азія вирішила змістити европейську цивілізацію. Азія завжди бреше і лицемірить. Все. Миру не буде.
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07.05.2024 01:50
+10
Китай стоїть на чолі зла в світі. Якщо приструнити його, то такі як парашка, хуран, довго самі не протримаються.
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07.05.2024 01:58
+6
Ганьба західним функціонерам. То портфель з морськими документами загубили на зупинці, то не забезпечили безпеку серверів. Деградація.
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07.05.2024 03:17
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Давайте ще більше ручкайтеся з Китаєм і вірте його брехні. Іде 3 світова - Азія вирішила змістити европейську цивілізацію. Азія завжди бреше і лицемірить. Все. Миру не буде.
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07.05.2024 01:50 Ответить
І ще тут хтось з форума мені кричав що це класно зберігати дані наших військових у британців.

бл***

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07.05.2024 20:28 Ответить
був наказ поки що французьке міністерство оборони не чіпать, поки сі не поїде з Франіції.
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07.05.2024 01:56 Ответить
Китай стоїть на чолі зла в світі. Якщо приструнити його, то такі як парашка, хуран, довго самі не протримаються.
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07.05.2024 01:58 Ответить
Ганьба західним функціонерам. То портфель з морськими документами загубили на зупинці, то не забезпечили безпеку серверів. Деградація.
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07.05.2024 03:17 Ответить
Ну все, адреси, картки, суми є.
Тепер віддадуть шахраям для розлучення на гроші...
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07.05.2024 05:42 Ответить
Пекельні борошна
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07.05.2024 09:43 Ответить
Китайська армія розформує сили стратегічного забезпечення та створить новий підрозділ - так звані сили інформаційної підтримки. Їхньою метою буде ведення кібервійн.

Аерокосмічні та кібернетичні підрозділи, які раніше підпорядковувалися Силам стратегічного забезпечення, стануть самостійними та діятимуть паралельно з силами інформаційного забезпечення.
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07.05.2024 05:54 Ответить
Західні країни показують себе слабкими і немічними. Германія, то взагалі виставила себе посміховиськом світового масштабу - Меркель майже продала німців разом з мишами, з армії звільняються офіцери, 3 великих скандали з витоком та безпекою на найвищому рівні, українців цивільних тільки за рік на вулиці Німеччини вбили, не знаю вже стільки, Тауруси сцуть давати. І це найрозвиненіша економіка Європи, флагман. З
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07.05.2024 08:17 Ответить
я вважаю, це дуже хороша новина.
цікаво, скільки потрібно гімна на їхні рожеві окуляри?
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07.05.2024 08:41 Ответить
Це вже напад на НАТО, чи повинна китайська армія зайти в Лондон?
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07.05.2024 09:04 Ответить
 
 