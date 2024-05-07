Хакеры, связанные с Китаем, взломали базу данных Минобороны Великобритании, - Sky News

Группа хакеров получила доступ к базе данных Министерства обороны Великобритании.

Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом событии депутатов парламента.

Издание считает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам.

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В оборонном министерстве Великобритании, надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Завтра им предоставят консультацию и поддержку. Зарплаты также будут выплачены вовремя.

Sky News также отмечает, что система подрядчика, которую вывели из строя, не связана с основными компьютерными системами Министерства обороны.

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