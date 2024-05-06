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Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия, - Си Цзиньпин

Глава КНР Сі Цзіньпін з візитом у Франції

Китай выступит в поддержку проведения международной мирной конференции, если за проведение такой встречи выступят и Украина, и РФ.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выступаем за проведение, когда это будет возможно, международной мирной конференции, которую поддержат и Украина, и Россия", - сказал Си после переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Си Цзиньпин отметил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. На ней, по его мнению, "нужно справедливо рассмотреть все варианты урегулирования".

Кроме того, Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о прекращении вооруженных конфликтов в мире на время летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Читайте также: США пока не видят готовности Китая работать для достижения справедливого мира в Украине, - Белый дом

Автор: 

Китай (2923) Си Цзиньпин (279) переговоры с Россией (946) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+17
нічого іншого від цієї китайської жаби я і не чекав.
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06.05.2024 23:17
+8
А кто с кем договариваться будет? Нелегитимный президент с нелегитимным президентом?

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06.05.2024 23:32
+6
ні, путін його шльондра. Кожен за свою шльондру буде перейматись
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06.05.2024 23:19
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я не зрозумів: сі на підтанцьовках у прутіна?
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06.05.2024 23:16 Ответить
ні, путін його шльондра. Кожен за свою шльондру буде перейматись
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06.05.2024 23:19 Ответить
себто, сі сутєр "кожаного"
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06.05.2024 23:23 Ответить
нічого іншого від цієї китайської жаби я і не чекав.
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06.05.2024 23:17 Ответить
1000%.
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06.05.2024 23:20 Ответить
Франзуз і косоокоий миротворці
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06.05.2024 23:17 Ответить
А наіщо Китаю мир ? Він на війні гарно заробляє! Та і рашка обесеровлюється! Території даром у рашки забирає.
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06.05.2024 23:20 Ответить
тоді НЕ домовились.

чайна з рашкою проти цивілізованого світу ?
Ок, обійдемось без них

і без чайнизьких електрочайників
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06.05.2024 23:22 Ответить
Где будем брать электротовары?
Я отказался от китайского инструмента, покупаю только в "Дніпро-М"
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07.05.2024 08:04 Ответить
Пекін не ставить передумовою для мирних переговорів виведення російських військ з України.

Сі немає чого запропонувати щодо України.
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06.05.2024 23:25 Ответить
пройде трохи часу і поставить. 1,5 трлн доларів торгівлі з ЄС і Штатами дуже сильно заставлять його задуматися. кацапи не варті таких пожертвувань. а китайський ширпотреб за короткий час спокійнесенько зможуть замінити інші азійські виробники і комуняки з часом можуть знову повернутися до поїдання горобців чи будуть гризти стіни тих новобудов-привидів, де ніхто не купляє квартир.
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07.05.2024 00:46 Ответить
А кто с кем договариваться будет? Нелегитимный президент с нелегитимным президентом?

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06.05.2024 23:32 Ответить
Ліквідатор України з ліквідатором рашки
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06.05.2024 23:47 Ответить
А не пішов би ти сіцзінь в піньку?
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06.05.2024 23:46 Ответить
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07.05.2024 08:05 Ответить
най там готуватися починае бо мандат неба тов сі вже не видадуть і почнется у піднебесній
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06.05.2024 23:48 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
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07.05.2024 00:06 Ответить
Ну що ж схоже на те ще Байден з імператором СІ домовилися про підписання Осіннього перемир'я між Україною та Московією .
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07.05.2024 00:11 Ответить
Рекомендую до прочитання статтю :

Як і коли закінчиться війна? У США вже є базовий сценарій



- Ключовий сценарій - це заморожування конфлікту восени 2024 року.

- Україна отримає військову та фінансову допомогу лише після погодження зі США та іншими конфігураціями завершення війни.

- Частиною цього пакету обов'язково будуть гарантії безпеки Україні та сотні мільярдів доларів інвестицій.

- Ну і звісно, гарантії першим особам країни. Які? Які вони зможуть узгодити.

https://nv.ua/ukr/opinion/yak-ssha-zaplanuvali-zavershiti-viynu-v-ukrajini-50410741.html
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07.05.2024 00:14 Ответить
це що, стаття від Байдена? ) чи якогось чергового "іксперда", який побував у Нью-Йорку на баскетбольному матчі невідомих йому команд... це всього лише його роздуми і аж ніяк не істина. хто він такий, щоб йому вірити буквально? А Джейк Салліван - радник Байдена з питань національної безпеки. Це дуже впливова фігура. не менш впливова, ніж керівник Госдепа.. і що на днях сказав Салліван? а він сказав, що Україна цей рік має бути в обороні, щоб у 25-му році мала можливість провести контрнаступ. і щось з цих заяв Саллівана зовсім не слідує, що восени можливе якесь заморожування конфлікту. а такі чиновники, як Салліван просто так слів на вітер не кидають.
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07.05.2024 01:05 Ответить
Стаття написана на основі аналітики RAND CORPORATION . Хто це можна загуглити
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07.05.2024 01:18 Ответить
і що? сприймати це як істину? )
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07.05.2024 01:20 Ответить
Сприймайте, як хочете)))

RAND Corp. - не просто аналитический центр, или как их называют в Штатах - think tank. В США больше сотни организаций такого рода, занимающихся международной проблематикой, и за каждой крупной стоят мощные отраслевые, финансовые или ведомственные группы.

Однако RAND - это отдельный случай. Этот мозговой центр известен по всему миру тем, что является вотчиной Пентагона и ЦРУ, по заказу которых он проводит десятки исследований. Многие из них носят гриф секретности и не публикуются. Годовой бюджет центра оценивается в $357 млн, часть из которых представляет собой прямое финансирование американского государства. Отдельная история - кадровый состав.

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, авторитет и уровень экспертизы специалистов RAND зачастую определяется их прошлым в оборонных ведомствах США.

Фото: Commons.wikimedia.org/Coolcaesar
- RAND на протяжении многих лет занимается аналитическими разработками для Министерства обороны США и ЦРУ. Среди ее сотрудников работает множество бывших работников государственных структур и специальных служб.
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07.05.2024 01:21 Ответить
Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, авторитет и уровень экспертизы специалистов RAND зачастую определяется их прошлым в оборонных ведомствах США.

ага. особливо сприймати цього кацапа рогульова... ну такоє.
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07.05.2024 01:26 Ответить
Почитав, як в черговий раз розікрали у Києві кошти на метро на Виноградар, і виникає просте питання, а хто таким діячам буде давати кошти на відбудову Україні?
І чи не простіше українцям переїхати до Польщі, Німеччини, Канади і США, ніж за щось боротися в Україні?
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07.05.2024 01:29 Ответить
Якось складно уявити наступ України за президентства Трампа.
Трамп сяде, порахує і скаже, що Крим йому не треба, а 0,5 млрд дол він краще витратить на відбудову України і будівництво стіни з Мексикою, ніж на війну з Росією.
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07.05.2024 01:21 Ответить
звідки ви знаєте, що скаже Трамп, що так тут стверджуєте? )
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07.05.2024 01:28 Ответить
Трамп заявив, що він із своїми радниками буде займатись цими питаннями, кали стане президентом США. Тобто, сказати йому зараз нічого. А розбиратися у питаннях знаходження московських попів у Києві і кораблів у Севастополі він точно не буде.
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07.05.2024 01:36 Ответить
ні, без тобто. те, що він так говорить - зовсім не означає, що йому сказати нічого. він просто цього не говорить. саме тут цікаве те, що Трамп спростував таки слова Орбана про ні копійки для України. і беручи до уваги його минулі заяви про те, що Європа має збільшити свої видатки на оборону згідно Статуту НАТО і заяву про те, що Європа має допомагати Україні більше, ніж Америка, бо вона ближче до України, то це навпаки говорить про те, що його адміністрація буде діяти рішуче, а не сюсюкатись з тим ху йлом... одним словом, побачимо. а зважаючи на слухи, що Байден може зняти свою кандидатуру на користь Мішель Обами і зважаючи на той факт, кого Трамп заппрошував до себе в Мар-а-Лаго на великодню вечерю (губернатора Дага ... забув його прізвище - але він є прихильником України і найбільш вірогідним кандидатом у віцепрезиденти при Трампі), то якщо так і далі будуть розвиватися події і Байден таки зніме свою кандидатуру на користь Мішель, то для України буде краще, коли президентом оберуть когось із республіканців (не виключаю, що в такому разі і Трамп зніме свою кандидатуру якщо зніме її Байден).
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07.05.2024 01:52 Ответить
Трамп - бізнесмен. він дивиться на речі не як політик, а як рішала. віддати окуповані території України кацапам і це визнати - означає зруйнувати остаточно світовий порядок і ставити світ на шлях нових війн. А бізнес любить тишу. йому потрібна стабільність, щоб заробляти гроші... тому Трамп може вкластися сам і вплинути на Європу, щоб і вони ще більше вклались у відновлення світового порядку, щоб більше ні у кого не виникало бажання кроїти кордони з допомогою танків. такий сценарій розвитку подій теж не варто відкидати і він більш дешевший, ніж дати ху йлу частину України.. тим більше, яким би він там не вважався "другом" ху йла, однак таки саме він ввів санкції проти північного потоку-2. які Байден потім скасував, наївно думаючи, що таким чином задобрить ху йла і той далі не полізе. прорахувався Байден, бо ху йло полізло і таку подачку від Байдена порахувало не як жест доброї волі, а як слабкість Байдена. особливо на фоні поспішного і ганебного виведення військ США з Афганістану.
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07.05.2024 01:38 Ответить
Трамп - такий же "спеціаліст" по всіх цих питаннях, як і ЗЕ. Будуть ті ж самі "травневі шашлики", тільки американські. У ЗЕ у всьому був винуватий Порошенко, а в Трампа - Байден, бо на його думку Путін не поважає Байдена. Я не зовсім розумію, як людина з таким розумінням того, що відбувається, може займатися питаннями світового порядку.
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07.05.2024 10:48 Ответить
трішки не так потрібно думати. Трамп, Байден, хтось інший особисто не сильно впливають на політику країни. Загальна картина - це робота усієї команди і дуже багато залежить від того, хто є в цій команді. У минулу каденцію у Трампа була пристойна команда з яструбів рейганівської закалки (Помпео, Болтон, Пенс). Хто буде зараз в його команді - невідомо (хоча на вечерю до Трампа приїжджав недавно губернатор, який підтримує Україну і якому мітять посаду віце-президента якщо Трампа оберуть презом). проте у США Україну підтримує не менше 60% народу, тож на ці дані змушений зважати будь-який політик. і як би нас не вибішувала зараз оця купка маговців, серед республіканців є дуже багато адекватних представників, які горою за Україну і за Ізраїль. За Ізраїль навіть більше, бо вони вже багато років мають підписаний союзний договір, тобто зобов'язані його виконувати.
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07.05.2024 17:36 Ответить
Сі хай чи хрестик зніме чи труселя вдягне. Бо поки що у цього імператора якось по дибільному виходить.
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07.05.2024 03:14 Ответить
Война России против Украины началась во время зимней олимпиады 2014-го.
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07.05.2024 06:32 Ответить
зовсім дах поїхав, країни воюють між собою а "конференція мирна", називайте речі своїми іменами: "воєнна конференція" або "ворожа чи недружня конференція"
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07.05.2024 06:37 Ответить
 
 