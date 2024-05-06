Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия, - Си Цзиньпин

Китай выступит в поддержку проведения международной мирной конференции, если за проведение такой встречи выступят и Украина, и РФ.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выступаем за проведение, когда это будет возможно, международной мирной конференции, которую поддержат и Украина, и Россия", - сказал Си после переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Си Цзиньпин отметил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. На ней, по его мнению, "нужно справедливо рассмотреть все варианты урегулирования".

Кроме того, Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о прекращении вооруженных конфликтов в мире на время летней Олимпиады 2024 года в Париже.

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