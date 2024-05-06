Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия, - Си Цзиньпин
Китай выступит в поддержку проведения международной мирной конференции, если за проведение такой встречи выступят и Украина, и РФ.
Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы выступаем за проведение, когда это будет возможно, международной мирной конференции, которую поддержат и Украина, и Россия", - сказал Си после переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Си Цзиньпин отметил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. На ней, по его мнению, "нужно справедливо рассмотреть все варианты урегулирования".
Кроме того, Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о прекращении вооруженных конфликтов в мире на время летней Олимпиады 2024 года в Париже.
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чайна з рашкою проти цивілізованого світу ?
Ок, обійдемось без них
і без чайнизьких електрочайників
Я отказался от китайского инструмента, покупаю только в "Дніпро-М"
Сі немає чого запропонувати щодо України.
Як і коли закінчиться війна? У США вже є базовий сценарій
- Ключовий сценарій - це заморожування конфлікту восени 2024 року.
- Україна отримає військову та фінансову допомогу лише після погодження зі США та іншими конфігураціями завершення війни.
- Частиною цього пакету обов'язково будуть гарантії безпеки Україні та сотні мільярдів доларів інвестицій.
- Ну і звісно, гарантії першим особам країни. Які? Які вони зможуть узгодити.
https://nv.ua/ukr/opinion/yak-ssha-zaplanuvali-zavershiti-viynu-v-ukrajini-50410741.html
RAND Corp. - не просто аналитический центр, или как их называют в Штатах - think tank. В США больше сотни организаций такого рода, занимающихся международной проблематикой, и за каждой крупной стоят мощные отраслевые, финансовые или ведомственные группы.
Однако RAND - это отдельный случай. Этот мозговой центр известен по всему миру тем, что является вотчиной Пентагона и ЦРУ, по заказу которых он проводит десятки исследований. Многие из них носят гриф секретности и не публикуются. Годовой бюджет центра оценивается в $357 млн, часть из которых представляет собой прямое финансирование американского государства. Отдельная история - кадровый состав.
Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, авторитет и уровень экспертизы специалистов RAND зачастую определяется их прошлым в оборонных ведомствах США.
Фото: Commons.wikimedia.org/Coolcaesar
- RAND на протяжении многих лет занимается аналитическими разработками для Министерства обороны США и ЦРУ. Среди ее сотрудников работает множество бывших работников государственных структур и специальных служб.
ага. особливо сприймати цього кацапа рогульова... ну такоє.
І чи не простіше українцям переїхати до Польщі, Німеччини, Канади і США, ніж за щось боротися в Україні?
Трамп сяде, порахує і скаже, що Крим йому не треба, а 0,5 млрд дол він краще витратить на відбудову України і будівництво стіни з Мексикою, ніж на війну з Росією.