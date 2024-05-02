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США пока не видят готовности Китая работать для достижения справедливого мира в Украине, - Белый дом

Радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі

Сейчас США не видит со стороны Китая, как одного из ключевых факторов влияния на Россию, готовности принять Формулу мира, предложенную Украиной.

Об этом заявил советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Правительство Швейцарии заявило 2 мая, что 160 делегаций приглашены на саммит мира, запланированный на 15-16 июня вблизи швейцарского города Люцерн с целью способствовать достижению мира в войне России против Украины. России среди приглашенных нет. Участие Китая является "большим вопросом" конференции.

Глава МИД Китая Ван И, которого цитирует Swissinfo, заявил: "Китай поддерживает созыв в соответствующее время международной встречи, признанной как Россией, так и Украиной, в которой все стороны смогут участвовать на равных и честно обсуждать все мирные решения".

Кирби отметил прессе, что США приветствуют участие в мирной конференции стран, которые уважают план справедливого мира для Украины.

"Мы приветствуем участие Китая или любой другой страны, которая хотела бы присоединиться, чтобы помочь положить конец этой войне, которая учитывает и уважает план из 10 пунктов президента Зеленского относительно справедливого мира. И если Китай является страной, которая желает помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда, мой бог, мы поддержим это", - заявил Кирби.

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"Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видели, как Китай движется в этом направлении - мы такого не видели. И поэтому со своей стороны мы собираемся продолжать заботиться о том, чтобы президент Зеленский имел то, что ему нужно. И теперь мы получили это дополнительное финансирование, чтобы отразить российскую агрессию, вернуть территории, которые россияне отобрали у Украины, и работать собственными усилиями над достижением мира, который соответствует целям не только его администрации, но и украинского народа", - добавил представитель Белого дома.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Автор: 

Китай (2911) США (26422) Швейцария (612) Кирби Джон (452) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+12
А китай хіба не така сама мразота як росія?
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02.05.2024 22:04
+8
Либо откройте устав ООН и прочтите, на что Украина имеет полное право, а кацапия нет, либо закройте уже нах эту обеспокоенную организацию и не позорьтесь
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02.05.2024 22:02
+5
Поки ви будете в очко Сі заглядувати, то й не побачите.
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02.05.2024 22:08
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Дайте Зброю! Багато зброї.
і тоді Китай « буде готовий».
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02.05.2024 21:56 Ответить
Та яка готовність - він як жираф - поки діиде
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02.05.2024 21:56 Ответить
А якщо США побачать, що робитимуть тутешні супротивники Китаю? Чи вийдуть на протести проти політики США чи відмовляться від допомоги взагалі і США зокрема?
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02.05.2024 22:00 Ответить
Либо откройте устав ООН и прочтите, на что Украина имеет полное право, а кацапия нет, либо закройте уже нах эту обеспокоенную организацию и не позорьтесь
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02.05.2024 22:02 Ответить
А китай хіба не така сама мразота як росія?
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02.05.2024 22:04 Ответить
Поки ви будете в очко Сі заглядувати, то й не побачите.
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02.05.2024 22:08 Ответить
А раніше бачив?
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02.05.2024 22:08 Ответить
Словєса, словєса,словєса! Давайте про дюйм, містер Кірбі! Давно не чули, як ви з командою мужньо не будете давати його перейти.
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02.05.2024 22:10 Ответить
Товаріщ Сі нє понімаєт ...
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02.05.2024 22:10 Ответить
40% експорту Китаю в США, ще 40% до ЕС. На парашу 1,5%.
Що їм ще треба пояснювать?
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02.05.2024 22:33 Ответить
Китай з 3,14дерацією, плюс іранські "чалмоносці" і північно корейські недомірки більше двох років.а вірніше від початку війни, посилено працюють.як зробити із США КРАЇНУ ДРУГОГО СОРТУ , на авторитет якої можна не звертати абсолютноніякої уваги .а навпаки посилати їх (США)- культурно "накуй"
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02.05.2024 22:54 Ответить
Китай заинтересован в этой войне. Чем больше погибнет жителей Дальнего Востока и Сибири, - тем легче китайцам будет обживать те территории.
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02.05.2024 23:59 Ответить
Каждый китайский смартфон в залит кровью украинца.
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03.05.2024 01:12 Ответить
 
 