УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11610 відвідувачів онлайн
Новини
2 455 15

США поки не бачать готовності Китаю працювати задля досягнення справедливого миру в Україні, - Білий дім

Радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі

Наразі США не бачить з боку Китаю, як одного з ключових чинників впливу на Росію, готовності пристати на формулу миру, запропоновану Україною.

Про це заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Уряд Швейцарії заявив 2 травня, що 160 делегацій запрошено на саміт миру, запланований на 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн з метою сприяти досягненню миру у війні Росії проти України. Росії серед запрошених немає. Участь Китаю є "великим питанням" конференції. 

Очільник МЗС Китаю Ван Ї, якого цитує Swissinfo, заявив: "Китай підтримує скликання у відповідний час міжнародної зустрічі, визнаної як Росією, так і Україною, в якій усі сторони зможуть брати участь на рівних і чесно обговорювати всі мирні рішення".

Кірбі зауважив пресі, що США вітають участь у мирній конференції країн, які поважають план справедливого миру для України.

"Ми вітаємо участь Китаю чи будь-якої іншої країни, яка хотіла б долучитися, щоб допомогти покласти кінець цій війні, яка враховує та поважає план із 10 пунктів президента Зеленського щодо справедливого миру. І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це", - заявив Кірбі.

Читайте також: Китай та США мають взяти на себе відповідальність за мир у світі, - Сі Цзіньпін. ФОТО

"Але я б неправильно сказав, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку – ми такого не бачили. І тому зі свого боку ми збираємося продовжувати дбати про те, щоб президент Зеленський мав те, що йому потрібно. І тепер ми отримали це додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", - додав представник Білого дому.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Автор: 

Китай (4504) США (22525) Швейцарія (860) Кірбі Джон (526) Формула миру (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
А китай хіба не така сама мразота як росія?
показати весь коментар
02.05.2024 22:04
+8
Либо откройте устав ООН и прочтите, на что Украина имеет полное право, а кацапия нет, либо закройте уже нах эту обеспокоенную организацию и не позорьтесь
показати весь коментар
02.05.2024 22:02
+5
Поки ви будете в очко Сі заглядувати, то й не побачите.
показати весь коментар
02.05.2024 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте Зброю! Багато зброї.
і тоді Китай « буде готовий».
показати весь коментар
02.05.2024 21:56 Відповісти
Та яка готовність - він як жираф - поки діиде
показати весь коментар
02.05.2024 21:56 Відповісти
А якщо США побачать, що робитимуть тутешні супротивники Китаю? Чи вийдуть на протести проти політики США чи відмовляться від допомоги взагалі і США зокрема?
показати весь коментар
02.05.2024 22:00 Відповісти
Либо откройте устав ООН и прочтите, на что Украина имеет полное право, а кацапия нет, либо закройте уже нах эту обеспокоенную организацию и не позорьтесь
показати весь коментар
02.05.2024 22:02 Відповісти
А китай хіба не така сама мразота як росія?
показати весь коментар
02.05.2024 22:04 Відповісти
Поки ви будете в очко Сі заглядувати, то й не побачите.
показати весь коментар
02.05.2024 22:08 Відповісти
А раніше бачив?
показати весь коментар
02.05.2024 22:08 Відповісти
Словєса, словєса,словєса! Давайте про дюйм, містер Кірбі! Давно не чули, як ви з командою мужньо не будете давати його перейти.
показати весь коментар
02.05.2024 22:10 Відповісти
Товаріщ Сі нє понімаєт ...
показати весь коментар
02.05.2024 22:10 Відповісти
40% експорту Китаю в США, ще 40% до ЕС. На парашу 1,5%.
Що їм ще треба пояснювать?
показати весь коментар
02.05.2024 22:33 Відповісти
Китай з 3,14дерацією, плюс іранські "чалмоносці" і північно корейські недомірки більше двох років.а вірніше від початку війни, посилено працюють.як зробити із США КРАЇНУ ДРУГОГО СОРТУ , на авторитет якої можна не звертати абсолютноніякої уваги .а навпаки посилати їх (США)- культурно "накуй"
показати весь коментар
02.05.2024 22:54 Відповісти
Китай заинтересован в этой войне. Чем больше погибнет жителей Дальнего Востока и Сибири, - тем легче китайцам будет обживать те территории.
показати весь коментар
02.05.2024 23:59 Відповісти
Каждый китайский смартфон в залит кровью украинца.
показати весь коментар
03.05.2024 01:12 Відповісти
 
 