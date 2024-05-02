США поки не бачать готовності Китаю працювати задля досягнення справедливого миру в Україні, - Білий дім

Наразі США не бачить з боку Китаю, як одного з ключових чинників впливу на Росію, готовності пристати на формулу миру, запропоновану Україною.

Про це заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Уряд Швейцарії заявив 2 травня, що 160 делегацій запрошено на саміт миру, запланований на 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн з метою сприяти досягненню миру у війні Росії проти України. Росії серед запрошених немає. Участь Китаю є "великим питанням" конференції.

Очільник МЗС Китаю Ван Ї, якого цитує Swissinfo, заявив: "Китай підтримує скликання у відповідний час міжнародної зустрічі, визнаної як Росією, так і Україною, в якій усі сторони зможуть брати участь на рівних і чесно обговорювати всі мирні рішення".

Кірбі зауважив пресі, що США вітають участь у мирній конференції країн, які поважають план справедливого миру для України.

"Ми вітаємо участь Китаю чи будь-якої іншої країни, яка хотіла б долучитися, щоб допомогти покласти кінець цій війні, яка враховує та поважає план із 10 пунктів президента Зеленського щодо справедливого миру. І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це", - заявив Кірбі.

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"Але я б неправильно сказав, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку – ми такого не бачили. І тому зі свого боку ми збираємося продовжувати дбати про те, щоб президент Зеленський мав те, що йому потрібно. І тепер ми отримали це додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", - додав представник Білого дому.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.