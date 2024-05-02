Китай будет принимать "все необходимые меры" в ответ на применение "незаконных и односторонних санкций" со стороны США, - МИД
В Министерстве иностранных дел Китая призвали США прекратить "сдерживать Китай и бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций", и заявили, что Китай примет "необходимые меры" в ответ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении спикера МИД Китая.
Как отмечается, представитель ведомства заявил, что Пекин "призывает США прекратить клеветать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и одностороннихсанкций".
"Китай будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - добавил он.
Кроме того, представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин не является "ни создателем, ни стороной" полномасштабной войны России в Украине и имеет право развивать нормальные торговые отношения со всеми странами, в частности с РФ.
"Китай всегда решительно выступал против применения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и осуществления "юрисдикции длинного пальца", - подчеркнул он.
В частности, 1 мая Министерство финансов США объявило о введении санкций против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, которые помогают РФ производить оружие.
В частности, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые обеспечивают возможность получения Россией крайне необходимых технологий и оборудования из-за рубежа.
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У моїй далекій юності побутувало таке поняття: "1001 останнє китайське попередження".
З жовтим привітом, покусані бджолами!
Але ж оплату кацапам в юанях перекрили і товари подвійного призначення офіційно продавати перестали.
Бо на Роісє береста, а у США 80% ринку та інвестиції.
неможна дратувати великого китайського друга, бо як нападе як нападе!
краще в оон позасідати.
Коротка відповідь: так.
По друге піти проти власного великого бізнесу, для якого Китай на разі безальтернативна промплощадка з дешевими орківськими ресурсами..... Для любих західних політиків це буде кінець політичної кар'єри на них накинутся змі або обернеться якими "спонтанними" протестами "незалежних" профспілок
Наразі американці починають потрохи переводити виробництво в Індію але це ще довгий процес... а от європейці наооборот більше переходять до косооких ... всетаки ресурси з 20-30% дисконтом роблять свою справу
у відповідь, на проіскі проклятих імперіалістів.
заработать захотелось
У меня складывалось ощущение что у США и КНР была договорённость: "За то что мы торгуем с РФ, мы будем торговать и с Украиной. Хотя для нас это стратегически не выгодно". Значит не было (или только что не стало).
Вообще у всей еды в мире есть покупатель. Если отказаться поставлять её в одно место, и продать в другое, у тех кто до этого её туда продавал, как раз останется не проданный товар. Просто произойдёт перераспределение поставок.