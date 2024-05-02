Китай будет принимать "все необходимые меры" в ответ на применение "незаконных и односторонних санкций" со стороны США, - МИД

В Министерстве иностранных дел Китая призвали США прекратить "сдерживать Китай и бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций", и заявили, что Китай примет "необходимые меры" в ответ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении спикера МИД Китая.

Как отмечается, представитель ведомства заявил, что Пекин "призывает США прекратить клеветать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и одностороннихсанкций".

"Китай будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - добавил он.

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Кроме того, представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин не является "ни создателем, ни стороной" полномасштабной войны России в Украине и имеет право развивать нормальные торговые отношения со всеми странами, в частности с РФ.

"Китай всегда решительно выступал против применения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и осуществления "юрисдикции длинного пальца", - подчеркнул он.

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В частности, 1 мая Министерство финансов США объявило о введении санкций против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, которые помогают РФ производить оружие.

В частности, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые обеспечивают возможность получения Россией крайне необходимых технологий и оборудования из-за рубежа.