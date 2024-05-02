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Китай будет принимать "все необходимые меры" в ответ на применение "незаконных и односторонних санкций" со стороны США, - МИД

китай

В Министерстве иностранных дел Китая призвали США прекратить "сдерживать Китай и бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций", и заявили, что Китай примет "необходимые меры" в ответ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении спикера МИД Китая.

Как отмечается, представитель ведомства заявил, что Пекин "призывает США прекратить клеветать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и одностороннихсанкций".

"Китай будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - добавил он.

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Кроме того, представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин не является "ни создателем, ни стороной" полномасштабной войны России в Украине и имеет право развивать нормальные торговые отношения со всеми странами, в частности с РФ.

"Китай всегда решительно выступал против применения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и осуществления "юрисдикции длинного пальца", - подчеркнул он.

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В частности, 1 мая Министерство финансов США объявило о введении санкций против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, которые помогают РФ производить оружие.

В частности, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые обеспечивают возможность получения Россией крайне необходимых технологий и оборудования из-за рубежа.

Автор: 

Китай (2911) санкции (11257) США (26422)


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Топ комментарии
+25
Ця війна третій рік йде виключно завдяки жовтомордим пі-дорам...
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02.05.2024 18:02
+11
сосать вам непересосать 3.14здоглазі.
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02.05.2024 17:52
+9
От нах. було інвестувати в рососію і китасосію? Щоб вони тепер погрожували вам? Вони в цивілізаційному розвитку зупинились за часів Золотої орди і так там і залишились.
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02.05.2024 18:04
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Правила форума Совет форумчан
сосать вам непересосать 3.14здоглазі.
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02.05.2024 17:52 Ответить
Коли вже США зрозуміють що Китай і Рф хочуть їх знищити і що мир неможливий - лише капітуляція адекватних перед всесвітньою диктатурою або смерть диктатур
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02.05.2024 17:52 Ответить
О!
У моїй далекій юності побутувало таке поняття: "1001 останнє китайське попередження".
З жовтим привітом, покусані бджолами!
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02.05.2024 17:53 Ответить
А булі-вулі-ву-бу-бу!!!

Але ж оплату кацапам в юанях перекрили і товари подвійного призначення офіційно продавати перестали.

Бо на Роісє береста, а у США 80% ринку та інвестиції.
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02.05.2024 17:59 Ответить
Таукытайцi сi роздуплили на 10-ту добу.
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02.05.2024 18:00 Ответить
Ця війна третій рік йде виключно завдяки жовтомордим пі-дорам...
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02.05.2024 18:02 Ответить
Саме так
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02.05.2024 18:09 Ответить
Досі пам'ятаю, як ді-джей Хламідія-Браун, який випадково став головою фракції, говорив, що Китай стратегічний партнер України. В цих юродієвих весь світ навиворіт.
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02.05.2024 18:31 Ответить
От нах. було інвестувати в рососію і китасосію? Щоб вони тепер погрожували вам? Вони в цивілізаційному розвитку зупинились за часів Золотої орди і так там і залишились.
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02.05.2024 18:04 Ответить
Спроба їх вивести на рівень цивілізованих країн провалилась.
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02.05.2024 18:31 Ответить
Чому б не зробити бойкот товарам із Китаю та не почати робити перші кроки з ізолювання жовтопиких від цивілізованого світу? Тоді населення зжере злочинну комуняцьку владу. Чи гроші важливіші за справедливість для лідерів Заходу?
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02.05.2024 18:04 Ответить
що ти таке кажеш?
неможна дратувати великого китайського друга, бо як нападе як нападе!
краще в оон позасідати.
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02.05.2024 18:08 Ответить
Я вже давно бойкотую,як тільки можу.І так кожен притомний споживач повинен робити
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02.05.2024 18:17 Ответить
ЦЕ ВИ ГЛАВЗЕБУ ПРОПОНУЕТЕ, котрий заполонив наш ринок китайським непотрiбом?
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02.05.2024 18:20 Ответить
> Чи гроші важливіші за справедливість для лідерів Заходу?

Коротка відповідь: так.
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02.05.2024 18:27 Ответить
Це обернеться маштабним кризисом на заході.... американські і європейські банки по самі .... в кредитуванні китайської економіки....

По друге піти проти власного великого бізнесу, для якого Китай на разі безальтернативна промплощадка з дешевими орківськими ресурсами..... Для любих західних політиків це буде кінець політичної кар'єри на них накинутся змі або обернеться якими "спонтанними" протестами "незалежних" профспілок

Наразі американці починають потрохи переводити виробництво в Індію але це ще довгий процес... а от європейці наооборот більше переходять до косооких ... всетаки ресурси з 20-30% дисконтом роблять свою справу
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02.05.2024 18:56 Ответить
дайошь, культурную рєволюцію!
у відповідь, на проіскі проклятих імперіалістів.
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02.05.2024 18:06 Ответить
Спершу iм непомiтно тре подогнать сотню контейнерiв з горобцями. Наприклад якась калоша , яка ледь -ледь чалапае i мае в цей час на траверзi таукхетай. Та й вiзьми i випусти тих горобцiв на волю - рису заре на полях обжерись, не хочу. Най потiм роблять у себе культурну революцiю. Але ж бо хунвейбiни припiднiмуться на всi 100500.
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02.05.2024 18:18 Ответить
Китай може це і зробить, а ось США що будуть робити? Далі настурбировать?
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02.05.2024 18:20 Ответить
а не оху...ли ли вы "братья" узкоглазые ?
заработать захотелось
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02.05.2024 18:23 Ответить
шо не будут покупать процы Квалком дя гаджетов ?
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02.05.2024 18:26 Ответить
Не схотів Китай жити нормально, цивілізовано як люди. Спроба розвинутих країн схоже не вдалася, нажаль
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02.05.2024 18:33 Ответить
чья бы лошадь мычала ,чайников бы молчала
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02.05.2024 18:33 Ответить
китайози ну ви ж наймудріші - Конфуцій все таке , " на двох стільцях однією сракою" неможна з молоком матері вбираєте , а ваш сі саме такий він що засланий?
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02.05.2024 18:47 Ответить
China is not the initiator of this war, but it is its main beneficiary. The main benefit is not even the cheap Russian resources that are being now diverted to China, but the demonstration, to the whole world and, most importantly, to the West itself, of the West's lack of unity and resolve, and its general inability to quickly deal with the aggression. China's implied message is: if you cannot stop Russia, which is a dwarf compared to China, you should just shut and accept that you are no longer in charge. China by no means seeks to destroy the West, it wants to trade, do business and compete with it. China is sure that its model, where the government, free from partisan in-fighting, can develop and implement long-term development strategies and direct enormous resources to achieve its goals, is superior. On the West's side, there is a lot of posturing, but the economies are so intertwined that, as the US Ambassador to Beijing puts it, "divorce is not an option."
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02.05.2024 18:51 Ответить
скорее Вест destroy чайников
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02.05.2024 18:56 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/05/2/713194/ В сервисных центрах Apple в РФ закончились оригинальные запчасти - СМИ
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02.05.2024 18:52 Ответить
Что сейчас может сделать Китай, так это полностью прекратить поставки электроники Украине (начиная с дронов и РЭБ). Запад его в этом не заменит никак.

У меня складывалось ощущение что у США и КНР была договорённость: "За то что мы торгуем с РФ, мы будем торговать и с Украиной. Хотя для нас это стратегически не выгодно". Значит не было (или только что не стало).
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02.05.2024 18:59 Ответить
а с чего чайники будут харчеваться ?
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02.05.2024 19:01 Ответить
Не совсем понимаю что вы имели в виду. Если буквально, поставки еды из Украины, так РФ может в несколько раз перекрыть своими поставками всё что может поставить Украина.

Вообще у всей еды в мире есть покупатель. Если отказаться поставлять её в одно место, и продать в другое, у тех кто до этого её туда продавал, как раз останется не проданный товар. Просто произойдёт перераспределение поставок.
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02.05.2024 19:07 Ответить
зачем прямо в Украину , много стран которые нам будут переправлять
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02.05.2024 19:03 Ответить
Если не прямо - будет дороже. У РФ есть деньги чтоб заплатить любую цену. У Украины - их гораздо меньше
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02.05.2024 19:09 Ответить
Заграница нам поможет (с)
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02.05.2024 19:13 Ответить
"незаконных" - выучили слова у младшего брата. Мелодию, кажется, тоже уже знают.
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02.05.2024 19:04 Ответить
вся приличная электроника из США и Запада , урежут и чайникам Писец
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02.05.2024 19:16 Ответить
а на чем чайники летают , я имею ввиду пассажирские самолеты ?
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02.05.2024 19:18 Ответить
https://dzen.ru/a/ZM8n7konYhvCN4Qd Boeing теснит Airbus на авиационном рынке Китая
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02.05.2024 19:22 Ответить
Заерзали узкоглазые !
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02.05.2024 21:10 Ответить
 
 