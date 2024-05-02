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Новости Санкции против России
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Цель новых санкций США – российский ВПК, - посол Украины Маркарова

маркарова

Посол Украины в США Диана Маркарова раскрыла содержание нового пакета санкций США. Он направлен против ВПК и программ разработки и производства химического и биологического оружия.

Пост-разъяснение Маркарова опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции против более 280 субъектов (Минфин США - почти 200 субъектов. Госдеп - почти 80) направлены против российского военно-промышленного комплекса и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов из юрисдикции третьих странах, которые помогают России приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения", - написала Маркарова.

Читайте: США ввели новые санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

Она пояснила, что под действие санкций попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.

В самой России под действие санкций попали более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики.

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Также США ввели ограничения против компаний из разных юрисдикций из энергетического сектора экономики и тех, которые причастны к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2.

Санкции затронули и компании, связанные с производителями металлургического угля, а также из авиационного, аэрокосмического сектора.

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Кроме того, под действие ограничений попали трое должностных лиц российских исправительных колоний, которые связаны со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 мая Соединенные Штаты объявили о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Маркарова про санкції США проти російського ВПК
Маркарова про санкції США проти російського ВПК
Маркарова про санкції США проти російського ВПК

Автор: 

россия (95365) санкции (11257) США (26409) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+7
А ЧЕГО СТОЛЬКО ЖДАЛИ !!!???
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02.05.2024 08:59
+6
А в ресторане ...А в ресторане.............
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02.05.2024 08:58
+4
Найсильнішу санкцію на розрахунки за нафту найбільшим банкам зняли, а це так пук в нікуди, санкції на прокладки які кацапи реєструють щодня нові
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02.05.2024 09:15
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Правила форума Совет форумчан
А в ресторане ...А в ресторане.............
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02.05.2024 08:58 Ответить
А ЧЕГО СТОЛЬКО ЖДАЛИ !!!???
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02.05.2024 08:59 Ответить
Вона в своїй ресторації дігустатором, в вільний від амбасади час працює
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02.05.2024 10:19 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КОГДА МАРКАРОВА ПОХУДЕЕТ !?)
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02.05.2024 09:00 Ответить
І чому "посол" а не послиця чи посланка?
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02.05.2024 11:28 Ответить
Вже намагалися писати "дипломатка", чомусь перестали, не розумію чому
----------------------------------------------------
Кацапи - підари, кацапки - підарині!
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02.05.2024 12:58 Ответить
То Альона-Альона на фото
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02.05.2024 12:59 Ответить
Вибачте, і це - посолка зеленских ? Чого республіканці половиною Палати представників голосували проти допомоги ? Це і є результат її праці з конгресВУМЕНКАМИ. Ще й з землячкою. Неефективний менеджер має сидіти біля пічки на кухні разом з неефективним керівником родини. Якщо не бажає працювати з конгресменами день і ніч !
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02.05.2024 09:01 Ответить
ну, таке, як скажете!
як так працювати? потрібно вміти.
а все зе!шобло так і працює, як вміє.

це, як мене призначити класти піч. ага, я вам накладу.
це, як паяца малороса обрати президентом україни.
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02.05.2024 09:11 Ответить
Це таке пониження, як з Залужним ? Ефективність у НИНЬОШНІХ нє в почЬОтє. Їм потрібні потужні крадії, які забезпечують потік бабла у кишені самого Надверховного. Та й нєту лАяльності й рейтинги погані ? Попередники - це діти в порівняні з НИНьоШНІМИ. Мільярди - це ще не червона лінія. Україна в обіймах кацапа - це і є їх перемога. Потужна.
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02.05.2024 09:20 Ответить
Зараз тіки що зелена жаба прогавкала про пАпЄрєдніков, й одразу самоліквідувалась. Бояться чорти - українські гниди світиться. Бо і їх САДЖАТИ БУДЕМО в одну камеру з дЄрмаківськими радниками для ОБЧЄНІЯ.
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02.05.2024 09:24 Ответить
Хм... З ресторатора в блогери....
Кухня їй вже не цікава.
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02.05.2024 09:08 Ответить
а перед цим пекельні санкції були проти продажу шаурми ? років за 20 дійсно приймуть якісь корисні санкції .
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02.05.2024 09:09 Ответить
вот из-за таких как эта Елдаковская туша, Украина теряет поддержку Европы и Штатов....по приколу там не получиться да зелеДрочеры???
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02.05.2024 09:11 Ответить
Найсильнішу санкцію на розрахунки за нафту найбільшим банкам зняли, а це так пук в нікуди, санкції на прокладки які кацапи реєструють щодня нові
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02.05.2024 09:15 Ответить
Перед виборами ніхто з адміністрації не буде конфліктувати із великим бізнесом який має виробництво в Азії та отримує міліарди прибутків.... а після виборів тим більше тому що це лобізм і економіка...

Друге дешеві ресурси з раші стримують інфляцію від надмірного друку грошей під час ковіду...

Тому будуть під тиском преси дальше вводити нові "потужні" санкції проти прокладок та називати це великим досягненням а в той же час знімати обмеження переводів за нафту, купляти рекордну кількість урану в раші і т.д.... і це нажаль не зміниться...

Нічого особистого просто бізнес
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02.05.2024 09:32 Ответить
Не зняли, а продовжили ліцензії. Тобто, в цій сфері санкцій і не було.
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02.05.2024 12:41 Ответить
Фіксує,як блогер.По факту-погіршення прямих відносин із США.
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02.05.2024 09:16 Ответить
Хто це така?
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02.05.2024 09:18 Ответить
Алена-Алена ...
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02.05.2024 12:19 Ответить
начхать путлеру на всякие санкции!
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02.05.2024 09:24 Ответить
Невже, нарешті, у цієї послиці з'явився вільний час від опікування своїм бізнесом в США і вона вирішила трошки попрацювати та нагадати про себе? Потужно!
Констатація фактів, до яких вона немає ніякого відношення - супер потужна робота! Це ж не організовувати українську діаспору для переконання республіканців на підтримку допомоги Україні або самій зустрічатися з сенаторами та конгресменами від республіканців з тією ж метою. А то бізнес занепаде!
Дякую, дуже дякую! (с)
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02.05.2024 09:32 Ответить
Робе вигляд що за Україну турбується, свиня-ресторатока-послиця, ЗЕгниди срані, коли ви вже нажретес?(
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02.05.2024 10:15 Ответить
Это новый премьер, привыкайте.
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02.05.2024 13:35 Ответить
 
 