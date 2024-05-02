Цель новых санкций США – российский ВПК, - посол Украины Маркарова

Посол Украины в США Диана Маркарова раскрыла содержание нового пакета санкций США. Он направлен против ВПК и программ разработки и производства химического и биологического оружия.

Пост-разъяснение Маркарова опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции против более 280 субъектов (Минфин США - почти 200 субъектов. Госдеп - почти 80) направлены против российского военно-промышленного комплекса и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов из юрисдикции третьих странах, которые помогают России приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения", - написала Маркарова.

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Она пояснила, что под действие санкций попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.

В самой России под действие санкций попали более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики.

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Также США ввели ограничения против компаний из разных юрисдикций из энергетического сектора экономики и тех, которые причастны к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2.

Санкции затронули и компании, связанные с производителями металлургического угля, а также из авиационного, аэрокосмического сектора.

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Кроме того, под действие ограничений попали трое должностных лиц российских исправительных колоний, которые связаны со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 мая Соединенные Штаты объявили о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.





