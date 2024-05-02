Цель новых санкций США – российский ВПК, - посол Украины Маркарова
Посол Украины в США Диана Маркарова раскрыла содержание нового пакета санкций США. Он направлен против ВПК и программ разработки и производства химического и биологического оружия.
Пост-разъяснение Маркарова опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Санкции против более 280 субъектов (Минфин США - почти 200 субъектов. Госдеп - почти 80) направлены против российского военно-промышленного комплекса и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов из юрисдикции третьих странах, которые помогают России приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения", - написала Маркарова.
Она пояснила, что под действие санкций попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.
В самой России под действие санкций попали более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики.
Также США ввели ограничения против компаний из разных юрисдикций из энергетического сектора экономики и тех, которые причастны к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2.
Санкции затронули и компании, связанные с производителями металлургического угля, а также из авиационного, аэрокосмического сектора.
Кроме того, под действие ограничений попали трое должностных лиц российских исправительных колоний, которые связаны со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 мая Соединенные Штаты объявили о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.
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Кацапи - підари, кацапки - підарині!
як так працювати? потрібно вміти.
а все зе!шобло так і працює, як вміє.
це, як мене призначити класти піч. ага, я вам накладу.
це, як паяца малороса обрати президентом україни.
Кухня їй вже не цікава.
Друге дешеві ресурси з раші стримують інфляцію від надмірного друку грошей під час ковіду...
Тому будуть під тиском преси дальше вводити нові "потужні" санкції проти прокладок та називати це великим досягненням а в той же час знімати обмеження переводів за нафту, купляти рекордну кількість урану в раші і т.д.... і це нажаль не зміниться...
Нічого особистого просто бізнес
Констатація фактів, до яких вона немає ніякого відношення - супер потужна робота! Це ж не організовувати українську діаспору для переконання республіканців на підтримку допомоги Україні або самій зустрічатися з сенаторами та конгресменами від республіканців з тією ж метою. А то бізнес занепаде!
Дякую, дуже дякую! (с)