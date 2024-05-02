Ціль нових санкцій США - російський ВПК, - посол України Маркарова
Посол України в США Діана Маркарова розкрила зміст нового пакету санкцій США. Він спрямований проти ВПК та програм розробки й виробництва хімічної та біологічної зброї.
Пост-роз’яснення Маркарова опублікувала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Санкції проти понад 280 суб’єктів (Мінфін США - майже 200 суб’єктів. Держдеп - майже 80) спрямовані проти російського військово-промислового комплексу та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають росії набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння", - написала Маркарова.
Вона пояснила, що під дію санкцій потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЄ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.
У самій Росії під дію санкцій потрапили понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки.
Також США запровадили обмеження против компаній з різних юрисдикцій з енергетичного сектору економіки та тих, що причетні до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2.
Санкції зачепили й компанії, що пов'язані з виробниками металургійного вугілля, а також із авіаційного, аерокосмічного сектору.
Крім того, під дію обмежень потрапили троє посадовців російських виправних колоній, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 травня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.
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Кацапи - підари, кацапки - підарині!
як так працювати? потрібно вміти.
а все зе!шобло так і працює, як вміє.
це, як мене призначити класти піч. ага, я вам накладу.
це, як паяца малороса обрати президентом україни.
Кухня їй вже не цікава.
Друге дешеві ресурси з раші стримують інфляцію від надмірного друку грошей під час ковіду...
Тому будуть під тиском преси дальше вводити нові "потужні" санкції проти прокладок та називати це великим досягненням а в той же час знімати обмеження переводів за нафту, купляти рекордну кількість урану в раші і т.д.... і це нажаль не зміниться...
Нічого особистого просто бізнес
Констатація фактів, до яких вона немає ніякого відношення - супер потужна робота! Це ж не організовувати українську діаспору для переконання республіканців на підтримку допомоги Україні або самій зустрічатися з сенаторами та конгресменами від республіканців з тією ж метою. А то бізнес занепаде!
Дякую, дуже дякую! (с)