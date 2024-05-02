Ціль нових санкцій США - російський ВПК, - посол України Маркарова

Посол України в США Діана Маркарова розкрила зміст нового пакету санкцій США. Він спрямований проти ВПК та програм розробки й виробництва хімічної та біологічної зброї.

Пост-роз’яснення Маркарова опублікувала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Санкції проти понад 280 суб’єктів (Мінфін США - майже 200 суб’єктів. Держдеп - майже 80) спрямовані проти російського військово-промислового комплексу та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають росії набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння", - написала Маркарова.

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Вона пояснила, що під дію санкцій потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЄ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.

У самій Росії під дію санкцій потрапили понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки.

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Також США запровадили обмеження против компаній з різних юрисдикцій з енергетичного сектору економіки та тих, що причетні до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2.

Санкції зачепили й компанії, що пов'язані з виробниками металургійного вугілля, а також із авіаційного, аерокосмічного сектору.

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Крім того, під дію обмежень потрапили троє посадовців російських виправних колоній, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 травня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.





