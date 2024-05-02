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Новини Санкції проти Росії
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Ціль нових санкцій США - російський ВПК, - посол України Маркарова

Маркарова розкрила деталі нового пакету санкцій США

Посол України в США Діана Маркарова розкрила зміст нового пакету санкцій США. Він спрямований проти ВПК та програм розробки й виробництва хімічної та біологічної зброї.

Пост-роз’яснення Маркарова опублікувала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Санкції проти понад 280 суб’єктів (Мінфін США - майже 200 суб’єктів. Держдеп - майже 80) спрямовані проти російського військово-промислового комплексу та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають росії набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння", - написала Маркарова.

Читайте: США оголосили нові санкції проти військово-промислової бази Росії

Вона пояснила, що під дію санкцій потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЄ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.

У самій Росії під дію санкцій потрапили понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки.

Також читайте: РФ перейменувала деякі нафтові танкери, що потрапили під санкції США, - Bloomberg

Також США запровадили обмеження против компаній з різних юрисдикцій з енергетичного сектору економіки та тих, що причетні до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2.

Санкції зачепили й компанії, що пов'язані з виробниками металургійного вугілля, а також із авіаційного, аерокосмічного сектору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту", - МЗС Швеції

Крім того, під дію обмежень потрапили троє посадовців російських виправних колоній, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 травня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Маркарова про санкції США проти російського ВПК
Маркарова про санкції США проти російського ВПК
Маркарова про санкції США проти російського ВПК

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) США (22512) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+7
А ЧЕГО СТОЛЬКО ЖДАЛИ !!!???
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02.05.2024 08:59
+6
А в ресторане ...А в ресторане.............
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02.05.2024 08:58
+4
Найсильнішу санкцію на розрахунки за нафту найбільшим банкам зняли, а це так пук в нікуди, санкції на прокладки які кацапи реєструють щодня нові
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02.05.2024 09:15
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А в ресторане ...А в ресторане.............
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02.05.2024 08:58 Відповісти
А ЧЕГО СТОЛЬКО ЖДАЛИ !!!???
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02.05.2024 08:59 Відповісти
Вона в своїй ресторації дігустатором, в вільний від амбасади час працює
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02.05.2024 10:19 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КОГДА МАРКАРОВА ПОХУДЕЕТ !?)
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02.05.2024 09:00 Відповісти
І чому "посол" а не послиця чи посланка?
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02.05.2024 11:28 Відповісти
Вже намагалися писати "дипломатка", чомусь перестали, не розумію чому
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Кацапи - підари, кацапки - підарині!
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02.05.2024 12:58 Відповісти
То Альона-Альона на фото
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02.05.2024 12:59 Відповісти
Вибачте, і це - посолка зеленских ? Чого республіканці половиною Палати представників голосували проти допомоги ? Це і є результат її праці з конгресВУМЕНКАМИ. Ще й з землячкою. Неефективний менеджер має сидіти біля пічки на кухні разом з неефективним керівником родини. Якщо не бажає працювати з конгресменами день і ніч !
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02.05.2024 09:01 Відповісти
ну, таке, як скажете!
як так працювати? потрібно вміти.
а все зе!шобло так і працює, як вміє.

це, як мене призначити класти піч. ага, я вам накладу.
це, як паяца малороса обрати президентом україни.
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02.05.2024 09:11 Відповісти
Це таке пониження, як з Залужним ? Ефективність у НИНЬОШНІХ нє в почЬОтє. Їм потрібні потужні крадії, які забезпечують потік бабла у кишені самого Надверховного. Та й нєту лАяльності й рейтинги погані ? Попередники - це діти в порівняні з НИНьоШНІМИ. Мільярди - це ще не червона лінія. Україна в обіймах кацапа - це і є їх перемога. Потужна.
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02.05.2024 09:20 Відповісти
Зараз тіки що зелена жаба прогавкала про пАпЄрєдніков, й одразу самоліквідувалась. Бояться чорти - українські гниди світиться. Бо і їх САДЖАТИ БУДЕМО в одну камеру з дЄрмаківськими радниками для ОБЧЄНІЯ.
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02.05.2024 09:24 Відповісти
Хм... З ресторатора в блогери....
Кухня їй вже не цікава.
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02.05.2024 09:08 Відповісти
а перед цим пекельні санкції були проти продажу шаурми ? років за 20 дійсно приймуть якісь корисні санкції .
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02.05.2024 09:09 Відповісти
вот из-за таких как эта Елдаковская туша, Украина теряет поддержку Европы и Штатов....по приколу там не получиться да зелеДрочеры???
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02.05.2024 09:11 Відповісти
Найсильнішу санкцію на розрахунки за нафту найбільшим банкам зняли, а це так пук в нікуди, санкції на прокладки які кацапи реєструють щодня нові
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02.05.2024 09:15 Відповісти
Перед виборами ніхто з адміністрації не буде конфліктувати із великим бізнесом який має виробництво в Азії та отримує міліарди прибутків.... а після виборів тим більше тому що це лобізм і економіка...

Друге дешеві ресурси з раші стримують інфляцію від надмірного друку грошей під час ковіду...

Тому будуть під тиском преси дальше вводити нові "потужні" санкції проти прокладок та називати це великим досягненням а в той же час знімати обмеження переводів за нафту, купляти рекордну кількість урану в раші і т.д.... і це нажаль не зміниться...

Нічого особистого просто бізнес
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02.05.2024 09:32 Відповісти
Не зняли, а продовжили ліцензії. Тобто, в цій сфері санкцій і не було.
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02.05.2024 12:41 Відповісти
Фіксує,як блогер.По факту-погіршення прямих відносин із США.
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02.05.2024 09:16 Відповісти
Хто це така?
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02.05.2024 09:18 Відповісти
Алена-Алена ...
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02.05.2024 12:19 Відповісти
начхать путлеру на всякие санкции!
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02.05.2024 09:24 Відповісти
Невже, нарешті, у цієї послиці з'явився вільний час від опікування своїм бізнесом в США і вона вирішила трошки попрацювати та нагадати про себе? Потужно!
Констатація фактів, до яких вона немає ніякого відношення - супер потужна робота! Це ж не організовувати українську діаспору для переконання республіканців на підтримку допомоги Україні або самій зустрічатися з сенаторами та конгресменами від республіканців з тією ж метою. А то бізнес занепаде!
Дякую, дуже дякую! (с)
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02.05.2024 09:32 Відповісти
Робе вигляд що за Україну турбується, свиня-ресторатока-послиця, ЗЕгниди срані, коли ви вже нажретес?(
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02.05.2024 10:15 Відповісти
Это новый премьер, привыкайте.
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02.05.2024 13:35 Відповісти
 
 