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Новини Санкції проти Росії
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У 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту", - МЗС Швеції

санкції

Євросоюз планує запровадити санкції проти російського СПГ та нафтового "тіньового флоту" РФ у новому пакеті санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, 14-й пакет санкцій – це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів у понеділок.

"Ухвалення 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей, ми маємо намір включити до нього як заборону на імпорт (російського – Ред.) СПГ, так і заходи проти російського "тіньового флоту", - зазначив Білльстрьом.

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Водночас Білльстрьом наголосив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові постачання здійснювались в Україну безперервно.

"Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку", - додав глава МЗС Швеції.

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Автор: 

газ (10405) росія (64895) санкції (11760) Швеція (949) Євросоюз (13310)


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А в України, так і не має обмежень щодо ригоАНАЛІВ на посадах і без посад!! Гадять, жирують, а гнусавий тільки балаканину розводить з камер ЗМІ марафону ….
Байден, чому ми не в НАТІ?
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22.04.2024 10:48 Відповісти
"Євросоюз планує запровадити санкції......"😒
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22.04.2024 10:50 Відповісти
 
 