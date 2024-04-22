У 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту", - МЗС Швеції
Євросоюз планує запровадити санкції проти російського СПГ та нафтового "тіньового флоту" РФ у новому пакеті санкцій проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, 14-й пакет санкцій – це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів у понеділок.
"Ухвалення 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей, ми маємо намір включити до нього як заборону на імпорт (російського – Ред.) СПГ, так і заходи проти російського "тіньового флоту", - зазначив Білльстрьом.
Водночас Білльстрьом наголосив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові постачання здійснювались в Україну безперервно.
"Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку", - додав глава МЗС Швеції.
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