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Новини Санкції проти Росії
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РФ перейменувала деякі нафтові танкери, що потрапили під санкції США, - Bloomberg

Совкомфлот змінює назви деяких своїх танкерів

Російська компанія "Совкомфлот" перейменовує деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Які танкери змінили назви

За даними агентства, наразі щонайменше чотири танкери змінили свої назви, а також прапор РФ на Габону: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

Видання пише, що нафтові танкери часто змінюють назви після запровадження санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх все ще можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

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Зазначається, що Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", щоб транспортувати свою нафту.

За даними підрозділу найбільшого у світі суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., російська компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 000 барелів нафти.

Нагадаємо, ПАТ "Совкомфлот" потрапила під санкції США в лютому. Чотирнадцять її танкерів також були додані до списку американського Міністерства фінансів, в результаті чого загальна кількість зазначених у санкційному списку суден досягла 21.

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Автор: 

росія (64923) санкції (11768) танкер (324)


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Топ коментарі
+4
Спало на думку:
А якщо сам ***** перейменується - що тоді, га???
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30.04.2024 13:39
+3
А назви які безпалевні поставили. З кацапнею ну зовсім не пов'язані.
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30.04.2024 13:14
+2
А що так можна
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30.04.2024 13:47
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А назви які безпалевні поставили. З кацапнею ну зовсім не пов'язані.
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30.04.2024 13:14 Відповісти
я так розумію, блумберг, дегенерати читають?
що це, за тупа інфа?
це, типу, я вкрав мерседес, але написав на ньому, що то запор, і мєнти мене не чіпають?
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30.04.2024 13:17 Відповісти
Після виборів в Америці їх треба топити у Чорному морі
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30.04.2024 13:17 Відповісти
Замість "Нафаня" написали "Васяня" і все - амери в ахуі
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30.04.2024 13:21 Відповісти
Росія бачить назад...

Очі із заду...

Смішні...

Щоб не робили руки-

Яку б сраку не займала посада-

Примітивні рухи-

Несуразні...

Один образ - гробити...

І гробити Бога образ...
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30.04.2024 13:22 Відповісти
Спало на думку:
А якщо сам ***** перейменується - що тоді, га???
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30.04.2024 13:39 Відповісти
це нічого не змінить, воно )(уйлом здохне ...
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30.04.2024 13:59 Відповісти
Тогда футбольные фаны сменят припев, типо, хутин - пи.да....... да, да-да-да, да-да, да-да, да-а-а
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30.04.2024 13:59 Відповісти
а треба запитувати "партнерів"
якщо ***** перейменує танк в москвич, і напише євро 6
його впустять на територію ЄС????
тому, хай не писдять ротом та пояснять чому по світу досі катаються танкери *****
ато враження що "партнери" в упор не бачать порушень санкцій....
а лиш писдять ротом і як не занепокоюються то дивуються..
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30.04.2024 14:27 Відповісти
А що так можна
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30.04.2024 13:47 Відповісти
Дык, .ули толку... Меняй - не меняй те названия, IMO номер у каждого парохода - неизменный. Номер IMO наварен большими цифрами и неразрывно связан с корпусом судна на протяжении всего времени его существования, от верфи до слома, вне зависимости от того, какое имя судно в настоящее время несет, кому принадлежит и под чьим флагом ходит.
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30.04.2024 13:52 Відповісти
Кацапы надурили сами себя. Смена названия - деньги на ветер.
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30.04.2024 13:53 Відповісти
«Як ви яхту назавьотє, так ана і папливьот».
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30.04.2024 14:10 Відповісти
Тому що потрібні санкції на весь екпорт а не тільки на якусь конкретну компанію яка засвітилась в ЗМІ.... ці диряві санкції приносять оркам 100 млрд долларів за перші 3 місяці 24 року

А їх не вводять тому що відомі нафтові гіганти в тому числі і американські возять дальше нафту від орків та називають це санкціями тому що купляють її по 60 у.е. а не по риночній ціні
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30.04.2024 15:16 Відповісти
ось так і це спрацьовує, а захід робить вигляд що санкції працюють,але їх дуже просто обійти ,поки видадуть нові блоксписки кацапи без проблем все перереєстрували і змінили.
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30.04.2024 15:36 Відповісти
Якщо така примітивна дурня спрацьовує, то це просто ганьба західним санкціям - їх просто не існує в реалії. І не вірте, що на заході всі недолугі наївняки і їх так просто можно надурити. Це може бути звичайним договорняком.
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30.04.2024 17:31 Відповісти
 
 