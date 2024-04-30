РФ перейменувала деякі нафтові танкери, що потрапили під санкції США, - Bloomberg

Російська компанія "Совкомфлот" перейменовує деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Які танкери змінили назви

За даними агентства, наразі щонайменше чотири танкери змінили свої назви, а також прапор РФ на Габону: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

Видання пише, що нафтові танкери часто змінюють назви після запровадження санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх все ще можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

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Зазначається, що Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", щоб транспортувати свою нафту.

За даними підрозділу найбільшого у світі суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., російська компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 000 барелів нафти.

Нагадаємо, ПАТ "Совкомфлот" потрапила під санкції США в лютому. Чотирнадцять її танкерів також були додані до списку американського Міністерства фінансів, в результаті чого загальна кількість зазначених у санкційному списку суден досягла 21.

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