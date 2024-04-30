РФ переименовала некоторые попавшие под санкции нефтяные танкеры, - Bloomberg

Российская компания "Совкомфлот" переименовывает некоторые свои нефтяные танкеры после того, как они попали под санкции США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Какие танкеры сменили названия

По данным агентства, сейчас по меньшей мере четыре танкера сменили свои названия, а также флаг РФ на флаг Габона: Kemerovo вместо NS Columbus, Belgorod вместо NS Bravo, Kaliningrad вместо NS Captain и Krasnoyarsk вместо NS Creation.

Издание пишет, что нефтяные танкеры часто меняют названия после введения санкций, чтобы дистанцироваться от списков в базах данных санкций, хотя их все еще можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

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Отмечается, что Россия в значительной степени полагается на гигантский танкерный флот "Совкомфлота", чтобы транспортировать свою нефть.

По данным подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson Research Services Ltd., российская компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 000 баррелей нефти.

Напомним, ЧАО "Совкомфлот" попала под санкции США в феврале. Четырнадцать ее танкеров также были добавлены в список американского Министерства финансов, в результате чего общее количество указанных в санкционном списке судов достигло 21.

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