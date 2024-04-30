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Новости Санкции против России
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РФ переименовала некоторые попавшие под санкции нефтяные танкеры, - Bloomberg

Совкомфлот змінює назви деяких своїх танкерів

Российская компания "Совкомфлот" переименовывает некоторые свои нефтяные танкеры после того, как они попали под санкции США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Какие танкеры сменили названия

По данным агентства, сейчас по меньшей мере четыре танкера сменили свои названия, а также флаг РФ на флаг Габона: Kemerovo вместо NS Columbus, Belgorod вместо NS Bravo, Kaliningrad вместо NS Captain и Krasnoyarsk вместо NS Creation.

Издание пишет, что нефтяные танкеры часто меняют названия после введения санкций, чтобы дистанцироваться от списков в базах данных санкций, хотя их все еще можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

Также читайте: Танкер "теневого флота" РФ столкнулся с другим судном у берегов Дании, - Bloomberg

Отмечается, что Россия в значительной степени полагается на гигантский танкерный флот "Совкомфлота", чтобы транспортировать свою нефть.

По данным подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson Research Services Ltd., российская компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 000 баррелей нефти.

Напомним, ЧАО "Совкомфлот" попала под санкции США в феврале. Четырнадцать ее танкеров также были добавлены в список американского Министерства финансов, в результате чего общее количество указанных в санкционном списке судов достигло 21.

Читайте также: ВМС об уничтожении командного пункта РФ на танкере: подбит танкер "Механик Погодин", который после подрыва ГЭС выбросило на Кинбурнскую косу. ФОТО

Автор: 

россия (95361) санкции (11257) танкер (143)


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Топ комментарии
+4
Спало на думку:
А якщо сам ***** перейменується - що тоді, га???
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30.04.2024 13:39
+3
А назви які безпалевні поставили. З кацапнею ну зовсім не пов'язані.
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30.04.2024 13:14
+2
А що так можна
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30.04.2024 13:47
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Правила форума Совет форумчан
А назви які безпалевні поставили. З кацапнею ну зовсім не пов'язані.
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30.04.2024 13:14 Ответить
я так розумію, блумберг, дегенерати читають?
що це, за тупа інфа?
це, типу, я вкрав мерседес, але написав на ньому, що то запор, і мєнти мене не чіпають?
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30.04.2024 13:17 Ответить
Після виборів в Америці їх треба топити у Чорному морі
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30.04.2024 13:17 Ответить
Замість "Нафаня" написали "Васяня" і все - амери в ахуі
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30.04.2024 13:21 Ответить
Росія бачить назад...

Очі із заду...

Смішні...

Щоб не робили руки-

Яку б сраку не займала посада-

Примітивні рухи-

Несуразні...

Один образ - гробити...

І гробити Бога образ...
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30.04.2024 13:22 Ответить
Спало на думку:
А якщо сам ***** перейменується - що тоді, га???
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30.04.2024 13:39 Ответить
це нічого не змінить, воно )(уйлом здохне ...
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30.04.2024 13:59 Ответить
Тогда футбольные фаны сменят припев, типо, хутин - пи.да....... да, да-да-да, да-да, да-да, да-а-а
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30.04.2024 13:59 Ответить
а треба запитувати "партнерів"
якщо ***** перейменує танк в москвич, і напише євро 6
його впустять на територію ЄС????
тому, хай не писдять ротом та пояснять чому по світу досі катаються танкери *****
ато враження що "партнери" в упор не бачать порушень санкцій....
а лиш писдять ротом і як не занепокоюються то дивуються..
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30.04.2024 14:27 Ответить
А що так можна
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30.04.2024 13:47 Ответить
Дык, .ули толку... Меняй - не меняй те названия, IMO номер у каждого парохода - неизменный. Номер IMO наварен большими цифрами и неразрывно связан с корпусом судна на протяжении всего времени его существования, от верфи до слома, вне зависимости от того, какое имя судно в настоящее время несет, кому принадлежит и под чьим флагом ходит.
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30.04.2024 13:52 Ответить
Кацапы надурили сами себя. Смена названия - деньги на ветер.
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30.04.2024 13:53 Ответить
«Як ви яхту назавьотє, так ана і папливьот».
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30.04.2024 14:10 Ответить
Тому що потрібні санкції на весь екпорт а не тільки на якусь конкретну компанію яка засвітилась в ЗМІ.... ці диряві санкції приносять оркам 100 млрд долларів за перші 3 місяці 24 року

А їх не вводять тому що відомі нафтові гіганти в тому числі і американські возять дальше нафту від орків та називають це санкціями тому що купляють її по 60 у.е. а не по риночній ціні
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30.04.2024 15:16 Ответить
ось так і це спрацьовує, а захід робить вигляд що санкції працюють,але їх дуже просто обійти ,поки видадуть нові блоксписки кацапи без проблем все перереєстрували і змінили.
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30.04.2024 15:36 Ответить
Якщо така примітивна дурня спрацьовує, то це просто ганьба західним санкціям - їх просто не існує в реалії. І не вірте, що на заході всі недолугі наївняки і їх так просто можно надурити. Це може бути звичайним договорняком.
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30.04.2024 17:31 Ответить
 
 