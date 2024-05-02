Китай вживатиме "всіх необхідних заходів" у відповідь на застосування "незаконних і односторонніх санкцій" з боку США, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ Китаю закликали США припинити "стримувати Китай та безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій", і заявили що Китай вживатиме "необхідних заходів" у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві речника МЗС Китаю.

Як зазначається, представник відомства заявив, що Пекін "закликає США припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".

"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – додав він.

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Крім того, речник МЗС Китаю наголосив, що Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни Росії в Україні та має право розвивати нормальні торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з РФ.

"Китай завжди рішуче виступав проти застосування Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця", – наголосив він.

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Так, 1 травня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.

Зокрема, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.