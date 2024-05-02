Китай вживатиме "всіх необхідних заходів" у відповідь на застосування "незаконних і односторонніх санкцій" з боку США, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ Китаю закликали США припинити "стримувати Китай та безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій", і заявили що Китай вживатиме "необхідних заходів" у відповідь.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві речника МЗС Китаю.
Як зазначається, представник відомства заявив, що Пекін "закликає США припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".
"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – додав він.
Крім того, речник МЗС Китаю наголосив, що Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни Росії в Україні та має право розвивати нормальні торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з РФ.
"Китай завжди рішуче виступав проти застосування Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця", – наголосив він.
Так, 1 травня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.
Зокрема, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.
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У моїй далекій юності побутувало таке поняття: "1001 останнє китайське попередження".
З жовтим привітом, покусані бджолами!
Але ж оплату кацапам в юанях перекрили і товари подвійного призначення офіційно продавати перестали.
Бо на Роісє береста, а у США 80% ринку та інвестиції.
неможна дратувати великого китайського друга, бо як нападе як нападе!
краще в оон позасідати.
Коротка відповідь: так.
По друге піти проти власного великого бізнесу, для якого Китай на разі безальтернативна промплощадка з дешевими орківськими ресурсами..... Для любих західних політиків це буде кінець політичної кар'єри на них накинутся змі або обернеться якими "спонтанними" протестами "незалежних" профспілок
Наразі американці починають потрохи переводити виробництво в Індію але це ще довгий процес... а от європейці наооборот більше переходять до косооких ... всетаки ресурси з 20-30% дисконтом роблять свою справу
у відповідь, на проіскі проклятих імперіалістів.
заработать захотелось
У меня складывалось ощущение что у США и КНР была договорённость: "За то что мы торгуем с РФ, мы будем торговать и с Украиной. Хотя для нас это стратегически не выгодно". Значит не было (или только что не стало).
Вообще у всей еды в мире есть покупатель. Если отказаться поставлять её в одно место, и продать в другое, у тех кто до этого её туда продавал, как раз останется не проданный товар. Просто произойдёт перераспределение поставок.