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Новини
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Китай вживатиме "всіх необхідних заходів" у відповідь на застосування "незаконних і односторонніх санкцій" з боку США, - МЗС

китай

У Міністерстві закордонних справ Китаю закликали США припинити "стримувати Китай та безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій", і заявили що Китай вживатиме "необхідних заходів" у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві речника МЗС Китаю.

Як зазначається, представник відомства заявив, що Пекін "закликає США припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".

"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – додав він.

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Крім того, речник МЗС Китаю наголосив, що Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни Росії в Україні та має право розвивати нормальні торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з РФ.

"Китай завжди рішуче виступав проти застосування Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця", – наголосив він.

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Так, 1 травня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.

Зокрема, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Автор: 

Китай (4504) санкції (11769) США (22525)


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Топ коментарі
+25
Ця війна третій рік йде виключно завдяки жовтомордим пі-дорам...
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02.05.2024 18:02
+11
сосать вам непересосать 3.14здоглазі.
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02.05.2024 17:52
+9
От нах. було інвестувати в рососію і китасосію? Щоб вони тепер погрожували вам? Вони в цивілізаційному розвитку зупинились за часів Золотої орди і так там і залишились.
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02.05.2024 18:04
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сосать вам непересосать 3.14здоглазі.
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02.05.2024 17:52 Відповісти
Коли вже США зрозуміють що Китай і Рф хочуть їх знищити і що мир неможливий - лише капітуляція адекватних перед всесвітньою диктатурою або смерть диктатур
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02.05.2024 17:52 Відповісти
О!
У моїй далекій юності побутувало таке поняття: "1001 останнє китайське попередження".
З жовтим привітом, покусані бджолами!
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02.05.2024 17:53 Відповісти
А булі-вулі-ву-бу-бу!!!

Але ж оплату кацапам в юанях перекрили і товари подвійного призначення офіційно продавати перестали.

Бо на Роісє береста, а у США 80% ринку та інвестиції.
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02.05.2024 17:59 Відповісти
Таукытайцi сi роздуплили на 10-ту добу.
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02.05.2024 18:00 Відповісти
Ця війна третій рік йде виключно завдяки жовтомордим пі-дорам...
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02.05.2024 18:02 Відповісти
Саме так
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02.05.2024 18:09 Відповісти
Досі пам'ятаю, як ді-джей Хламідія-Браун, який випадково став головою фракції, говорив, що Китай стратегічний партнер України. В цих юродієвих весь світ навиворіт.
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02.05.2024 18:31 Відповісти
От нах. було інвестувати в рососію і китасосію? Щоб вони тепер погрожували вам? Вони в цивілізаційному розвитку зупинились за часів Золотої орди і так там і залишились.
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02.05.2024 18:04 Відповісти
Спроба їх вивести на рівень цивілізованих країн провалилась.
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02.05.2024 18:31 Відповісти
Чому б не зробити бойкот товарам із Китаю та не почати робити перші кроки з ізолювання жовтопиких від цивілізованого світу? Тоді населення зжере злочинну комуняцьку владу. Чи гроші важливіші за справедливість для лідерів Заходу?
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02.05.2024 18:04 Відповісти
що ти таке кажеш?
неможна дратувати великого китайського друга, бо як нападе як нападе!
краще в оон позасідати.
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02.05.2024 18:08 Відповісти
Я вже давно бойкотую,як тільки можу.І так кожен притомний споживач повинен робити
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02.05.2024 18:17 Відповісти
ЦЕ ВИ ГЛАВЗЕБУ ПРОПОНУЕТЕ, котрий заполонив наш ринок китайським непотрiбом?
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02.05.2024 18:20 Відповісти
> Чи гроші важливіші за справедливість для лідерів Заходу?

Коротка відповідь: так.
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02.05.2024 18:27 Відповісти
Це обернеться маштабним кризисом на заході.... американські і європейські банки по самі .... в кредитуванні китайської економіки....

По друге піти проти власного великого бізнесу, для якого Китай на разі безальтернативна промплощадка з дешевими орківськими ресурсами..... Для любих західних політиків це буде кінець політичної кар'єри на них накинутся змі або обернеться якими "спонтанними" протестами "незалежних" профспілок

Наразі американці починають потрохи переводити виробництво в Індію але це ще довгий процес... а от європейці наооборот більше переходять до косооких ... всетаки ресурси з 20-30% дисконтом роблять свою справу
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02.05.2024 18:56 Відповісти
дайошь, культурную рєволюцію!
у відповідь, на проіскі проклятих імперіалістів.
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02.05.2024 18:06 Відповісти
Спершу iм непомiтно тре подогнать сотню контейнерiв з горобцями. Наприклад якась калоша , яка ледь -ледь чалапае i мае в цей час на траверзi таукхетай. Та й вiзьми i випусти тих горобцiв на волю - рису заре на полях обжерись, не хочу. Най потiм роблять у себе культурну революцiю. Але ж бо хунвейбiни припiднiмуться на всi 100500.
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02.05.2024 18:18 Відповісти
Китай може це і зробить, а ось США що будуть робити? Далі настурбировать?
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02.05.2024 18:20 Відповісти
а не оху...ли ли вы "братья" узкоглазые ?
заработать захотелось
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02.05.2024 18:23 Відповісти
шо не будут покупать процы Квалком дя гаджетов ?
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02.05.2024 18:26 Відповісти
Не схотів Китай жити нормально, цивілізовано як люди. Спроба розвинутих країн схоже не вдалася, нажаль
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02.05.2024 18:33 Відповісти
чья бы лошадь мычала ,чайников бы молчала
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02.05.2024 18:33 Відповісти
китайози ну ви ж наймудріші - Конфуцій все таке , " на двох стільцях однією сракою" неможна з молоком матері вбираєте , а ваш сі саме такий він що засланий?
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02.05.2024 18:47 Відповісти
China is not the initiator of this war, but it is its main beneficiary. The main benefit is not even the cheap Russian resources that are being now diverted to China, but the demonstration, to the whole world and, most importantly, to the West itself, of the West's lack of unity and resolve, and its general inability to quickly deal with the aggression. China's implied message is: if you cannot stop Russia, which is a dwarf compared to China, you should just shut and accept that you are no longer in charge. China by no means seeks to destroy the West, it wants to trade, do business and compete with it. China is sure that its model, where the government, free from partisan in-fighting, can develop and implement long-term development strategies and direct enormous resources to achieve its goals, is superior. On the West's side, there is a lot of posturing, but the economies are so intertwined that, as the US Ambassador to Beijing puts it, "divorce is not an option."
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02.05.2024 18:51 Відповісти
скорее Вест destroy чайников
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02.05.2024 18:56 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/05/2/713194/ В сервисных центрах Apple в РФ закончились оригинальные запчасти - СМИ
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02.05.2024 18:52 Відповісти
Что сейчас может сделать Китай, так это полностью прекратить поставки электроники Украине (начиная с дронов и РЭБ). Запад его в этом не заменит никак.

У меня складывалось ощущение что у США и КНР была договорённость: "За то что мы торгуем с РФ, мы будем торговать и с Украиной. Хотя для нас это стратегически не выгодно". Значит не было (или только что не стало).
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02.05.2024 18:59 Відповісти
а с чего чайники будут харчеваться ?
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02.05.2024 19:01 Відповісти
Не совсем понимаю что вы имели в виду. Если буквально, поставки еды из Украины, так РФ может в несколько раз перекрыть своими поставками всё что может поставить Украина.

Вообще у всей еды в мире есть покупатель. Если отказаться поставлять её в одно место, и продать в другое, у тех кто до этого её туда продавал, как раз останется не проданный товар. Просто произойдёт перераспределение поставок.
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02.05.2024 19:07 Відповісти
зачем прямо в Украину , много стран которые нам будут переправлять
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02.05.2024 19:03 Відповісти
Если не прямо - будет дороже. У РФ есть деньги чтоб заплатить любую цену. У Украины - их гораздо меньше
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02.05.2024 19:09 Відповісти
Заграница нам поможет (с)
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02.05.2024 19:13 Відповісти
"незаконных" - выучили слова у младшего брата. Мелодию, кажется, тоже уже знают.
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02.05.2024 19:04 Відповісти
вся приличная электроника из США и Запада , урежут и чайникам Писец
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02.05.2024 19:16 Відповісти
а на чем чайники летают , я имею ввиду пассажирские самолеты ?
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02.05.2024 19:18 Відповісти
https://dzen.ru/a/ZM8n7konYhvCN4Qd Boeing теснит Airbus на авиационном рынке Китая
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02.05.2024 19:22 Відповісти
Заерзали узкоглазые !
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02.05.2024 21:10 Відповісти
 
 