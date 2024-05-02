США закликають РФ та Китай пообіцяти, що ядерну зброю ніколи не контролюватиме штучний інтелект
У Держдепартаменті США закликали Росію та Китай погодитися із заявами Сполучених Штатів та інших країн про те, що тільки люди, а не штучний інтелект, будуть ухвалювати рішення щодо ядерної зброї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Посадовець Держдепу США з контролю над озброєннями Пол Дін заявив, що Вашингтон узяв на себе "чітке і рішуче зобов’язання", що люди мають повний контроль над ядерною зброєю. За його словами, Франція та Велика Британія зробили те саме.
"Ми б вітали подібну заяву Китаю та російської федерації. Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки", - додав Дін.
Reuters пише, що адміністрація Джо Байдена зараз намагається поглибити окремі дискусії з Китаєм щодо політики ядерної зброї та розвитку штучного інтелекту. Зокрема ці питання держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорювали під час візиту Блінкена до Пекіна.
Блінкен зазначав, що обидві сторони домовилися провести свої перші двосторонні переговори щодо штучного інтелекту найближчими тижнями. Вони поділяться думками про те, як найкраще керувати ризиками та безпекою, пов’язаними із цією технологією.
Китай, який розширює свій потенціал ядерної зброї, у лютому закликав найбільші держави укласти між собою угоду про невикористання ядерної зброї першими.
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США закликають РФ та Китай пообіцяти, що ядерну зброю ніколи не контролюватиме штучний інтелект Джерело:
А взагалі інтересна ідея, як в казці дядюшки Римуса про терновий кущ - най віддадуть керування ЯЗ ШІ той швидко зрозуміє що до чого і загасить кацапів назавжди
Або то був просто жарт?
"ми б вітали подібну заяву" в даному випадку означає "ми робимо це для себе, а оскільки ми взірець розвинутості, то вам варто скопіювати цю поведінку і зробити аналогічні заяви"
Вже котролює деградований інтелект
Адже вона із самого початку була запрограмована на спрацювання без участі людини.
рашка клала навіть на письмові домовленості - що вже говорити про усні заяви?
скажуть, що захочете, але зроблять на свій лад
суми призначеної для подписання ціього папірця..
найшли з ким домовлятись!!!!
пізно сша, схаменулося.