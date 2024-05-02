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США закликають РФ та Китай пообіцяти, що ядерну зброю ніколи не контролюватиме штучний інтелект

США закликають РФ та Китай пообіцяти, що штучний інтелект не контролюватиме ядерну зброю

У Держдепартаменті США закликали Росію та Китай погодитися із заявами Сполучених Штатів та інших країн про те, що тільки люди, а не штучний інтелект, будуть ухвалювати рішення щодо ядерної зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Посадовець Держдепу США з контролю над озброєннями Пол Дін заявив, що Вашингтон узяв на себе "чітке і рішуче зобов’язання", що люди мають повний контроль над ядерною зброєю. За його словами, Франція та Велика Британія зробили те саме.

"Ми б вітали подібну заяву Китаю та російської федерації. Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки", - додав Дін.

Читайте: Погрози ядерною зброєю від РФ - це лише погрози, - генерал Ходжес

Reuters пише, що адміністрація Джо Байдена зараз намагається поглибити окремі дискусії з Китаєм щодо політики ядерної зброї та розвитку штучного інтелекту. Зокрема ці питання держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорювали під час візиту Блінкена до Пекіна.

Блінкен зазначав, що обидві сторони домовилися провести свої перші двосторонні переговори щодо штучного інтелекту найближчими тижнями. Вони поділяться думками про те, як найкраще керувати ризиками та безпекою, пов’язаними із цією технологією.

Також читайте: Заяви Дуди про ядерну зброю на території Польщі наражають країну на небезпеку від ракет РФ, - заступник глави МЗС Шейна

Китай, який розширює свій потенціал ядерної зброї, у лютому закликав найбільші держави укласти між собою угоду про невикористання ядерної зброї першими.

Автор: 

Китай (4504) росія (64935) ядерна зброя (1145) штучний інтелект (290)


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Топ коментарі
+8
Рашку? Пообіцяти??!! Повні деграданти!!!
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02.05.2024 14:40
+5
ХЗ що краще...кацапський чи штучний інтелект...
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02.05.2024 14:38
+5
а тепер уяви кацапський штучний інтелект!
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02.05.2024 14:43
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Ну за Росію можуть не переживати там далі робота хфодорова розробок вже не буде. Тобто раху викреслюємо. Залишається Китай.
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02.05.2024 14:38 Відповісти
Шапками закидаєте знатно. Жаль російські заводи від шапок не горять.
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02.05.2024 14:45 Відповісти
Питання: чи можна вважати штучним інтелектом систему т.зв. Dead Hand, яка "нібито" є у кацапів?
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02.05.2024 14:57 Відповісти
МЗС України представило ШІ-аватара Вікторію, яка тепер коментуватиме консульську інформацію

США закликають РФ та Китай пообіцяти, що ядерну зброю ніколи не контролюватиме штучний інтелект Джерело:
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02.05.2024 15:05 Відповісти
За китайців могли і не питати. У контексті ядерної (термоядерної) війни вони залишаться переможцями, оскільки залишаться практично самі.
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02.05.2024 15:00 Відповісти
ХЗ що краще...кацапський чи штучний інтелект...
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02.05.2024 14:38 Відповісти
а тепер уяви кацапський штучний інтелект!
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02.05.2024 14:43 Відповісти
Рашку? Пообіцяти??!! Повні деграданти!!!
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02.05.2024 14:40 Відповісти
... а в кінці документу буде викарбувано капсом - Бл@буду, абєщаю!
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02.05.2024 14:41 Відповісти
ні про які документи з рашкою і мови не йде. "ми б вітали подібну заяву" це не документ.
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02.05.2024 14:45 Відповісти
від імені параші та китаю - обіцяю - ось вам хрест
А взагалі інтересна ідея, як в казці дядюшки Римуса про терновий кущ - най віддадуть керування ЯЗ ШІ той швидко зрозуміє що до чого і загасить кацапів назавжди
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02.05.2024 14:43 Відповісти
Він все людство загасить. З точки зору ШІ ми всі - вірус (х/ф "Матриця").
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02.05.2024 14:50 Відповісти
меньше дивиться фантастики на ніч бо з точки зору науки до відкриття ШІ ще років тридцять - п'ятдесят а ото що зараз всі піарять та називють ШІ - звичайний кривонаписаний комерційно-розважальний алгоритм з штучностворенною бд, бо для справжньоьго ШІ треба ресурси які люди досі неможуть відворити
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02.05.2024 17:20 Відповісти
А ви впевнені, що широкий загал знає про всі останні досягнення у цій області?
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02.05.2024 17:34 Відповісти
Я в теоріях змов не участвую але до чого тут широкий загал? Мова йде про вчених які ще тридцять років тому знайшли заміну кремнію та ця технологія теж не нова тому той широкий загал може й отримає свої вуглеродні процессори чрез десяток років, а вчені продовжуть розробляти нові напрямки але ж знов таки прогнози будуються непросто так почитайте скільки потребно було часу від теорії до створення коллайдера та перших його іспитів і що воно в результаті дало
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02.05.2024 18:28 Відповісти
Так чого ви вирішили, що ШІ тільки кацапів гаситиме, а українців не зачепить?
Або то був просто жарт?
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02.05.2024 18:31 Відповісти
звичайно жарт бо ЯЗ взагалі треба знищіти та заборонити всім разом доки не піздно
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02.05.2024 22:15 Відповісти
В результаті на коні буде той, хто тихцем притримає її, поки інші дурники, типу України, її знищують.
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03.05.2024 08:32 Відповісти
Дитсадок
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02.05.2024 14:43 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, дурневі радість.
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02.05.2024 14:43 Відповісти
Кацапы оцифруют ***** и он будет править ими вечно. Владимир .И.И. *****
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02.05.2024 14:43 Відповісти
Обіцянка цяцянка а дурному радість.США з 2014р так нічого і не зрозуміло.
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02.05.2024 14:44 Відповісти
ви просто не розумієте, як працює дипломатія.

"ми б вітали подібну заяву" в даному випадку означає "ми робимо це для себе, а оскільки ми взірець розвинутості, то вам варто скопіювати цю поведінку і зробити аналогічні заяви"
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02.05.2024 14:50 Відповісти
ЗУБ ДАЮ..............
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02.05.2024 14:46 Відповісти
Нехай ще «Будапештський» меморандум на трьох запиляють з цього приводу.
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02.05.2024 14:46 Відповісти
пізно
Вже котролює деградований інтелект
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02.05.2024 14:47 Відповісти
А як же бути із ще совіцькою, а нині рвшистською системою запуску ядерних ракет "Мертва рука"?
Адже вона із самого початку була запрограмована на спрацювання без участі людини.
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02.05.2024 14:55 Відповісти
США - ******* на всю голову.

рашка клала навіть на письмові домовленості - що вже говорити про усні заяви?

скажуть, що захочете, але зроблять на свій лад
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02.05.2024 14:59 Відповісти
я можу пообіцяти за 0,000000001 відсоток
суми призначеної для подписання ціього папірця..
найшли з ким домовлятись!!!!
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02.05.2024 15:00 Відповісти
Трясця, обіцянки їм потрібні ? А як з обіцянками Будапештського меморандуму ? За що боролись на те й напоролись. Не юрИдично.
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02.05.2024 15:01 Відповісти
Дані обіцянки можна записати зі зворотнього боку Будапештського меморандуму, для экономії бумаги. Шана одна.
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02.05.2024 15:02 Відповісти
Це до зєліних угод
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02.05.2024 15:02 Відповісти
Я так розумію, що обіцянкам Москви та Пекіну потрібно вірити 100-відсотково. Хто ж ще так в світі може тримати слово.
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02.05.2024 15:03 Відповісти
Мамай клянус, слюшяй!
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02.05.2024 15:06 Відповісти
алкоголізм і снохачество, кацапи вже досягли межи штучного інтелекту.
пізно сша, схаменулося.
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02.05.2024 15:06 Відповісти
Якшо укласти договір про невикористання яз першими, навіщо вона потрібна та яз? Виходить той договір ніщо.
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02.05.2024 15:10 Відповісти
А щойгу хіба не штучне створіння? Гібрид оленя і тувінки...
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02.05.2024 15:24 Відповісти
краще б росії її контролював штучний інтелект, а не шайка чекістів. Про що взагалі мова?
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02.05.2024 15:51 Відповісти
Як що людство буде використовувати ШІ в військових цілях, то тільки питання часу коли він "переграє" своїх хозяїв та захопить керування над стратегічною зброєю, інфраструктурою та контроль над людством, і залишається тільки сподиватись що наміри його будуть гуманні....
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02.05.2024 16:16 Відповісти
Після того як *уйло погрожує всьому світу ''ядеркою'', її треба в нього взагалі відібрати!
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02.05.2024 16:37 Відповісти
 
 