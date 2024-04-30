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Заяви Дуди про ядерну зброю на території Польщі наражають країну на небезпеку від ракет РФ, - заступник глави МЗС Шейна

дуда

В МЗС Польщі вважають, що президент Дуда мав проконсультуватися з урядом країни перед тим, як казати про бажання розмістити ядерну зброю на території Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив заступник глави МЗС Анджей Шейна.

"Спочатку потрібно проконсультуватися з урядом, а не говорити, що ми хочемо мати ядерну зброю в Польщі", - сказав він.

За словами Шейни, такі заяви наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети".

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"У деяких ситуаціях, особливо за кордоном, я б дуже хвалив дії президента згідно з дорученням уряду, а тут раптом час від часу щось вистрілює", - пояснив заступник міністра.

На його думку, питання приєднання до Nuclear Sharing необхідно аналізувати комплексно.

"Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програма Nucelar Sharing. - Ред.), і чи НАТО очікує цього від Польщі", – сказав він.

Водночас він зазначив, що Польща була б готова розмістити ядерну зброю.

"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", - додав він

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Nuclear Sharing - це програма НАТО, що є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Ядерні боєголовки розміщують у державах-членах НАТО, які не мають власної ядерної зброї.

З листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

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Ядерна зброя на території Польщі: Що відомо

Раніше президент Польщі Дуда заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території.

Після цього в МЗС Росії пригрозили ударом Польщі, якщо вона розмістить ядерну зброю.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що розміщення в Польщі ядерної зброї НАТО було би добрим елементом стримування.

Автор: 

Польща (8478) ядерна зброя (1145) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+21
В общем все выродилась Речь Посполита остались одни сцикуны,которые даже свои дома защищать от орков не хотят.
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30.04.2024 10:30
+20
Бульба ************ боєголовками хизується аж блищить. Для нього це - "гарантія бєзопасності".
А для вас - небезпека, бачите.
Дивіться глибше: наявність Польщі на мапі світу наражає Польщу на небезпеку.
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30.04.2024 10:32
+16
Типу зараз вони не націлені. Який все таки світогляд терпіл. Їх кацапи розводять на блефі,а вони ведуться.
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30.04.2024 10:33
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В общем все выродилась Речь Посполита остались одни сцикуны,которые даже свои дома защищать от орков не хотят.
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30.04.2024 10:30 Відповісти
А то Путін нападе… ?

Знову? Теж саме.

Шольц боїться. Польща теж… Про Мадьяр і казати нічого.
І це Східна Европа!?!
Гарно попрацювали москалі- багато грошей кинули на зрадників…
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30.04.2024 14:25 Відповісти
якийсь сраний замміністра прокукарєкав за рассєю,зіграв на руку путлєра,а деж польский воєвничий дух ?
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30.04.2024 15:00 Відповісти
Бульба ************ боєголовками хизується аж блищить. Для нього це - "гарантія бєзопасності".
А для вас - небезпека, бачите.
Дивіться глибше: наявність Польщі на мапі світу наражає Польщу на небезпеку.
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30.04.2024 10:32 Відповісти
Типу зараз вони не націлені. Який все таки світогляд терпіл. Їх кацапи розводять на блефі,а вони ведуться.
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30.04.2024 10:33 Відповісти
Абсолютно адекватна заява Дуди. А на рахунок персони Туска давно є сумніви. Цілком можливо, що від Обрана він відрізняється лише методами просування кремлівських інтересів.
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30.04.2024 10:34 Відповісти
Туск показав себе у всій ,,кацапській,,красі ще під час розслідування авіакатастрофи літака з польським урядом у росії. Підтвердив висновки кацарилів без вагань в той час як були факти причетності Москви до падіння літака.
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30.04.2024 10:39 Відповісти
Дивний польський уряд. Начебто під час гіпотетичної війни росії з НАТО кацапи будуть вираховувати яка країна альянсу не така антиросійська як інша та зменшать по ній бомбові удари.
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30.04.2024 10:34 Відповісти
якщо путін прийме рішення про початок ядерного конфлікту з НАТО, кілька ядерних боеголовок на території Польщі навряд на щось вплинуть.
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30.04.2024 10:34 Відповісти
ну в ФРГ во времена совка, была ядерная артиллерия, тактическая, что бы танковые колонны уничтожать, как оружие сдерживания вполне себе
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30.04.2024 10:39 Відповісти
Навіть якщо їх там не буде, то невже ***** заявить про дружбу з Польшею під час конфлікту з НАТО?
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30.04.2024 10:41 Відповісти
Очкує Шейна...
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30.04.2024 10:34 Відповісти
заступник глави МЗС Анджей Шейна.ПОДИВИСЯ НА ДІЇ БУЛЬБЕНФЮРЕРА-СУСІДА ПОЛЬЩІ.КОТРИЙ РОЗМІСТИВ ЯДЕРНУ РАШИСТСЬКУ ЗБРОЮ В "БУЛЬБОРУСІЇ" І(поцалуй російскего куйла моцно в дупу.курва псякрев з польскім дзядем)))
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30.04.2024 10:39 Відповісти
Якщо так страшно, то розмістіть в Україні.
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30.04.2024 10:45 Відповісти
Дрись-дрись. Ставайте нейтральним, якщо ьак сикотно, але не дивуйтеся,що через Сувалки поліщуть потім.
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30.04.2024 10:48 Відповісти
Не правильно, промова мала бути така: «Ми, польська сцикопіхота, вже серемося від однієї думки про недобите російське військо і ми готові здати все що можна до Вісли, за Віслу, попід Віслу і тд., те що ми в НАТО тільки підсилює нашу діарею, бо ми не віримо ні в цей аліянс, ні в те що ми наберемо хоча б чотири польські добровольці на захист Ржечі Посполитої» Кінець
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30.04.2024 10:48 Відповісти
Посил правдивий, висновки повністю суперечать реальності.
Він, або ТИПІЛ що щиро помиляється, або ЗРАДНИК що свідомо працює за кацапській гроші.
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30.04.2024 10:53 Відповісти
В кацапії теж ядерна зброя розміщена і всі дзюрять туди шмаляти. А ось по Польщі полетять від *уйла.То може справа не в тому що там є ЯЗ, а в бажанні напасти на країну
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30.04.2024 11:04 Відповісти
Черговий лях галіфе обісрав
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30.04.2024 11:06 Відповісти
О рольники підуть Дуду блокувати
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30.04.2024 11:09 Відповісти
А наразі вони не спрямовані на Польщу? Вони падають у Польщі, та вбивають селян....заступник мзс йде в дупу
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30.04.2024 11:12 Відповісти
А в бульбондії не наражає, млять...
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30.04.2024 11:13 Відповісти
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30.04.2024 11:14 Відповісти
Татишо...
Он в Україні нерозміщено ядерної зброї і шо, думаєш допомогло?
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30.04.2024 11:28 Відповісти
А-хах.
Так то підораша ніколи б не напала. А би от як з'явиться ЯЗ так зразу.
Поки що все було рівно навпаки...
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30.04.2024 11:34 Відповісти
маладес! Шейна! садись в ту-154..покатаем!!!
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30.04.2024 11:37 Відповісти
любі польські друзі!
Краловець треба повертати додому, .. а не базікати..

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30.04.2024 11:53 Відповісти
Сцикливе гімно, весь "героїзм" вийшов на блокуванні кордону з жертвою агресії.
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30.04.2024 11:54 Відповісти
..несущие бред!Дело времени,когда болота мокшании нападут,тут имей яо или не имей,жертвам природы с болот мацковии значения не имеет
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30.04.2024 12:41 Відповісти
Такого главу мида разводящему на пустом месте сомнения нужно гнать к чертям.
И незамедлительно начать размещение ядерного оружия нато в Польше.
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30.04.2024 13:15 Відповісти
Штирлиц ещё так ни разу не был близок к провалу
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30.04.2024 13:57 Відповісти
 
 