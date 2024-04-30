Заяви Дуди про ядерну зброю на території Польщі наражають країну на небезпеку від ракет РФ, - заступник глави МЗС Шейна

В МЗС Польщі вважають, що президент Дуда мав проконсультуватися з урядом країни перед тим, як казати про бажання розмістити ядерну зброю на території Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив заступник глави МЗС Анджей Шейна.

"Спочатку потрібно проконсультуватися з урядом, а не говорити, що ми хочемо мати ядерну зброю в Польщі", - сказав він.

За словами Шейни, такі заяви наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети".

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"У деяких ситуаціях, особливо за кордоном, я б дуже хвалив дії президента згідно з дорученням уряду, а тут раптом час від часу щось вистрілює", - пояснив заступник міністра.

На його думку, питання приєднання до Nuclear Sharing необхідно аналізувати комплексно.

"Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програма Nucelar Sharing. - Ред.), і чи НАТО очікує цього від Польщі", – сказав він.

Водночас він зазначив, що Польща була б готова розмістити ядерну зброю.

"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", - додав він

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Nuclear Sharing - це програма НАТО, що є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Ядерні боєголовки розміщують у державах-членах НАТО, які не мають власної ядерної зброї.

З листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

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Ядерна зброя на території Польщі: Що відомо

Раніше президент Польщі Дуда заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території.

Після цього в МЗС Росії пригрозили ударом Польщі, якщо вона розмістить ядерну зброю.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що розміщення в Польщі ядерної зброї НАТО було би добрим елементом стримування.