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Заявление Дуды о ядерном оружии на территории Польши подвергают страну опасности от ракет РФ, - замглавы МИД Шейна

дуда

В МИД Польши считают, что президент Дуда должен был проконсультироваться с правительством страны перед тем, как говорить о желании разместить ядерное оружие на территории Польши.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил заместитель главы МИД Анджей Шейна.

"Сначала нужно проконсультироваться с правительством, а не говорить, что мы хотим иметь ядерное оружие в Польше", - сказал он.

По словам Шейны, такие заявления подвергают Польшу "риску направить против нас российские ракеты".

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"В некоторых ситуациях, особенно за рубежом, я бы очень хвалил действия президента согласно поручению правительства, а тут вдруг время от времени что-то выстреливает", - пояснил замминистра.

По его мнению, вопрос присоединения к Nuclear Sharing необходимо анализировать комплексно.

"Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программа Nucelar Sharing. - Ред.), и ожидает ли НАТО этого от Польши", - сказал он.

В то же время он отметил, что Польша была бы готова разместить ядерное оружие.

"Если наши союзники заявляют, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще не было", - добавил он

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Nuclear Sharing - это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. Ядерные боеголовки размещают в государствах-членах НАТО, которые не имеют собственного ядерного оружия.

С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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Ядерное оружие на территории Польши: Что известно

Ранее президент Польши Дуда заявил, что страна готова разместить ядерное оружие на своей территории.

После этого в МИД России пригрозили ударом Польше, если она разместит ядерное оружие.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение в Польше ядерного оружия НАТО было бы хорошим элементом сдерживания.

Автор: 

Польша (8398) ядерное оружие (1326) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+21
В общем все выродилась Речь Посполита остались одни сцикуны,которые даже свои дома защищать от орков не хотят.
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30.04.2024 10:30
+20
Бульба ************ боєголовками хизується аж блищить. Для нього це - "гарантія бєзопасності".
А для вас - небезпека, бачите.
Дивіться глибше: наявність Польщі на мапі світу наражає Польщу на небезпеку.
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30.04.2024 10:32
+16
Типу зараз вони не націлені. Який все таки світогляд терпіл. Їх кацапи розводять на блефі,а вони ведуться.
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30.04.2024 10:33
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Правила форума Совет форумчан
В общем все выродилась Речь Посполита остались одни сцикуны,которые даже свои дома защищать от орков не хотят.
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30.04.2024 10:30 Ответить
А то Путін нападе… ?

Знову? Теж саме.

Шольц боїться. Польща теж… Про Мадьяр і казати нічого.
І це Східна Европа!?!
Гарно попрацювали москалі- багато грошей кинули на зрадників…
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30.04.2024 14:25 Ответить
якийсь сраний замміністра прокукарєкав за рассєю,зіграв на руку путлєра,а деж польский воєвничий дух ?
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30.04.2024 15:00 Ответить
Бульба ************ боєголовками хизується аж блищить. Для нього це - "гарантія бєзопасності".
А для вас - небезпека, бачите.
Дивіться глибше: наявність Польщі на мапі світу наражає Польщу на небезпеку.
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30.04.2024 10:32 Ответить
Типу зараз вони не націлені. Який все таки світогляд терпіл. Їх кацапи розводять на блефі,а вони ведуться.
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30.04.2024 10:33 Ответить
Абсолютно адекватна заява Дуди. А на рахунок персони Туска давно є сумніви. Цілком можливо, що від Обрана він відрізняється лише методами просування кремлівських інтересів.
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30.04.2024 10:34 Ответить
Туск показав себе у всій ,,кацапській,,красі ще під час розслідування авіакатастрофи літака з польським урядом у росії. Підтвердив висновки кацарилів без вагань в той час як були факти причетності Москви до падіння літака.
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30.04.2024 10:39 Ответить
Дивний польський уряд. Начебто під час гіпотетичної війни росії з НАТО кацапи будуть вираховувати яка країна альянсу не така антиросійська як інша та зменшать по ній бомбові удари.
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30.04.2024 10:34 Ответить
якщо путін прийме рішення про початок ядерного конфлікту з НАТО, кілька ядерних боеголовок на території Польщі навряд на щось вплинуть.
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30.04.2024 10:34 Ответить
ну в ФРГ во времена совка, была ядерная артиллерия, тактическая, что бы танковые колонны уничтожать, как оружие сдерживания вполне себе
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30.04.2024 10:39 Ответить
Навіть якщо їх там не буде, то невже ***** заявить про дружбу з Польшею під час конфлікту з НАТО?
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30.04.2024 10:41 Ответить
Очкує Шейна...
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30.04.2024 10:34 Ответить
заступник глави МЗС Анджей Шейна.ПОДИВИСЯ НА ДІЇ БУЛЬБЕНФЮРЕРА-СУСІДА ПОЛЬЩІ.КОТРИЙ РОЗМІСТИВ ЯДЕРНУ РАШИСТСЬКУ ЗБРОЮ В "БУЛЬБОРУСІЇ" І(поцалуй російскего куйла моцно в дупу.курва псякрев з польскім дзядем)))
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30.04.2024 10:39 Ответить
Якщо так страшно, то розмістіть в Україні.
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30.04.2024 10:45 Ответить
Дрись-дрись. Ставайте нейтральним, якщо ьак сикотно, але не дивуйтеся,що через Сувалки поліщуть потім.
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30.04.2024 10:48 Ответить
Не правильно, промова мала бути така: «Ми, польська сцикопіхота, вже серемося від однієї думки про недобите російське військо і ми готові здати все що можна до Вісли, за Віслу, попід Віслу і тд., те що ми в НАТО тільки підсилює нашу діарею, бо ми не віримо ні в цей аліянс, ні в те що ми наберемо хоча б чотири польські добровольці на захист Ржечі Посполитої» Кінець
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30.04.2024 10:48 Ответить
Посил правдивий, висновки повністю суперечать реальності.
Він, або ТИПІЛ що щиро помиляється, або ЗРАДНИК що свідомо працює за кацапській гроші.
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30.04.2024 10:53 Ответить
В кацапії теж ядерна зброя розміщена і всі дзюрять туди шмаляти. А ось по Польщі полетять від *уйла.То може справа не в тому що там є ЯЗ, а в бажанні напасти на країну
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30.04.2024 11:04 Ответить
Черговий лях галіфе обісрав
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30.04.2024 11:06 Ответить
О рольники підуть Дуду блокувати
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30.04.2024 11:09 Ответить
А наразі вони не спрямовані на Польщу? Вони падають у Польщі, та вбивають селян....заступник мзс йде в дупу
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30.04.2024 11:12 Ответить
А в бульбондії не наражає, млять...
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30.04.2024 11:13 Ответить
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30.04.2024 11:14 Ответить
Татишо...
Он в Україні нерозміщено ядерної зброї і шо, думаєш допомогло?
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30.04.2024 11:28 Ответить
А-хах.
Так то підораша ніколи б не напала. А би от як з'явиться ЯЗ так зразу.
Поки що все було рівно навпаки...
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30.04.2024 11:34 Ответить
маладес! Шейна! садись в ту-154..покатаем!!!
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30.04.2024 11:37 Ответить
любі польські друзі!
Краловець треба повертати додому, .. а не базікати..

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30.04.2024 11:53 Ответить
Сцикливе гімно, весь "героїзм" вийшов на блокуванні кордону з жертвою агресії.
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30.04.2024 11:54 Ответить
..несущие бред!Дело времени,когда болота мокшании нападут,тут имей яо или не имей,жертвам природы с болот мацковии значения не имеет
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30.04.2024 12:41 Ответить
Такого главу мида разводящему на пустом месте сомнения нужно гнать к чертям.
И незамедлительно начать размещение ядерного оружия нато в Польше.
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30.04.2024 13:15 Ответить
Штирлиц ещё так ни разу не был близок к провалу
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30.04.2024 13:57 Ответить
 
 