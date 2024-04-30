Заявление Дуды о ядерном оружии на территории Польши подвергают страну опасности от ракет РФ, - замглавы МИД Шейна

В МИД Польши считают, что президент Дуда должен был проконсультироваться с правительством страны перед тем, как говорить о желании разместить ядерное оружие на территории Польши.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил заместитель главы МИД Анджей Шейна.

"Сначала нужно проконсультироваться с правительством, а не говорить, что мы хотим иметь ядерное оружие в Польше", - сказал он.

По словам Шейны, такие заявления подвергают Польшу "риску направить против нас российские ракеты".

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"В некоторых ситуациях, особенно за рубежом, я бы очень хвалил действия президента согласно поручению правительства, а тут вдруг время от времени что-то выстреливает", - пояснил замминистра.

По его мнению, вопрос присоединения к Nuclear Sharing необходимо анализировать комплексно.

"Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программа Nucelar Sharing. - Ред.), и ожидает ли НАТО этого от Польши", - сказал он.

В то же время он отметил, что Польша была бы готова разместить ядерное оружие.

"Если наши союзники заявляют, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще не было", - добавил он

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Nuclear Sharing - это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. Ядерные боеголовки размещают в государствах-членах НАТО, которые не имеют собственного ядерного оружия.

С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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Ядерное оружие на территории Польши: Что известно

Ранее президент Польши Дуда заявил, что страна готова разместить ядерное оружие на своей территории.

После этого в МИД России пригрозили ударом Польше, если она разместит ядерное оружие.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение в Польше ядерного оружия НАТО было бы хорошим элементом сдерживания.