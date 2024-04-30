Заявление Дуды о ядерном оружии на территории Польши подвергают страну опасности от ракет РФ, - замглавы МИД Шейна
В МИД Польши считают, что президент Дуда должен был проконсультироваться с правительством страны перед тем, как говорить о желании разместить ядерное оружие на территории Польши.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил заместитель главы МИД Анджей Шейна.
"Сначала нужно проконсультироваться с правительством, а не говорить, что мы хотим иметь ядерное оружие в Польше", - сказал он.
По словам Шейны, такие заявления подвергают Польшу "риску направить против нас российские ракеты".
"В некоторых ситуациях, особенно за рубежом, я бы очень хвалил действия президента согласно поручению правительства, а тут вдруг время от времени что-то выстреливает", - пояснил замминистра.
По его мнению, вопрос присоединения к Nuclear Sharing необходимо анализировать комплексно.
"Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программа Nucelar Sharing. - Ред.), и ожидает ли НАТО этого от Польши", - сказал он.
В то же время он отметил, что Польша была бы готова разместить ядерное оружие.
"Если наши союзники заявляют, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще не было", - добавил он
Nuclear Sharing - это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. Ядерные боеголовки размещают в государствах-членах НАТО, которые не имеют собственного ядерного оружия.
С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ядерное оружие на территории Польши: Что известно
Ранее президент Польши Дуда заявил, что страна готова разместить ядерное оружие на своей территории.
После этого в МИД России пригрозили ударом Польше, если она разместит ядерное оружие.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение в Польше ядерного оружия НАТО было бы хорошим элементом сдерживания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знову? Теж саме.
Шольц боїться. Польща теж… Про Мадьяр і казати нічого.
І це Східна Европа!?!
Гарно попрацювали москалі- багато грошей кинули на зрадників…
А для вас - небезпека, бачите.
Дивіться глибше: наявність Польщі на мапі світу наражає Польщу на небезпеку.
Він, або ТИПІЛ що щиро помиляється, або ЗРАДНИК що свідомо працює за кацапській гроші.
Он в Україні нерозміщено ядерної зброї і шо, думаєш допомогло?
Так то підораша ніколи б не напала. А би от як з'явиться ЯЗ так зразу.
Поки що все було рівно навпаки...
Краловець треба повертати додому, .. а не базікати..
И незамедлительно начать размещение ядерного оружия нато в Польше.