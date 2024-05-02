США призывают РФ и Китай пообещать, что ядерное оружие никогда не будет контролироваться искусственным интеллектом

В Госдепартаменте США призвали Россию и Китай согласиться с заявлениями Соединенных Штатов и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения относительно ядерного оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Чиновник Госдепа США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что Вашингтон взял на себя "четкое и решительное обязательство", что люди имеют полный контроль над ядерным оружием. По его словам, Франция и Великобритания сделали то же самое.

"Мы бы приветствовали подобное заявление Китая и российской федерации. Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения", - добавил Дин.

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Reuters пишет, что администрация Джо Байдена сейчас пытается углубить отдельные дискуссии с Китаем относительно политики ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. В частности, эти вопросы госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсуждали во время визита Блинкена в Пекин.

Блинкен отмечал, что обе стороны договорились провести первые двусторонние переговоры по искусственному интеллекту в ближайшие недели. Они поделятся мнениями о том, как лучше всего управлять рисками и безопасностью, связанными с этой технологией.

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Китай, расширяющий свой потенциал ядерного оружия, в феврале призвал крупнейшие государства заключить между собой соглашение о неиспользовании ядерного оружия первыми.