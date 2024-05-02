РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9799 посетителей онлайн
Новости
2 359 40

США призывают РФ и Китай пообещать, что ядерное оружие никогда не будет контролироваться искусственным интеллектом

США закликають РФ та Китай пообіцяти, що штучний інтелект не контролюватиме ядерну зброю

В Госдепартаменте США призвали Россию и Китай согласиться с заявлениями Соединенных Штатов и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения относительно ядерного оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Чиновник Госдепа США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что Вашингтон взял на себя "четкое и решительное обязательство", что люди имеют полный контроль над ядерным оружием. По его словам, Франция и Великобритания сделали то же самое.

"Мы бы приветствовали подобное заявление Китая и российской федерации. Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения", - добавил Дин.

Также читайте: После размещения ядерного оружия НАТО на территории Польши оно "точно станет целью", - МИД РФ

Reuters пишет, что администрация Джо Байдена сейчас пытается углубить отдельные дискуссии с Китаем относительно политики ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. В частности, эти вопросы госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсуждали во время визита Блинкена в Пекин.

Блинкен отмечал, что обе стороны договорились провести первые двусторонние переговоры по искусственному интеллекту в ближайшие недели. Они поделятся мнениями о том, как лучше всего управлять рисками и безопасностью, связанными с этой технологией.

Также читайте: Макрон предлагает включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону, - СМИ

Китай, расширяющий свой потенциал ядерного оружия, в феврале призвал крупнейшие государства заключить между собой соглашение о неиспользовании ядерного оружия первыми.

Автор: 

Китай (2911) россия (95372) ядерное оружие (1327) искусственный интеллект (37)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Рашку? Пообіцяти??!! Повні деграданти!!!
показать весь комментарий
02.05.2024 14:40
+5
ХЗ що краще...кацапський чи штучний інтелект...
показать весь комментарий
02.05.2024 14:38
+5
а тепер уяви кацапський штучний інтелект!
показать весь комментарий
02.05.2024 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну за Росію можуть не переживати там далі робота хфодорова розробок вже не буде. Тобто раху викреслюємо. Залишається Китай.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:38 Ответить
Шапками закидаєте знатно. Жаль російські заводи від шапок не горять.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:45 Ответить
Питання: чи можна вважати штучним інтелектом систему т.зв. Dead Hand, яка "нібито" є у кацапів?
показать весь комментарий
02.05.2024 14:57 Ответить
МЗС України представило ШІ-аватара Вікторію, яка тепер коментуватиме консульську інформацію

США закликають РФ та Китай пообіцяти, що ядерну зброю ніколи не контролюватиме штучний інтелект Джерело:
показать весь комментарий
02.05.2024 15:05 Ответить
За китайців могли і не питати. У контексті ядерної (термоядерної) війни вони залишаться переможцями, оскільки залишаться практично самі.
показать весь комментарий
02.05.2024 15:00 Ответить
ХЗ що краще...кацапський чи штучний інтелект...
показать весь комментарий
02.05.2024 14:38 Ответить
а тепер уяви кацапський штучний інтелект!
показать весь комментарий
02.05.2024 14:43 Ответить
Рашку? Пообіцяти??!! Повні деграданти!!!
показать весь комментарий
02.05.2024 14:40 Ответить
... а в кінці документу буде викарбувано капсом - Бл@буду, абєщаю!
показать весь комментарий
02.05.2024 14:41 Ответить
ні про які документи з рашкою і мови не йде. "ми б вітали подібну заяву" це не документ.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:45 Ответить
від імені параші та китаю - обіцяю - ось вам хрест
А взагалі інтересна ідея, як в казці дядюшки Римуса про терновий кущ - най віддадуть керування ЯЗ ШІ той швидко зрозуміє що до чого і загасить кацапів назавжди
показать весь комментарий
02.05.2024 14:43 Ответить
Він все людство загасить. З точки зору ШІ ми всі - вірус (х/ф "Матриця").
показать весь комментарий
02.05.2024 14:50 Ответить
меньше дивиться фантастики на ніч бо з точки зору науки до відкриття ШІ ще років тридцять - п'ятдесят а ото що зараз всі піарять та називють ШІ - звичайний кривонаписаний комерційно-розважальний алгоритм з штучностворенною бд, бо для справжньоьго ШІ треба ресурси які люди досі неможуть відворити
показать весь комментарий
02.05.2024 17:20 Ответить
А ви впевнені, що широкий загал знає про всі останні досягнення у цій області?
показать весь комментарий
02.05.2024 17:34 Ответить
Я в теоріях змов не участвую але до чого тут широкий загал? Мова йде про вчених які ще тридцять років тому знайшли заміну кремнію та ця технологія теж не нова тому той широкий загал може й отримає свої вуглеродні процессори чрез десяток років, а вчені продовжуть розробляти нові напрямки але ж знов таки прогнози будуються непросто так почитайте скільки потребно було часу від теорії до створення коллайдера та перших його іспитів і що воно в результаті дало
показать весь комментарий
02.05.2024 18:28 Ответить
Так чого ви вирішили, що ШІ тільки кацапів гаситиме, а українців не зачепить?
Або то був просто жарт?
показать весь комментарий
02.05.2024 18:31 Ответить
звичайно жарт бо ЯЗ взагалі треба знищіти та заборонити всім разом доки не піздно
показать весь комментарий
02.05.2024 22:15 Ответить
В результаті на коні буде той, хто тихцем притримає її, поки інші дурники, типу України, її знищують.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:32 Ответить
Дитсадок
показать весь комментарий
02.05.2024 14:43 Ответить
Обіцянка - цяцянка, дурневі радість.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:43 Ответить
Кацапы оцифруют ***** и он будет править ими вечно. Владимир .И.И. *****
показать весь комментарий
02.05.2024 14:43 Ответить
Обіцянка цяцянка а дурному радість.США з 2014р так нічого і не зрозуміло.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:44 Ответить
ви просто не розумієте, як працює дипломатія.

"ми б вітали подібну заяву" в даному випадку означає "ми робимо це для себе, а оскільки ми взірець розвинутості, то вам варто скопіювати цю поведінку і зробити аналогічні заяви"
показать весь комментарий
02.05.2024 14:50 Ответить
ЗУБ ДАЮ..............
показать весь комментарий
02.05.2024 14:46 Ответить
Нехай ще «Будапештський» меморандум на трьох запиляють з цього приводу.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:46 Ответить
пізно
Вже котролює деградований інтелект
показать весь комментарий
02.05.2024 14:47 Ответить
А як же бути із ще совіцькою, а нині рвшистською системою запуску ядерних ракет "Мертва рука"?
Адже вона із самого початку була запрограмована на спрацювання без участі людини.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:55 Ответить
США - ******* на всю голову.

рашка клала навіть на письмові домовленості - що вже говорити про усні заяви?

скажуть, що захочете, але зроблять на свій лад
показать весь комментарий
02.05.2024 14:59 Ответить
я можу пообіцяти за 0,000000001 відсоток
суми призначеної для подписання ціього папірця..
найшли з ким домовлятись!!!!
показать весь комментарий
02.05.2024 15:00 Ответить
Трясця, обіцянки їм потрібні ? А як з обіцянками Будапештського меморандуму ? За що боролись на те й напоролись. Не юрИдично.
показать весь комментарий
02.05.2024 15:01 Ответить
Дані обіцянки можна записати зі зворотнього боку Будапештського меморандуму, для экономії бумаги. Шана одна.
показать весь комментарий
02.05.2024 15:02 Ответить
Це до зєліних угод
показать весь комментарий
02.05.2024 15:02 Ответить
Я так розумію, що обіцянкам Москви та Пекіну потрібно вірити 100-відсотково. Хто ж ще так в світі може тримати слово.
показать весь комментарий
02.05.2024 15:03 Ответить
Мамай клянус, слюшяй!
показать весь комментарий
02.05.2024 15:06 Ответить
алкоголізм і снохачество, кацапи вже досягли межи штучного інтелекту.
пізно сша, схаменулося.
показать весь комментарий
02.05.2024 15:06 Ответить
Якшо укласти договір про невикористання яз першими, навіщо вона потрібна та яз? Виходить той договір ніщо.
показать весь комментарий
02.05.2024 15:10 Ответить
А щойгу хіба не штучне створіння? Гібрид оленя і тувінки...
показать весь комментарий
02.05.2024 15:24 Ответить
краще б росії її контролював штучний інтелект, а не шайка чекістів. Про що взагалі мова?
показать весь комментарий
02.05.2024 15:51 Ответить
Як що людство буде використовувати ШІ в військових цілях, то тільки питання часу коли він "переграє" своїх хозяїв та захопить керування над стратегічною зброєю, інфраструктурою та контроль над людством, і залишається тільки сподиватись що наміри його будуть гуманні....
показать весь комментарий
02.05.2024 16:16 Ответить
Після того як *уйло погрожує всьому світу ''ядеркою'', її треба в нього взагалі відібрати!
показать весь комментарий
02.05.2024 16:37 Ответить
 
 