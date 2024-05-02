США призывают РФ и Китай пообещать, что ядерное оружие никогда не будет контролироваться искусственным интеллектом
В Госдепартаменте США призвали Россию и Китай согласиться с заявлениями Соединенных Штатов и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения относительно ядерного оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Чиновник Госдепа США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что Вашингтон взял на себя "четкое и решительное обязательство", что люди имеют полный контроль над ядерным оружием. По его словам, Франция и Великобритания сделали то же самое.
"Мы бы приветствовали подобное заявление Китая и российской федерации. Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения", - добавил Дин.
Reuters пишет, что администрация Джо Байдена сейчас пытается углубить отдельные дискуссии с Китаем относительно политики ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. В частности, эти вопросы госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсуждали во время визита Блинкена в Пекин.
Блинкен отмечал, что обе стороны договорились провести первые двусторонние переговоры по искусственному интеллекту в ближайшие недели. Они поделятся мнениями о том, как лучше всего управлять рисками и безопасностью, связанными с этой технологией.
Китай, расширяющий свой потенциал ядерного оружия, в феврале призвал крупнейшие государства заключить между собой соглашение о неиспользовании ядерного оружия первыми.
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США закликають РФ та Китай пообіцяти, що ядерну зброю ніколи не контролюватиме штучний інтелект Джерело:
А взагалі інтересна ідея, як в казці дядюшки Римуса про терновий кущ - най віддадуть керування ЯЗ ШІ той швидко зрозуміє що до чого і загасить кацапів назавжди
Або то був просто жарт?
"ми б вітали подібну заяву" в даному випадку означає "ми робимо це для себе, а оскільки ми взірець розвинутості, то вам варто скопіювати цю поведінку і зробити аналогічні заяви"
Вже котролює деградований інтелект
Адже вона із самого початку була запрограмована на спрацювання без участі людини.
рашка клала навіть на письмові домовленості - що вже говорити про усні заяви?
скажуть, що захочете, але зроблять на свій лад
суми призначеної для подписання ціього папірця..
найшли з ким домовлятись!!!!
пізно сша, схаменулося.