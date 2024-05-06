Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія, - Сі Цзіньпін

Китай виступить на підтримку проведення міжнародної мирної конференції, якщо за проведення такої зустрічі виступлять і Україна, і РФ.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступаємо за проведення, коли це буде можливо, міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Україна, і Росія", - сказав Сі після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Сі Цзіньпін зазначив, що на такій конференції всі сторони мають перебувати в рівних умовах. На ній, на його думку, "потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання".

Крім того, Сі Цзіньпін підтримав ідею макрона про припинення збройних конфліктів у світі на час літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

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Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Росії серед запрошених немає.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

Чи візьмуть участь у Саміті миру представники Китаю наразі невідомо.