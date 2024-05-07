Хакери, що пов’язані з Китаєм, зламали базу даних Міноборони Великої Британії, - Sky News

Група хакерів отримала доступ до бази даних Міністерства оборони Великої Британії.

Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За неофіційними даними, у вівторок уряд проінформує про цю подію депутатів парламенту.

Видання вважає, що хоча уряд не стане називати конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов'язані з владою Китаю.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів.

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В оборонному міністерстві Британії, сподіваються, що військові не будуть турбуватися про свою безпеку. Завтра їм нададуть консультацію та підтримку. Зарплати також будуть виплачені вчасно.

Sky News також зазначає, що система підрядника, яку вивели з ладу, не пов’язана з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони.

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