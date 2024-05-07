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Новини
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Хакери, що пов’язані з Китаєм, зламали базу даних Міноборони Великої Британії, - Sky News

Хакери зламали Міноборони Британії

Група хакерів отримала доступ до бази даних Міністерства оборони Великої Британії.

Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За неофіційними даними, у вівторок уряд проінформує про цю подію депутатів парламенту.

Видання вважає, що хоча уряд не стане називати конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов'язані з владою Китаю.

Кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів.

Читайте також: Чеське МЗС викликало російського посла Змієвського через хакерські атаки

В оборонному міністерстві Британії, сподіваються, що військові не будуть турбуватися про свою безпеку. Завтра їм нададуть консультацію та підтримку. Зарплати також будуть виплачені вчасно.

Sky News також зазначає, що система підрядника, яку вивели з ладу, не пов’язана з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони.

Читайте: Чеське МЗС викликало російського посла Змієвського через хакерські атаки

Автор: 

Велика Британія (5553) Китай (4517) хакер (1346) кібератака (405)


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Топ коментарі
+16
Давайте ще більше ручкайтеся з Китаєм і вірте його брехні. Іде 3 світова - Азія вирішила змістити европейську цивілізацію. Азія завжди бреше і лицемірить. Все. Миру не буде.
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07.05.2024 01:50
+10
Китай стоїть на чолі зла в світі. Якщо приструнити його, то такі як парашка, хуран, довго самі не протримаються.
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07.05.2024 01:58
+6
Ганьба західним функціонерам. То портфель з морськими документами загубили на зупинці, то не забезпечили безпеку серверів. Деградація.
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07.05.2024 03:17
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Давайте ще більше ручкайтеся з Китаєм і вірте його брехні. Іде 3 світова - Азія вирішила змістити европейську цивілізацію. Азія завжди бреше і лицемірить. Все. Миру не буде.
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07.05.2024 01:50 Відповісти
І ще тут хтось з форума мені кричав що це класно зберігати дані наших військових у британців.

бл***

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07.05.2024 20:28 Відповісти
був наказ поки що французьке міністерство оборони не чіпать, поки сі не поїде з Франіції.
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07.05.2024 01:56 Відповісти
Китай стоїть на чолі зла в світі. Якщо приструнити його, то такі як парашка, хуран, довго самі не протримаються.
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07.05.2024 01:58 Відповісти
Ганьба західним функціонерам. То портфель з морськими документами загубили на зупинці, то не забезпечили безпеку серверів. Деградація.
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07.05.2024 03:17 Відповісти
Ну все, адреси, картки, суми є.
Тепер віддадуть шахраям для розлучення на гроші...
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07.05.2024 05:42 Відповісти
Пекельні борошна
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07.05.2024 09:43 Відповісти
Китайська армія розформує сили стратегічного забезпечення та створить новий підрозділ - так звані сили інформаційної підтримки. Їхньою метою буде ведення кібервійн.

Аерокосмічні та кібернетичні підрозділи, які раніше підпорядковувалися Силам стратегічного забезпечення, стануть самостійними та діятимуть паралельно з силами інформаційного забезпечення.
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07.05.2024 05:54 Відповісти
Західні країни показують себе слабкими і немічними. Германія, то взагалі виставила себе посміховиськом світового масштабу - Меркель майже продала німців разом з мишами, з армії звільняються офіцери, 3 великих скандали з витоком та безпекою на найвищому рівні, українців цивільних тільки за рік на вулиці Німеччини вбили, не знаю вже стільки, Тауруси сцуть давати. І це найрозвиненіша економіка Європи, флагман. З
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07.05.2024 08:17 Відповісти
я вважаю, це дуже хороша новина.
цікаво, скільки потрібно гімна на їхні рожеві окуляри?
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07.05.2024 08:41 Відповісти
Це вже напад на НАТО, чи повинна китайська армія зайти в Лондон?
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07.05.2024 09:04 Відповісти
 
 