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США разом із партнерами допомогли Україні посилити захист цифрових мереж від кібератак РФ, - Блінкен

Ентоні Блінкен про кібербезпеку

Сполучені Штати Америки разом з країнами-партнерами посилили захист цифрових мереж в Україні на тлі кібератак з боку РФ, що значно збільшилися після початку широкомасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Коли Росія розпочала загарбницьку війну, вона піддала інфраструктуру країни натиску кібератак....Ми допомогли їм посилити їхні мережі, перенести важливі державні дані в хмару, підвищити стійкість національних комунікацій та іншої критичної інфраструктури", - заявив держсекретар.

Він наголосив, досвід захисту українських мереж США хотіли б масштабувати по всьому світу, тож голосив про Національну стратегію кібербезпеки, яка передбачає спільну боротьбу із союзниками проти кіберзагроз. У цьому контексті Блінкен відзначив суттєву роль кіберспільноти як партнерів у справі "технічного змагання".

"І це важливо для сприяння становленню більш демократичного світу, де дотримується верховенство права, де диктатори та агресори несуть відповідальність", - додав державний секретар США.

Нагадаємо, днями віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що РФ намагається отримати доступ до даних щодо військової підтримки України. 

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Автор: 

США (22590) Україна (5868) кібербезпека (1161) Блінкен Ентоні (1156) кібератака (406)


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ага.
федоров аж розбігся, пускати проклятих буржуїв у свій огород.
там, таке бабло вариться, шо огогого.....
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10.05.2024 08:51 Відповісти
Дійсно, з масштабних наслідків - тільки злам Київстару.
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10.05.2024 08:51 Відповісти
Друзі, це не реклама. Це звичайна інформація. Дивіться теле-, ю-туб - канал "Армія TV - військове телебачення України". Новини з НУЛЯ, від наших захисників без політики. Без аналітики чергових аналітиків.
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10.05.2024 08:54 Відповісти
це ж треба думати. а думати скучно. краще послухати аналітиків.
у нас їх, на будь який смак.
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10.05.2024 08:59 Відповісти
Те саме,що на сат.тб,чи інший канал?
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10.05.2024 09:03 Відповісти
А слуга відправив начальника по кіберзахисту,генерала- на передову.Отак зеленим здався кіберзахист країни.
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10.05.2024 09:01 Відповісти
То-то вчора стріми супутникові парад кацапсячий транслювали... Так захистили?
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10.05.2024 09:58 Відповісти
 
 