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Великобритания выдворяет российского военного атташе

лондон,бен,велика,британія,біг

Официальный Лондон выдворяет российского военного атташе, лишает некоторые объекты недвижимости дипломатического статуса и ограничивает действие российских дипломатических виз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте заявил, что эти действия Лондона - следствие злонамеренной деятельности России по всей Великобритании и Европе.

"Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", - сказал Клеверли.

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Также, по его словам, с нескольких объектов недвижимости будет снят дипломатический статус.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе - ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании", - добавил он.

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Автор: 

Великобритания (4931) дипломатия (1462) россия (95393) Клеверли Джеймс (41)


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Топ комментарии
+13
В Бобруйськ, животноЄ!
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08.05.2024 16:05
+10
Звідусіль треба гнати як шолудливих псів.
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08.05.2024 16:09
+9
Ну нарешті. Хоч щось. Ще б гроші їхні позабирали, то взагалі було б чудово.
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08.05.2024 16:05
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Видворяє - це відкривають ним двері - чи дають дюжину носаків в задні груди?
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08.05.2024 15:57 Ответить
В Бобруйськ, животноЄ!
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08.05.2024 16:05 Ответить
Ну нарешті. Хоч щось. Ще б гроші їхні позабирали, то взагалі було б чудово.
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08.05.2024 16:05 Ответить
Звідусіль треба гнати як шолудливих псів.
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08.05.2024 16:09 Ответить
Під зад колінкою ****** сина!
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08.05.2024 16:13 Ответить
Взагалі- військовий аташе взаємодіє з відповідними органами іноземних держав. Якщо такої роботи немає то не потрібно і погоджуватись на присутність цих самих аташе.
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08.05.2024 16:13 Ответить
Почитай "50 лет в строю" Ігнатьєва Там більше століття тому було розписано чітко і ясно - хто такий "військовий атташе"
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08.05.2024 18:16 Ответить
Хай в КНР пошпигує чи в КНДР
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08.05.2024 16:20 Ответить
брітти щось знають...
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08.05.2024 16:58 Ответить
👍 SUPER !
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08.05.2024 17:27 Ответить
там всё посольство или в гру или в фсб служит!всех их гнать сраной метлой!
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08.05.2024 20:16 Ответить
Сподіваюсь ссаними ганчірками та в самі *****
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08.05.2024 22:13 Ответить
 
 