Великобритания выдворяет российского военного атташе
Официальный Лондон выдворяет российского военного атташе, лишает некоторые объекты недвижимости дипломатического статуса и ограничивает действие российских дипломатических виз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте заявил, что эти действия Лондона - следствие злонамеренной деятельности России по всей Великобритании и Европе.
"Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", - сказал Клеверли.
Также, по его словам, с нескольких объектов недвижимости будет снят дипломатический статус.
"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе - ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании", - добавил он.
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