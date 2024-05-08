Великобритания выдворяет российского военного атташе

Официальный Лондон выдворяет российского военного атташе, лишает некоторые объекты недвижимости дипломатического статуса и ограничивает действие российских дипломатических виз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте заявил, что эти действия Лондона - следствие злонамеренной деятельности России по всей Великобритании и Европе.

"Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", - сказал Клеверли.

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Также, по его словам, с нескольких объектов недвижимости будет снят дипломатический статус.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе - ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании", - добавил он.

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