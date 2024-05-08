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Велика Британія видворяє російського військового аташе

лондон,бен,велика,британія,біг

Офіційний Лондон видворяє російського військового аташе, позбавляє деякі об’єкти нерухомості дипломатичного статусу та обмежує дію російських дипломатичних віз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі під час виступу в парламенті заявив, що ці дії Лондона - наслідок зловмисної діяльності Росії по всій Великій Британії та Європі.

"Ми вишлемо російського військового аташе, який є неоголошеним офіцером військової розвідки", - сказав Клеверлі.

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Також, за його словами, з кількох об’єктів нерухомості буде знято дипломатичний статус.

"Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії", - додав він.

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Автор: 

Велика Британія (5553) дипломатія (710) росія (64958) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+13
В Бобруйськ, животноЄ!
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08.05.2024 16:05
+10
Звідусіль треба гнати як шолудливих псів.
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08.05.2024 16:09
+9
Ну нарешті. Хоч щось. Ще б гроші їхні позабирали, то взагалі було б чудово.
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08.05.2024 16:05
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Видворяє - це відкривають ним двері - чи дають дюжину носаків в задні груди?
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08.05.2024 15:57 Відповісти
В Бобруйськ, животноЄ!
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08.05.2024 16:05 Відповісти
Ну нарешті. Хоч щось. Ще б гроші їхні позабирали, то взагалі було б чудово.
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08.05.2024 16:05 Відповісти
Звідусіль треба гнати як шолудливих псів.
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08.05.2024 16:09 Відповісти
Під зад колінкою ****** сина!
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08.05.2024 16:13 Відповісти
Взагалі- військовий аташе взаємодіє з відповідними органами іноземних держав. Якщо такої роботи немає то не потрібно і погоджуватись на присутність цих самих аташе.
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08.05.2024 16:13 Відповісти
Почитай "50 лет в строю" Ігнатьєва Там більше століття тому було розписано чітко і ясно - хто такий "військовий атташе"
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08.05.2024 18:16 Відповісти
Хай в КНР пошпигує чи в КНДР
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08.05.2024 16:20 Відповісти
брітти щось знають...
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08.05.2024 16:58 Відповісти
👍 SUPER !
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08.05.2024 17:27 Відповісти
там всё посольство или в гру или в фсб служит!всех их гнать сраной метлой!
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08.05.2024 20:16 Відповісти
Сподіваюсь ссаними ганчірками та в самі *****
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08.05.2024 22:13 Відповісти
 
 