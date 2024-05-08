Велика Британія видворяє російського військового аташе
Офіційний Лондон видворяє російського військового аташе, позбавляє деякі об’єкти нерухомості дипломатичного статусу та обмежує дію російських дипломатичних віз.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі під час виступу в парламенті заявив, що ці дії Лондона - наслідок зловмисної діяльності Росії по всій Великій Британії та Європі.
"Ми вишлемо російського військового аташе, який є неоголошеним офіцером військової розвідки", - сказав Клеверлі.
Також, за його словами, з кількох об’єктів нерухомості буде знято дипломатичний статус.
"Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії", - додав він.
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