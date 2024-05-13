РФ посилює диверсії по всій Європі: Кремль вважає, що веде "тіньову війну" з НАТО, - The Economist
Російський диктатор Володимир Путін сподівався, що створення проблем в Європі чинитиме тиск на Захід, змушуючи його стримувати Україну й обмежувати власну участь у війні. Європейські чиновники вважають, що ГРУ РФ отримало новий мандат і фінансування для того, що Росія називає "активними заходами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Economist.
Діяльність ГРУ Росії
"Лише у квітні по всьому континенту було затримано групу ймовірних проросійських диверсантів. Німеччина заарештувала двох німецько-російських громадян за підозрою в підготовці нападів на американські військові об'єкти та інші цілі від імені ГРУ, російської військової розвідки. Польща заарештувала чоловіка, який готувався передати інформацію ГРУ в аеропорту Жешува, найважливішому вузлі військової допомоги Україні.
Велика Британія висунула звинувачення кільком чоловікам у зв'язку з підпалом у березні української логістичної фірми в Лондоні, чий склад в Іспанії також був об'єктом нападу. Тож 8 травня Британія оголосила, що у відповідь на "зловмисну діяльність" вона, серед інших кроків, висилає аташе з питань оборони Росії, "неоголошеного" офіцера ГРУ", - пише видання.
Крім того, низка країн Балтії також звинуватили російські спецслужби у вербуванні посередників для нападів на власність і псування пам'ятників.
Що кажуть у Європі про російські кібероперації?
Європейські чиновники вважають, що ГРУ отримало новий мандат і фінансування для того, що Росія називає "активними заходами".
2 травня НАТО опублікував заяву, в якій описав ці інциденти як "частину кампанії активних дій", що посилюється, включаючи "саботаж, акти насильства, кібернетичне й електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції".
Російські кібероперації також стали сміливішими. У звіті, опублікованому підрозділом кібербезпеки Google Mandiant у квітні, зазначається, що хакерські групи, які мають слабкі зв'язки з ГРУ, переконливо хвалилися маніпуляціями з системами управління водоканалами в Америці та Польщі, а також з тим, що, на думку хакерів, було гідроелектростанцією у Франції.
Economist пише, що західні чиновники не мають чіткого пояснення зростанню російської активності. Але, швидше за все, це є наслідком рішень, ухвалених Путіним вже давно.
Марк Галеотті, експерт з питань Росії, каже, що фізичні атаки планують і здійснюють щонайменше шість місяців.
"Путін, можливо, сподівався, що створення проблем в Європі чинитиме тиск на Захід, змушуючи його стримувати Україну й обмежувати власну участь у війні. Якщо так, то стратегія не спрацювала", - резюмує видання.
Атаки хакерської групи APT28 на країни ЄС
Нагадаємо, 3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.
Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.
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