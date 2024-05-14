США сотрудничают с союзниками относительно дополнительных ЗРК Patriot для Украины, - Салливан

Соединенные Штаты ежедневно ведут переговоры с союзниками о поставках дополнительных ЗРК Patriot в Украину.

Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Одна из вещей, которые я делаю каждый день: общаюсь, по крайней мере, с одним союзником - если не с несколькими - о поставках дополнительных батарей Patriot в Украину", - рассказал он.

Недавно все слышали "хорошие новости" от одного из союзников в этом вопросе, напомнил он, и такая работа продолжается.

Кроме того, по словам советника президента, Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы обеспечить ВСУ другими системами противовоздушной обороны.

"Это разговоры, которые продолжаются, это вопрос первоочередного значения", - отметил Салливан.

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