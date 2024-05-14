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Новости Помощь Украине
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США сотрудничают с союзниками относительно дополнительных ЗРК Patriot для Украины, - Салливан

Джейк Салліван веде переговори щодо забезпечення України ЗРК Patriot

Соединенные Штаты ежедневно ведут переговоры с союзниками о поставках дополнительных ЗРК Patriot в Украину.

Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Одна из вещей, которые я делаю каждый день: общаюсь, по крайней мере, с одним союзником - если не с несколькими - о поставках дополнительных батарей Patriot в Украину", - рассказал он.

Недавно все слышали "хорошие новости" от одного из союзников в этом вопросе, напомнил он, и такая работа продолжается.

Кроме того, по словам советника президента, Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы обеспечить ВСУ другими системами противовоздушной обороны.

"Это разговоры, которые продолжаются, это вопрос первоочередного значения", - отметил Салливан.

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Автор: 

США (26511) Салливан Джейк (254) Patriot (268)


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В самих Патріотів найбільше у світі, а вони лицемірно трусять бідних союзників на кшталт Румунії. Щедрі за чужий рахунок союзнички.
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14.05.2024 01:11 Ответить
До речі,хтось пробував задати питання салівану, чому вони займаються ху#нею в цьому питанні? Чи там у них теж неначасі?
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14.05.2024 05:04 Ответить
Теж не можу зрозуміти цієї збоченої логіки. Самі їх виробляють, мають на озброєнні, зберігають на складах, а давати мають союзники.

Таке враження, що це чергова імітація бурхливої діяльності і фіктивної допомоги.
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14.05.2024 06:25 Ответить
BBC

За останні шість місяців українські військові змогли перехопити близько 46% запущених Росією ракет, порівняно з 73% у попередньому півріччі, підрахували журналісти WSJ на основі даних, які публікує командування Повітряних сил ЗСУ.

Погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що РФ посилює атаки безпілотниками й ракетами і запускає дедалі більше ракет, які важче збивати, йдеться в статті. Крім того, в України закінчуються ********** для західних систем Patriot, які є найбільш ефективним захистом від повітряних атак.

Єдиний спосіб збивати російську балістику - це системи Patriot, підкреслює видання. Але Київ відчуває нестачу *********** для цих систем через затримку у США. Інші системи ПРО, зокрема Nasams та Iris/T, часто використовуються для атаки, а не оборони.

Тепер постачання розблоковане, і міноборони США заявило, що надішле більше ракет для Patriot.

Однак, як зазнають журналісти, деякі з них, найімовірніше, надійдуть зі складів, інші будуть замовлені, на виробництво яких піде кілька років.
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14.05.2024 01:35 Ответить
Салліван, від вашого Білого дому до штаб квартири Raytheon Technologies, яка виробляє ті ЗРК Patriot, менше 10 хвилин на машині їхати. Тобто домовитись за постачання можна менше ніж за годину, було б бажання, а коли його немає - відмазки та імітація бурхливої діяльності.
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14.05.2024 01:40 Ответить
Урок тим, хто мiняе зброю на меморандуми.
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14.05.2024 01:41 Ответить
Поспівпрацювали би краще з власними складами. Абсурд якийсь.
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14.05.2024 05:00 Ответить
Потужні паперові петріоти
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14.05.2024 07:42 Ответить
 
 