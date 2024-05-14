США сотрудничают с союзниками относительно дополнительных ЗРК Patriot для Украины, - Салливан
Соединенные Штаты ежедневно ведут переговоры с союзниками о поставках дополнительных ЗРК Patriot в Украину.
Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Одна из вещей, которые я делаю каждый день: общаюсь, по крайней мере, с одним союзником - если не с несколькими - о поставках дополнительных батарей Patriot в Украину", - рассказал он.
Недавно все слышали "хорошие новости" от одного из союзников в этом вопросе, напомнил он, и такая работа продолжается.
Кроме того, по словам советника президента, Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы обеспечить ВСУ другими системами противовоздушной обороны.
"Это разговоры, которые продолжаются, это вопрос первоочередного значения", - отметил Салливан.
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Таке враження, що це чергова імітація бурхливої діяльності і фіктивної допомоги.
За останні шість місяців українські військові змогли перехопити близько 46% запущених Росією ракет, порівняно з 73% у попередньому півріччі, підрахували журналісти WSJ на основі даних, які публікує командування Повітряних сил ЗСУ.
Погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що РФ посилює атаки безпілотниками й ракетами і запускає дедалі більше ракет, які важче збивати, йдеться в статті. Крім того, в України закінчуються ********** для західних систем Patriot, які є найбільш ефективним захистом від повітряних атак.
Єдиний спосіб збивати російську балістику - це системи Patriot, підкреслює видання. Але Київ відчуває нестачу *********** для цих систем через затримку у США. Інші системи ПРО, зокрема Nasams та Iris/T, часто використовуються для атаки, а не оборони.
Тепер постачання розблоковане, і міноборони США заявило, що надішле більше ракет для Patriot.
Однак, як зазнають журналісти, деякі з них, найімовірніше, надійдуть зі складів, інші будуть замовлені, на виробництво яких піде кілька років.