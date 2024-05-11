Украине срочно нужно больше Patriot и ракет к ним, но в мире ощущается острый дефицит из-за геополитической ситуации, - СМИ
Больше всего в боеприпасах к системам противовоздушной обороны сейчас нуждаются Украина и Израиль. Однако в мире наблюдается острый дефицит пусковых установок Patriot и ракет к ним. Геополитическая ситуация подогрела мировой спрос.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NZZ.
Дефицит из-за войн в Украине и Израиле
Как отмечается, нехватка вызвана частым использованием систем ПВО Patriot в Украине и Израиле.
Кроме того, многие европейские страны хотят пополнить свои арсеналы при скромных производственных объемах.
В то же время армия США разрабатывает морскую версию Patriot, которая интегрировалась бы в систему командования и управления Aegis для защиты американских кораблей в случае конфликта вокруг Тайваня.
Два основных типа ракет к Patriot
С 1984 года, когда появился комплекс Patriot, ракеты постоянно совершенствуются. Сейчас выпускают два основных типа - PAC-3 MSE для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, и более старый PAC-2 GEM-T, который используют в основном против самолетов и крылатых ракет.
Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. С первоначального годового объема в 350 единиц в 2018 году производство было увеличено до 500 единиц в прошлом году.
К 2027 году оно должно вырасти до 650 единиц. Специально для этого Lockheed открыла новый завод площадью 7900 квадратных метров и планирует дальнейшие инвестиции.
Кроме того, несколько более старые ракеты PAC-2 также производятся в США оборонной компанией Raytheon. Годовой объем сейчас составляет 240 единиц. К 2027 году он должен быть увеличен до 420 единиц. Сейчас налаживается их производство в Европе.
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а гретта тумберг?
А взагалі, колективний Захід виробляє ракети для ППО. Для самого колективного Заходу їх цілком вистачає.
Це я звісно спрощую, але коротко кажучи, сидіти в окопах 2+ років, в них планів немає.
наразі тільки самі США мають 2600 літаків що більше чим раша і Китай... а ще є ЄС.... а їхні нові літаки технічно перевершують авіацію умовного ворога...
другий етап це знищення наземних сил, складів-- КАБами та ракетами повітря земля, крилатими ракетами.... або РСзо типу Хаймарс
І як бачимо в цьому плані йде нарощування виробництва та закупка...
ніхто в НАТО не хоче воювати мясом так як ми чи орки це совкова стратегія, тому їхня арта має такі слабкі стволи і в них немає великої кількості *********** і танків
дальнобійні важки ракети!
як, же задовбало оця риторика: "Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу"
за кацапів кндр і орбан.
А на кой чорт, вибачте Ізраїлю ракети до ППО? Мається на увазі, що у них купа ППО власного виробництва, нещодавно в новинах проскочило, що власні Patriot вони відправляють на зберігання. А тепер ще і їм ракети потрібні. Куди, на склад?
P.S. В США роблять ракети до ізраїльського Залізного куполу, але таких установок в України немає, тому і питання конкуренції за ракети не стоїть.
А до них війна не прийшла і зарплати в них в рази більше наших і суди працюють у справах громадян проти держави а не суспільна необхідність
І саме головне вони крадуть ту валюту яку самі друкують а не позичають у чужі і затягують країну в борги які не можна вирішити станком
(Це на порядок менше ,чим РФ і Іраном з КНДР ракет випускають)
-- не треба так сильно поспішати...Не рвіть серце...