Украине срочно нужно больше Patriot и ракет к ним, но в мире ощущается острый дефицит из-за геополитической ситуации, - СМИ

Больше всего в боеприпасах к системам противовоздушной обороны сейчас нуждаются Украина и Израиль. Однако в мире наблюдается острый дефицит пусковых установок Patriot и ракет к ним. Геополитическая ситуация подогрела мировой спрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NZZ.

Дефицит из-за войн в Украине и Израиле

Как отмечается, нехватка вызвана частым использованием систем ПВО Patriot в Украине и Израиле.

Кроме того, многие европейские страны хотят пополнить свои арсеналы при скромных производственных объемах.

В то же время армия США разрабатывает морскую версию Patriot, которая интегрировалась бы в систему командования и управления Aegis для защиты американских кораблей в случае конфликта вокруг Тайваня.

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Два основных типа ракет к Patriot

С 1984 года, когда появился комплекс Patriot, ракеты постоянно совершенствуются. Сейчас выпускают два основных типа - PAC-3 MSE для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, и более старый PAC-2 GEM-T, который используют в основном против самолетов и крылатых ракет.

Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. С первоначального годового объема в 350 единиц в 2018 году производство было увеличено до 500 единиц в прошлом году.

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К 2027 году оно должно вырасти до 650 единиц. Специально для этого Lockheed открыла новый завод площадью 7900 квадратных метров и планирует дальнейшие инвестиции.

Кроме того, несколько более старые ракеты PAC-2 также производятся в США оборонной компанией Raytheon. Годовой объем сейчас составляет 240 единиц. К 2027 году он должен быть увеличен до 420 единиц. Сейчас налаживается их производство в Европе.