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Новости
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Украине срочно нужно больше Patriot и ракет к ним, но в мире ощущается острый дефицит из-за геополитической ситуации, - СМИ

У світі спостерігається гострий дефіцит ракет до систем Patriot

Больше всего в боеприпасах к системам противовоздушной обороны сейчас нуждаются Украина и Израиль. Однако в мире наблюдается острый дефицит пусковых установок Patriot и ракет к ним. Геополитическая ситуация подогрела мировой спрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NZZ.

Дефицит из-за войн в Украине и Израиле

Как отмечается, нехватка вызвана частым использованием систем ПВО Patriot в Украине и Израиле.

Кроме того, многие европейские страны хотят пополнить свои арсеналы при скромных производственных объемах.

В то же время армия США разрабатывает морскую версию Patriot, которая интегрировалась бы в систему командования и управления Aegis для защиты американских кораблей в случае конфликта вокруг Тайваня.

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Два основных типа ракет к Patriot

С 1984 года, когда появился комплекс Patriot, ракеты постоянно совершенствуются. Сейчас выпускают два основных типа - PAC-3 MSE для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, и более старый PAC-2 GEM-T, который используют в основном против самолетов и крылатых ракет.

PAC-2 GEM-T - ракети до комплексу Patriot

Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. С первоначального годового объема в 350 единиц в 2018 году производство было увеличено до 500 единиц в прошлом году.

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К 2027 году оно должно вырасти до 650 единиц. Специально для этого Lockheed открыла новый завод площадью 7900 квадратных метров и планирует дальнейшие инвестиции.

Кроме того, несколько более старые ракеты PAC-2 также производятся в США оборонной компанией Raytheon. Годовой объем сейчас составляет 240 единиц. К 2027 году он должен быть увеличен до 420 единиц. Сейчас налаживается их производство в Европе.

Автор: 

Израиль (1922) ПВО (2717) ракеты (3557) Украина (44919) Patriot (265)


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Топ комментарии
+9
Колективний захід з ВВП в 57 трильйонів не може виробити ракети для Петріот
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11.05.2024 09:33
+6
Україні терміново потрібна СВОЯ ЯЗ, і тоді можна буде обійтись навіть мобілізаціїя
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11.05.2024 09:48
+4
україні, терміново потрібно наступальна зброя!
дальнобійні важки ракети!

як, же задовбало оця риторика: "Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу"
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11.05.2024 09:34
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як так?
а гретта тумберг?
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11.05.2024 09:35 Ответить
Колективний захід з ВВП в 57 трильйонів не може виробити ракети для Петріот
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11.05.2024 09:33 Ответить
Ну Україна теж чомусь не виробляє власні ракети до ППО, подивіться на прекрасні дороги, може на них написано чому саме.
А взагалі, колективний Захід виробляє ракети для ППО. Для самого колективного Заходу їх цілком вистачає.
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11.05.2024 09:46 Ответить
Європа взагалі немає потужностей ні снаряди ні ракети ні танки робити на належному рівні
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11.05.2024 09:57 Ответить
На Заході (і в Європі також) план на війну простий - авіація (якої вдосталь) все зачистить і розбомбить. Якщо пару днів буде погана погода, то тоді наявної артилерії і танків на ці пару днів вистачить. А потім спокійно проїдуть маршем "Москва за 3 дні". Реалістичний це сценарій, чи не дуже, важко судити, але в Іраку та Югославії спрацювало. От вони і не рвуть жили переводячи економіку на військові рейки.
Це я звісно спрощую, але коротко кажучи, сидіти в окопах 2+ років, в них планів немає.
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11.05.2024 10:02 Ответить
А хіба не те ж саме стверджували кацапи напередодні широкомасштабного вторгнення?
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11.05.2024 10:17 Ответить
Звертати увагу на базікання з Кремля, себе не поважати. Найцінніше що є в людини, це час. І витрачати його на пошуки максимум 1-2% правди в речах рашистів не раджу нікому.
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11.05.2024 10:40 Ответить
Доктрина НАТО не передбачає використання багато снарядів чи танків... у них перша задача здобути перевагу в повітрі та знешкодити ППО...

наразі тільки самі США мають 2600 літаків що більше чим раша і Китай... а ще є ЄС.... а їхні нові літаки технічно перевершують авіацію умовного ворога...

другий етап це знищення наземних сил, складів-- КАБами та ракетами повітря земля, крилатими ракетами.... або РСзо типу Хаймарс

І як бачимо в цьому плані йде нарощування виробництва та закупка...

ніхто в НАТО не хоче воювати мясом так як ми чи орки це совкова стратегія, тому їхня арта має такі слабкі стволи і в них немає великої кількості *********** і танків
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11.05.2024 10:19 Ответить
україні, терміново потрібно наступальна зброя!
дальнобійні важки ракети!

як, же задовбало оця риторика: "Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу"
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11.05.2024 09:34 Ответить
Якого дива смі таке пишуть?! І якого дива тут це?! Рашка одна проти усіх і не має дефіциту а увесь світ в дефіциті.
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11.05.2024 09:40 Ответить
не кажіть так!
за кацапів кндр і орбан.
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11.05.2024 09:46 Ответить
Найбільше *********** до систем протиповітряної оборони наразі потребують Україна й Ізраїль.
А на кой чорт, вибачте Ізраїлю ракети до ППО? Мається на увазі, що у них купа ППО власного виробництва, нещодавно в новинах проскочило, що власні Patriot вони відправляють на зберігання. А тепер ще і їм ракети потрібні. Куди, на склад?
P.S. В США роблять ракети до ізраїльського Залізного куполу, але таких установок в України немає, тому і питання конкуренції за ракети не стоїть.
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11.05.2024 09:42 Ответить
Україні терміново потрібна СВОЯ ЯЗ, і тоді можна буде обійтись навіть мобілізаціїя
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11.05.2024 09:48 Ответить
Навіщо? Для нас ЯЗ може бути лише засобом останньої помсти, коли країну вже знищено. В усіх інших випадках на один наш ядерний постріл прилетить 50 кацапських по всіх більш-менш великих містах
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11.05.2024 13:29 Ответить
В нас було 1200 ядерних ракет. Вистачило б по усім містам РФ і великим і малим
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11.05.2024 17:38 Ответить
яка ше геополітична сітуйовіна? повсюди війна? на америку напали?
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11.05.2024 09:55 Ответить
ВПК США каждый год из бюджета Пентагона получает 500 млрд. долларов. Оказывается их не хватает даже на одну локальную войну, в которой США не участвуют.
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11.05.2024 10:08 Ответить
я думаю они просто не хотят нам давать. Относительно их запасов тех же пэтриотов или хамерсов они дают нам крошечно мало. Более 3450 абрамсов M1A1/M1A2 на хранении.
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11.05.2024 10:56 Ответить
В это же время все говорят про коррупцию в Украине. За 20 миллион гривен купил дом, 5 миллион получил отката. Если суммировать всю коррупцию в Украине выйдет хотя бы 5 миллион долларов? Это микроскопические деньги, пыль, по сравнению с 500 миллиардами.
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11.05.2024 10:15 Ответить
Та один Лієв з його міліардами на закупці *********** перекриває ваші 5 млн... 5 млн було лише в одіозного ввоєнкома Одеси і то думаю що то не все що виявили... лиш 5000 звільнених по 5 тис це вже 25 млн.. або він добре ділився в піраміді або ще десь має
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11.05.2024 10:22 Ответить
Потому что это бесит. Пентагон не первый год проваливает аудит по потраченным деньгам. По-моему еще с нулевых. Никто не знает куда уходят все эти миллиарды. Брюссель изо всех сил пытается замять дело Урсулы фон дер Ляйен. Потому что это вредит имиджу ЕС. И сколько они замалчивают чтобы выглядеть "цветущим садом"? Все заняты коррупцией в Украине.
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11.05.2024 10:29 Ответить
Тому що через корупцію в Україні до нас прийшла війна і через цю корупцію ми зараз мало виробляємо зброї, через нестачу якої несемо великі втрати в особовому складі..

А до них війна не прийшла і зарплати в них в рази більше наших і суди працюють у справах громадян проти держави а не суспільна необхідність

І саме головне вони крадуть ту валюту яку самі друкують а не позичають у чужі і затягують країну в борги які не можна вирішити станком
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11.05.2024 10:42 Ответить
Це у якому світі почувається дефіціт ? У тих , хто чекав разом з московією , шо Україна впаде ? А от у китайців з кремлем діфіціту зброї нема ...ну ще у 🤡 є діфіціт не тільки зброї а і розуму ...теж доброзичливий до українців
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11.05.2024 10:16 Ответить
Хай там як , але дефіцит всього цього є лише в Україні, в класичному значенні слова "дефіцит".
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11.05.2024 10:23 Ответить
Просто ожиревшим розовым пони надо быстрее шевелиться.
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11.05.2024 10:25 Ответить
До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Джерело:

(Це на порядок менше ,чим РФ і Іраном з КНДР ракет випускають)

-- не треба так сильно поспішати...Не рвіть серце...
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11.05.2024 17:36 Ответить
 
 