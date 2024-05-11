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Новини
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Україні терміново потрібно більше Patriot та ракет до них, але у світі відчувається гострий дефіцит через геополітичну ситуацію, - ЗМІ

У світі спостерігається гострий дефіцит ракет до систем Patriot

Найбільше боєприпасів до систем протиповітряної оборони наразі потребують Україна й Ізраїль. Однак у світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot і ракет до них. Геополітична ситуація підігріла світовий попит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.

Дефіцит через війни в Україні та Ізраїлі

Як зазначається, нестача спричинена частим використанням систем ППО Patriot в Україні та Ізраїлі.

Крім того, багато європейських країн хочуть поповнити свої арсенали за скромних виробничих обсягів.

Водночас армія США розробляє морську версію Patriot, яка інтегрувалася б у систему командування й управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту навколо Тайваню.

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Два основні типи ракет до Patriot

З 1984 року, коли з'явився комплекс Patriot, ракети постійно удосконалюються. Зараз випускають два основні типи - PAC-3 MSE для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, та старіший PAC-2 GEM-T, який використовують в основному проти літаків і крилатих ракет.

PAC-2 GEM-T - ракети до комплексу Patriot

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. З початкового річного обсягу в 350 одиниць у 2018 році виробництво було збільшено до 500 одиниць торік.

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До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод площею 7900 квадратних метрів і планує подальші інвестиції.

Крім того, дещо старіші ракети PAC-2 також виробляються в США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг наразі становить 240 одиниць. До 2027 року його має бути збільшено до 420 одиниць. Наразі налагоджується їхнє виробництво в Європі.

Автор: 

Ізраїль (1639) ППО (3154) ракети (4009) Україна (5868) Patriot (299)


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Топ коментарі
+9
Колективний захід з ВВП в 57 трильйонів не може виробити ракети для Петріот
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11.05.2024 09:33
+6
Україні терміново потрібна СВОЯ ЯЗ, і тоді можна буде обійтись навіть мобілізаціїя
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11.05.2024 09:48
+4
україні, терміново потрібно наступальна зброя!
дальнобійні важки ракети!

як, же задовбало оця риторика: "Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу"
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11.05.2024 09:34
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як так?
а гретта тумберг?
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11.05.2024 09:35 Відповісти
Колективний захід з ВВП в 57 трильйонів не може виробити ракети для Петріот
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11.05.2024 09:33 Відповісти
Ну Україна теж чомусь не виробляє власні ракети до ППО, подивіться на прекрасні дороги, може на них написано чому саме.
А взагалі, колективний Захід виробляє ракети для ППО. Для самого колективного Заходу їх цілком вистачає.
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11.05.2024 09:46 Відповісти
Європа взагалі немає потужностей ні снаряди ні ракети ні танки робити на належному рівні
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11.05.2024 09:57 Відповісти
На Заході (і в Європі також) план на війну простий - авіація (якої вдосталь) все зачистить і розбомбить. Якщо пару днів буде погана погода, то тоді наявної артилерії і танків на ці пару днів вистачить. А потім спокійно проїдуть маршем "Москва за 3 дні". Реалістичний це сценарій, чи не дуже, важко судити, але в Іраку та Югославії спрацювало. От вони і не рвуть жили переводячи економіку на військові рейки.
Це я звісно спрощую, але коротко кажучи, сидіти в окопах 2+ років, в них планів немає.
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11.05.2024 10:02 Відповісти
А хіба не те ж саме стверджували кацапи напередодні широкомасштабного вторгнення?
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11.05.2024 10:17 Відповісти
Звертати увагу на базікання з Кремля, себе не поважати. Найцінніше що є в людини, це час. І витрачати його на пошуки максимум 1-2% правди в речах рашистів не раджу нікому.
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11.05.2024 10:40 Відповісти
Доктрина НАТО не передбачає використання багато снарядів чи танків... у них перша задача здобути перевагу в повітрі та знешкодити ППО...

наразі тільки самі США мають 2600 літаків що більше чим раша і Китай... а ще є ЄС.... а їхні нові літаки технічно перевершують авіацію умовного ворога...

другий етап це знищення наземних сил, складів-- КАБами та ракетами повітря земля, крилатими ракетами.... або РСзо типу Хаймарс

І як бачимо в цьому плані йде нарощування виробництва та закупка...

ніхто в НАТО не хоче воювати мясом так як ми чи орки це совкова стратегія, тому їхня арта має такі слабкі стволи і в них немає великої кількості *********** і танків
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11.05.2024 10:19 Відповісти
україні, терміново потрібно наступальна зброя!
дальнобійні важки ракети!

як, же задовбало оця риторика: "Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу"
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11.05.2024 09:34 Відповісти
Якого дива смі таке пишуть?! І якого дива тут це?! Рашка одна проти усіх і не має дефіциту а увесь світ в дефіциті.
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11.05.2024 09:40 Відповісти
не кажіть так!
за кацапів кндр і орбан.
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11.05.2024 09:46 Відповісти
Найбільше *********** до систем протиповітряної оборони наразі потребують Україна й Ізраїль.
А на кой чорт, вибачте Ізраїлю ракети до ППО? Мається на увазі, що у них купа ППО власного виробництва, нещодавно в новинах проскочило, що власні Patriot вони відправляють на зберігання. А тепер ще і їм ракети потрібні. Куди, на склад?
P.S. В США роблять ракети до ізраїльського Залізного куполу, але таких установок в України немає, тому і питання конкуренції за ракети не стоїть.
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11.05.2024 09:42 Відповісти
Україні терміново потрібна СВОЯ ЯЗ, і тоді можна буде обійтись навіть мобілізаціїя
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11.05.2024 09:48 Відповісти
Навіщо? Для нас ЯЗ може бути лише засобом останньої помсти, коли країну вже знищено. В усіх інших випадках на один наш ядерний постріл прилетить 50 кацапських по всіх більш-менш великих містах
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11.05.2024 13:29 Відповісти
В нас було 1200 ядерних ракет. Вистачило б по усім містам РФ і великим і малим
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11.05.2024 17:38 Відповісти
яка ше геополітична сітуйовіна? повсюди війна? на америку напали?
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11.05.2024 09:55 Відповісти
ВПК США каждый год из бюджета Пентагона получает 500 млрд. долларов. Оказывается их не хватает даже на одну локальную войну, в которой США не участвуют.
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11.05.2024 10:08 Відповісти
я думаю они просто не хотят нам давать. Относительно их запасов тех же пэтриотов или хамерсов они дают нам крошечно мало. Более 3450 абрамсов M1A1/M1A2 на хранении.
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11.05.2024 10:56 Відповісти
В это же время все говорят про коррупцию в Украине. За 20 миллион гривен купил дом, 5 миллион получил отката. Если суммировать всю коррупцию в Украине выйдет хотя бы 5 миллион долларов? Это микроскопические деньги, пыль, по сравнению с 500 миллиардами.
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11.05.2024 10:15 Відповісти
Та один Лієв з його міліардами на закупці *********** перекриває ваші 5 млн... 5 млн було лише в одіозного ввоєнкома Одеси і то думаю що то не все що виявили... лиш 5000 звільнених по 5 тис це вже 25 млн.. або він добре ділився в піраміді або ще десь має
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11.05.2024 10:22 Відповісти
Потому что это бесит. Пентагон не первый год проваливает аудит по потраченным деньгам. По-моему еще с нулевых. Никто не знает куда уходят все эти миллиарды. Брюссель изо всех сил пытается замять дело Урсулы фон дер Ляйен. Потому что это вредит имиджу ЕС. И сколько они замалчивают чтобы выглядеть "цветущим садом"? Все заняты коррупцией в Украине.
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11.05.2024 10:29 Відповісти
Тому що через корупцію в Україні до нас прийшла війна і через цю корупцію ми зараз мало виробляємо зброї, через нестачу якої несемо великі втрати в особовому складі..

А до них війна не прийшла і зарплати в них в рази більше наших і суди працюють у справах громадян проти держави а не суспільна необхідність

І саме головне вони крадуть ту валюту яку самі друкують а не позичають у чужі і затягують країну в борги які не можна вирішити станком
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11.05.2024 10:42 Відповісти
Це у якому світі почувається дефіціт ? У тих , хто чекав разом з московією , шо Україна впаде ? А от у китайців з кремлем діфіціту зброї нема ...ну ще у 🤡 є діфіціт не тільки зброї а і розуму ...теж доброзичливий до українців
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11.05.2024 10:16 Відповісти
Хай там як , але дефіцит всього цього є лише в Україні, в класичному значенні слова "дефіцит".
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11.05.2024 10:23 Відповісти
Просто ожиревшим розовым пони надо быстрее шевелиться.
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11.05.2024 10:25 Відповісти
До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Джерело:

(Це на порядок менше ,чим РФ і Іраном з КНДР ракет випускають)

-- не треба так сильно поспішати...Не рвіть серце...
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11.05.2024 17:36 Відповісти
 
 