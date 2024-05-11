Україні терміново потрібно більше Patriot та ракет до них, але у світі відчувається гострий дефіцит через геополітичну ситуацію, - ЗМІ
Найбільше боєприпасів до систем протиповітряної оборони наразі потребують Україна й Ізраїль. Однак у світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot і ракет до них. Геополітична ситуація підігріла світовий попит.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.
Дефіцит через війни в Україні та Ізраїлі
Як зазначається, нестача спричинена частим використанням систем ППО Patriot в Україні та Ізраїлі.
Крім того, багато європейських країн хочуть поповнити свої арсенали за скромних виробничих обсягів.
Водночас армія США розробляє морську версію Patriot, яка інтегрувалася б у систему командування й управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту навколо Тайваню.
Два основні типи ракет до Patriot
З 1984 року, коли з'явився комплекс Patriot, ракети постійно удосконалюються. Зараз випускають два основні типи - PAC-3 MSE для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, та старіший PAC-2 GEM-T, який використовують в основному проти літаків і крилатих ракет.
Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. З початкового річного обсягу в 350 одиниць у 2018 році виробництво було збільшено до 500 одиниць торік.
До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод площею 7900 квадратних метрів і планує подальші інвестиції.
Крім того, дещо старіші ракети PAC-2 також виробляються в США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг наразі становить 240 одиниць. До 2027 року його має бути збільшено до 420 одиниць. Наразі налагоджується їхнє виробництво в Європі.
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а гретта тумберг?
А взагалі, колективний Захід виробляє ракети для ППО. Для самого колективного Заходу їх цілком вистачає.
Це я звісно спрощую, але коротко кажучи, сидіти в окопах 2+ років, в них планів немає.
наразі тільки самі США мають 2600 літаків що більше чим раша і Китай... а ще є ЄС.... а їхні нові літаки технічно перевершують авіацію умовного ворога...
другий етап це знищення наземних сил, складів-- КАБами та ракетами повітря земля, крилатими ракетами.... або РСзо типу Хаймарс
І як бачимо в цьому плані йде нарощування виробництва та закупка...
ніхто в НАТО не хоче воювати мясом так як ми чи орки це совкова стратегія, тому їхня арта має такі слабкі стволи і в них немає великої кількості *********** і танків
дальнобійні важки ракети!
як, же задовбало оця риторика: "Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу"
за кацапів кндр і орбан.
А на кой чорт, вибачте Ізраїлю ракети до ППО? Мається на увазі, що у них купа ППО власного виробництва, нещодавно в новинах проскочило, що власні Patriot вони відправляють на зберігання. А тепер ще і їм ракети потрібні. Куди, на склад?
P.S. В США роблять ракети до ізраїльського Залізного куполу, але таких установок в України немає, тому і питання конкуренції за ракети не стоїть.
А до них війна не прийшла і зарплати в них в рази більше наших і суди працюють у справах громадян проти держави а не суспільна необхідність
І саме головне вони крадуть ту валюту яку самі друкують а не позичають у чужі і затягують країну в борги які не можна вирішити станком
(Це на порядок менше ,чим РФ і Іраном з КНДР ракет випускають)
-- не треба так сильно поспішати...Не рвіть серце...