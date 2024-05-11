Україні терміново потрібно більше Patriot та ракет до них, але у світі відчувається гострий дефіцит через геополітичну ситуацію, - ЗМІ

Найбільше боєприпасів до систем протиповітряної оборони наразі потребують Україна й Ізраїль. Однак у світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot і ракет до них. Геополітична ситуація підігріла світовий попит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.

Дефіцит через війни в Україні та Ізраїлі

Як зазначається, нестача спричинена частим використанням систем ППО Patriot в Україні та Ізраїлі.

Крім того, багато європейських країн хочуть поповнити свої арсенали за скромних виробничих обсягів.

Водночас армія США розробляє морську версію Patriot, яка інтегрувалася б у систему командування й управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту навколо Тайваню.

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Два основні типи ракет до Patriot

З 1984 року, коли з'явився комплекс Patriot, ракети постійно удосконалюються. Зараз випускають два основні типи - PAC-3 MSE для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, та старіший PAC-2 GEM-T, який використовують в основному проти літаків і крилатих ракет.

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. З початкового річного обсягу в 350 одиниць у 2018 році виробництво було збільшено до 500 одиниць торік.

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До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод площею 7900 квадратних метрів і планує подальші інвестиції.

Крім того, дещо старіші ракети PAC-2 також виробляються в США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг наразі становить 240 одиниць. До 2027 року його має бути збільшено до 420 одиниць. Наразі налагоджується їхнє виробництво в Європі.