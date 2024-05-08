Президент Румунії Йоганніс готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну, - Reuters

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити поставку системи ППО Patriot в Україну.

Про це він заявив у вівторок, після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Його заяви пролунали після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

"Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони", - пояснив Йоганніс.

Читайте: Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес