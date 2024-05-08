УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6558 відвідувачів онлайн
Новини
3 183 8

Президент Румунії Йоганніс готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну, - Reuters

Президент Румунії готовий розглянути передачу Україні Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити поставку системи ППО Patriot в Україну.

Про це він заявив у вівторок, після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

Його заяви пролунали після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

"Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони", - пояснив Йоганніс.

Читайте: Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

Автор: 

Румунія (1158) Йоганніс Клаус (63) Patriot (299)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.05.2024 01:55 Відповісти
Хто би щоб не говорив а Він правий. Одеса
показати весь коментар
08.05.2024 03:11 Відповісти
Рядом є але трохи суцься Ці все понять як поляки
показати весь коментар
08.05.2024 03:16 Відповісти
Дай Боже аби щоб стримали
показати весь коментар
08.05.2024 03:17 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2024 03:42 Відповісти
Какие же они медлительные... эти ребята...
показати весь коментар
08.05.2024 03:55 Відповісти
Це не його рішення а американців, та і мало цього.
показати весь коментар
08.05.2024 05:04 Відповісти
>>> Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони.

Фi, побалакай з нашим лiдором, вiн тобi пояснить, як "прийнятно".
показати весь коментар
08.05.2024 05:14 Відповісти
 
 