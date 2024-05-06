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Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

Міністерка оборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну ракет для Patriot

Україна вже отримала нові ракети для зенітного ракетного комплексу Patriot. Вони надійшли Києву від Іспанії та інших західних союзників.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну інформацію Роблес повідомила під час відвідин казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські військові.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак, яких вона зазнає з боку Росії", - заявила очільниця іспанського міністерства оборони.

За її словами, надання Україні ракет для Patriot - це скоординовані дії між усіма країнами-союзниками.

Читайте також: Путін є великою загрозою для Європи. Балістична ракета з РФ здатна долетіти й до нас, - міністр оборони Іспанії Роблес

Роблес підкреслила, що союзники повинні чітко усвідомлювати, що Україна є країною, яка зазнала вторгнення з боку очільника РФ Путіна. Вона також заявила, що всі знають, що Путін вчиняє масові вбивства в Україні, і немає наміру обмежуватися цим.

Що відомо про передачу Україні ракет для Patriot від Іспанії?

Раніше іспанське видання El Pais повідомляло, що Іспанія, попри тиск європейських країн, не передаватиме Україні свої установки Patriot, а натомість надасть невелику партію ракет для них.

Пізніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") підтвердила рішення Мадрида відправити Києву ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Читайте також: Системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня

Автор: 

ППО (3151) Patriot (299) Роблес Маргарита (17)


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Топ коментарі
+17
Ну і ***** про це привселюдно казати? Можливо був би для кацапів сюрприз.
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06.05.2024 18:56
+14
Вже третій рік війни, а деякі унікуми до сих пір не розуміють яка дистанція дії Петріотів, і чому дуже дорогі ППО неможливо ставити близько до фронту (точніше, можливо, але ненадовго).
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06.05.2024 19:00
+6
Менеджери в бункері. Їм нічого не загрожує..
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06.05.2024 19:17
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Ну і ***** про це привселюдно казати? Можливо був би для кацапів сюрприз.
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06.05.2024 18:56 Відповісти
Шото говнольоти як шмаляли по Харькову так і шмаляють.
Є ракети чи нема...
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06.05.2024 18:57 Відповісти
Вже третій рік війни, а деякі унікуми до сих пір не розуміють яка дистанція дії Петріотів, і чому дуже дорогі ППО неможливо ставити близько до фронту (точніше, можливо, але ненадовго).
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06.05.2024 19:00 Відповісти
А де їх ставить, як не біля фронту? В музеї?
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06.05.2024 19:14 Відповісти
Краще в музеi, чим надати москалям нагоду iх **********.
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06.05.2024 19:58 Відповісти
Оху-єнна логіка. А ще краще в канадському музеї.
А Харків? Та і х-й з ним...
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06.05.2024 20:14 Відповісти
Бахмут також. Нажаль мало що можно зробити
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06.05.2024 20:21 Відповісти
Ви що, серйозно? Дуже дороге ППО біля фронту кацапи закидають великою купою хлама типу дронів за пару тисяч баксів, банально перегрузивши це ППО за короткий час, та й протиракет не вистачить, бо воні теж у Петріотів дорогі.
Тож, щоб ставити Петріот біля фронту, для прикриття, потрібна купка ППО невеликого радіусу дії, але значно більш дешевого та з великим запасом протиракет. Такого нема та не дають в достатній кількості.
На третій рік війни ви повинні були б знати це, а не повторювати кацапські методички (навмисно чи ні).
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07.05.2024 00:07 Відповісти
Харькову сильно не повезло:изза близости к линии фронта до него долетают ракеты С300 а так-же ракеты из РСЗО-которые ничем не перехватываются. Но полюбому в Харбьков нужен Петриот чтобы отогнать российские самолеты от лиинии фронта и нои не смогли сбрасывать КАБы. Украине нужны десятки более дешевых систем пво чтобы разместить по всей линии фронта и защитить все прифронтовые города Юга и Востока. И эти системы есть у США но они не дают
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06.05.2024 19:40 Відповісти
Ваня! Давай не ***** про "не дают"!
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06.05.2024 19:55 Відповісти
В США тысячи единиц морально устаревших ПВО ХОУК наземного базирования. Пылятся на складахОни никогда в сша не будут использоватся поскольку морально устарели и их эффективность по воздушной цели-менее 50%. Но если запустить сразу 3 ракеты-то вероятность сбития самолета и ли крылатой ракеты большая. При этом Хоуки достаточно компакины они не имеют своего самоходного шасии. Сейчас Израиль избавляется от 10 копмлексов Петриота который физически устарел-почему США не выкупит их как их производитель и не передаст Украине? 4 миллиона 155 снарядов прошедших срок хранения-почему их не дадут Уукраине но утилизируют их ввместо этого? В США полно САУ-тысячи штук. В США 1 ТЫСЯЧА ракет Атакмс которых подошел срок годности-почему не дать Украине-где есть установки для их запуска. США сознвательно не дают Украине дростаточного количества оружия
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06.05.2024 20:05 Відповісти
Ці питання вирішуватимуть ф-16.
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06.05.2024 19:59 Відповісти
Добре що сказали. Ще напишіть де і безсонна ніч під обстрілами знову гарантована.
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06.05.2024 18:58 Відповісти
Ну тепер Київ може видихнути з полегшенням,особливо 5 ефективних менеджері
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06.05.2024 18:59 Відповісти
Менеджери в бункері. Їм нічого не загрожує..
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06.05.2024 19:17 Відповісти
З якого ти на Київ накинути вирішив? Прочитав новину про те, що іспанські друзі нам ракет до Петріотів підкинули, і народив оце узагальнення про Київ? Хочеш про зе щось написати- так і пиши про них, нЄ?
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06.05.2024 19:18 Відповісти
Если рашка поставить цель погасить киевские ТЕЦ то сделает это. Просто 3 массовых пуска по 10 баллистических ракет с разницей в 10-20 минут чтобы не успели ререзарядить Петриоты за это время. Нужно гасить российские военные заводы производящие Искандеры,кинжалы,Ониксы и друние ракеты или комплектующие к ним-только это даст 100% гарантию защищенности Украинских городов
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06.05.2024 19:43 Відповісти
Ванья, ты пытаешься выглядеть ***** умным! Пэтриоты перезаряжюся быстрее чем 10-20 минут.
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06.05.2024 19:58 Відповісти
Хорошо,но даже самый современный Петриот не дает 100% вероятности сбития баллистической цели. Просто рагка пока что уничтожает ТЕЦ по тем городам где нет никакого ПВО. А потом ближе к зиме возьмется за Киев. Я как киевлянин живущий в доме с центральным отоплением-очень хочу ошибатся. И чтобы вы оказались правы
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06.05.2024 20:09 Відповісти
В Києві живуть 15% населення країни якщо шо! Це не вже кажучі про концентрацію підприємств, логістичних складів та військових учбових закладів!

А в тебе які плани на Петріоти? Жмеринку прикрити?
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06.05.2024 19:57 Відповісти
Це тішить, звичайно, але хоч не кажіть де їх складують...
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06.05.2024 19:11 Відповісти
Головне щоб про це не знав агент ФСБ єрмак!
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07.05.2024 08:04 Відповісти
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06.05.2024 19:39 Відповісти
muchas gracias amigos
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06.05.2024 19:45 Відповісти
На старті незалежності Україна мала майже мільйонну армію, третій за розміром у світі ядерний арсенал, величезні запаси *********** і військової техніки. Проте за кожного президента та міністра оборони у період з 2004 до 2017 року відбувалося скорочення озброєння. Про це пише «https://www.slovoidilo.ua/2024/05/01/infografika/bezpeka/xto-ta-skilky-vijskovoyi-texniky-vyviv-skladu-zsu-napadu-rosiyi Слово і діло ».

Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».

Останній етап підриву обороноздатності України був у 2010−2014 роках за президента Віктора Януковича.
Тоді чисельність ЗСУ продовжували необґрунтовано скорочувати, армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала у мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення військ основними видами озброєння та техніки був критично низьким.



За міністра оборони Михайла Єжеля (березня 2010 - лютий 2012) було списано тисячу танків, 205 БТР, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет.
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06.05.2024 19:53 Відповісти
Як можна танк списати? У москалюг с 37-го року стоять танки на консервацii.
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06.05.2024 19:55 Відповісти
Ключове слово «Києву». Більше міст не існує
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06.05.2024 21:37 Відповісти
 
 