Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес
Україна вже отримала нові ракети для зенітного ракетного комплексу Patriot. Вони надійшли Києву від Іспанії та інших західних союзників.
Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo, передає Цензор.НЕТ.
Відповідну інформацію Роблес повідомила під час відвідин казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські військові.
"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак, яких вона зазнає з боку Росії", - заявила очільниця іспанського міністерства оборони.
За її словами, надання Україні ракет для Patriot - це скоординовані дії між усіма країнами-союзниками.
Роблес підкреслила, що союзники повинні чітко усвідомлювати, що Україна є країною, яка зазнала вторгнення з боку очільника РФ Путіна. Вона також заявила, що всі знають, що Путін вчиняє масові вбивства в Україні, і немає наміру обмежуватися цим.
Що відомо про передачу Україні ракет для Patriot від Іспанії?
Раніше іспанське видання El Pais повідомляло, що Іспанія, попри тиск європейських країн, не передаватиме Україні свої установки Patriot, а натомість надасть невелику партію ракет для них.
Пізніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") підтвердила рішення Мадрида відправити Києву ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.
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Є ракети чи нема...
А Харків? Та і х-й з ним...
Тож, щоб ставити Петріот біля фронту, для прикриття, потрібна купка ППО невеликого радіусу дії, але значно більш дешевого та з великим запасом протиракет. Такого нема та не дають в достатній кількості.
На третій рік війни ви повинні були б знати це, а не повторювати кацапські методички (навмисно чи ні).
А в тебе які плани на Петріоти? Жмеринку прикрити?
Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».
Останній етап підриву обороноздатності України був у 2010−2014 роках за президента Віктора Януковича.
Тоді чисельність ЗСУ продовжували необґрунтовано скорочувати, армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала у мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення військ основними видами озброєння та техніки був критично низьким.
За міністра оборони Михайла Єжеля (березня 2010 - лютий 2012) було списано тисячу танків, 205 БТР, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет.