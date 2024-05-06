Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

Україна вже отримала нові ракети для зенітного ракетного комплексу Patriot. Вони надійшли Києву від Іспанії та інших західних союзників.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну інформацію Роблес повідомила під час відвідин казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські військові.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак, яких вона зазнає з боку Росії", - заявила очільниця іспанського міністерства оборони.

За її словами, надання Україні ракет для Patriot - це скоординовані дії між усіма країнами-союзниками.

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Роблес підкреслила, що союзники повинні чітко усвідомлювати, що Україна є країною, яка зазнала вторгнення з боку очільника РФ Путіна. Вона також заявила, що всі знають, що Путін вчиняє масові вбивства в Україні, і немає наміру обмежуватися цим.

Що відомо про передачу Україні ракет для Patriot від Іспанії?

Раніше іспанське видання El Pais повідомляло, що Іспанія, попри тиск європейських країн, не передаватиме Україні свої установки Patriot, а натомість надасть невелику партію ракет для них.

Пізніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") підтвердила рішення Мадрида відправити Києву ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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