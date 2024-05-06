Ракеты для систем ПВО Patriot от союзников уже прибыли в Украину, - глава Минобороны Испании Роблес

Украина уже получила новые ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot. Они поступили Киеву от Испании и других западных союзников.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующую информацию Роблес сообщила во время посещения казарм Санхенис и Главного военного госпиталя "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские военные.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя от атак, которые она испытывает со стороны России", - заявила глава испанского Министерства обороны.

По ее словам, предоставление Украине ракет для Patriot - это скоординированные действия между всеми странами-союзниками.

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Роблес подчеркнула, что союзники должны четко осознавать, что Украина является страной, которая подверглась вторжению со стороны главы РФ Путина. Она также заявила, что все знают, что Путин совершает массовые убийства в Украине, и нет намерения ограничиваться этим.

Что известно о передаче Украине ракет для Patriot от Испании?

Ранее испанское издание El Pais сообщало, что Испания, несмотря на давление европейских стран, не будет передавать Украине свои установки Patriot, а взамен предоставит небольшую партию ракет для них.

Позже министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") подтвердила решение Мадрида отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

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