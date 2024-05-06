Ракеты для систем ПВО Patriot от союзников уже прибыли в Украину, - глава Минобороны Испании Роблес
Украина уже получила новые ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot. Они поступили Киеву от Испании и других западных союзников.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующую информацию Роблес сообщила во время посещения казарм Санхенис и Главного военного госпиталя "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские военные.
"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя от атак, которые она испытывает со стороны России", - заявила глава испанского Министерства обороны.
По ее словам, предоставление Украине ракет для Patriot - это скоординированные действия между всеми странами-союзниками.
Роблес подчеркнула, что союзники должны четко осознавать, что Украина является страной, которая подверглась вторжению со стороны главы РФ Путина. Она также заявила, что все знают, что Путин совершает массовые убийства в Украине, и нет намерения ограничиваться этим.
Что известно о передаче Украине ракет для Patriot от Испании?
Ранее испанское издание El Pais сообщало, что Испания, несмотря на давление европейских стран, не будет передавать Украине свои установки Patriot, а взамен предоставит небольшую партию ракет для них.
Позже министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") подтвердила решение Мадрида отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.
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Є ракети чи нема...
А Харків? Та і х-й з ним...
Тож, щоб ставити Петріот біля фронту, для прикриття, потрібна купка ППО невеликого радіусу дії, але значно більш дешевого та з великим запасом протиракет. Такого нема та не дають в достатній кількості.
На третій рік війни ви повинні були б знати це, а не повторювати кацапські методички (навмисно чи ні).
А в тебе які плани на Петріоти? Жмеринку прикрити?
Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».
Останній етап підриву обороноздатності України був у 2010−2014 роках за президента Віктора Януковича.
Тоді чисельність ЗСУ продовжували необґрунтовано скорочувати, армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала у мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення військ основними видами озброєння та техніки був критично низьким.
За міністра оборони Михайла Єжеля (березня 2010 - лютий 2012) було списано тисячу танків, 205 БТР, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет.