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Ракеты для систем ПВО Patriot от союзников уже прибыли в Украину, - глава Минобороны Испании Роблес

Міністерка оборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну ракет для Patriot

Украина уже получила новые ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot. Они поступили Киеву от Испании и других западных союзников.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующую информацию Роблес сообщила во время посещения казарм Санхенис и Главного военного госпиталя "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские военные.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя от атак, которые она испытывает со стороны России", - заявила глава испанского Министерства обороны.

По ее словам, предоставление Украине ракет для Patriot - это скоординированные действия между всеми странами-союзниками.

Читайте также: Путин представляет большую угрозу для Европы. Баллистическая ракета из РФ способна долететь и до нас, - министр обороны Испании Роблес

Роблес подчеркнула, что союзники должны четко осознавать, что Украина является страной, которая подверглась вторжению со стороны главы РФ Путина. Она также заявила, что все знают, что Путин совершает массовые убийства в Украине, и нет намерения ограничиваться этим.

Что известно о передаче Украине ракет для Patriot от Испании?

Ранее испанское издание El Pais сообщало, что Испания, несмотря на давление европейских стран, не будет передавать Украине свои установки Patriot, а взамен предоставит небольшую партию ракет для них.

Позже министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") подтвердила решение Мадрида отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Читайте также: Системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня

Автор: 

Patriot (265) Роблес Маргарита (13)


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Топ комментарии
+17
Ну і ***** про це привселюдно казати? Можливо був би для кацапів сюрприз.
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06.05.2024 18:56
+14
Вже третій рік війни, а деякі унікуми до сих пір не розуміють яка дистанція дії Петріотів, і чому дуже дорогі ППО неможливо ставити близько до фронту (точніше, можливо, але ненадовго).
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06.05.2024 19:00
+6
Менеджери в бункері. Їм нічого не загрожує..
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06.05.2024 19:17
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Ну і ***** про це привселюдно казати? Можливо був би для кацапів сюрприз.
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06.05.2024 18:56 Ответить
Шото говнольоти як шмаляли по Харькову так і шмаляють.
Є ракети чи нема...
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06.05.2024 18:57 Ответить
Вже третій рік війни, а деякі унікуми до сих пір не розуміють яка дистанція дії Петріотів, і чому дуже дорогі ППО неможливо ставити близько до фронту (точніше, можливо, але ненадовго).
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06.05.2024 19:00 Ответить
А де їх ставить, як не біля фронту? В музеї?
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06.05.2024 19:14 Ответить
Краще в музеi, чим надати москалям нагоду iх **********.
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06.05.2024 19:58 Ответить
Оху-єнна логіка. А ще краще в канадському музеї.
А Харків? Та і х-й з ним...
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06.05.2024 20:14 Ответить
Бахмут також. Нажаль мало що можно зробити
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06.05.2024 20:21 Ответить
Ви що, серйозно? Дуже дороге ППО біля фронту кацапи закидають великою купою хлама типу дронів за пару тисяч баксів, банально перегрузивши це ППО за короткий час, та й протиракет не вистачить, бо воні теж у Петріотів дорогі.
Тож, щоб ставити Петріот біля фронту, для прикриття, потрібна купка ППО невеликого радіусу дії, але значно більш дешевого та з великим запасом протиракет. Такого нема та не дають в достатній кількості.
На третій рік війни ви повинні були б знати це, а не повторювати кацапські методички (навмисно чи ні).
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07.05.2024 00:07 Ответить
Харькову сильно не повезло:изза близости к линии фронта до него долетают ракеты С300 а так-же ракеты из РСЗО-которые ничем не перехватываются. Но полюбому в Харбьков нужен Петриот чтобы отогнать российские самолеты от лиинии фронта и нои не смогли сбрасывать КАБы. Украине нужны десятки более дешевых систем пво чтобы разместить по всей линии фронта и защитить все прифронтовые города Юга и Востока. И эти системы есть у США но они не дают
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06.05.2024 19:40 Ответить
Ваня! Давай не ***** про "не дают"!
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06.05.2024 19:55 Ответить
В США тысячи единиц морально устаревших ПВО ХОУК наземного базирования. Пылятся на складахОни никогда в сша не будут использоватся поскольку морально устарели и их эффективность по воздушной цели-менее 50%. Но если запустить сразу 3 ракеты-то вероятность сбития самолета и ли крылатой ракеты большая. При этом Хоуки достаточно компакины они не имеют своего самоходного шасии. Сейчас Израиль избавляется от 10 копмлексов Петриота который физически устарел-почему США не выкупит их как их производитель и не передаст Украине? 4 миллиона 155 снарядов прошедших срок хранения-почему их не дадут Уукраине но утилизируют их ввместо этого? В США полно САУ-тысячи штук. В США 1 ТЫСЯЧА ракет Атакмс которых подошел срок годности-почему не дать Украине-где есть установки для их запуска. США сознвательно не дают Украине дростаточного количества оружия
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06.05.2024 20:05 Ответить
Ці питання вирішуватимуть ф-16.
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06.05.2024 19:59 Ответить
Добре що сказали. Ще напишіть де і безсонна ніч під обстрілами знову гарантована.
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06.05.2024 18:58 Ответить
Ну тепер Київ може видихнути з полегшенням,особливо 5 ефективних менеджері
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06.05.2024 18:59 Ответить
Менеджери в бункері. Їм нічого не загрожує..
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06.05.2024 19:17 Ответить
З якого ти на Київ накинути вирішив? Прочитав новину про те, що іспанські друзі нам ракет до Петріотів підкинули, і народив оце узагальнення про Київ? Хочеш про зе щось написати- так і пиши про них, нЄ?
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06.05.2024 19:18 Ответить
Если рашка поставить цель погасить киевские ТЕЦ то сделает это. Просто 3 массовых пуска по 10 баллистических ракет с разницей в 10-20 минут чтобы не успели ререзарядить Петриоты за это время. Нужно гасить российские военные заводы производящие Искандеры,кинжалы,Ониксы и друние ракеты или комплектующие к ним-только это даст 100% гарантию защищенности Украинских городов
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06.05.2024 19:43 Ответить
Ванья, ты пытаешься выглядеть ***** умным! Пэтриоты перезаряжюся быстрее чем 10-20 минут.
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06.05.2024 19:58 Ответить
Хорошо,но даже самый современный Петриот не дает 100% вероятности сбития баллистической цели. Просто рагка пока что уничтожает ТЕЦ по тем городам где нет никакого ПВО. А потом ближе к зиме возьмется за Киев. Я как киевлянин живущий в доме с центральным отоплением-очень хочу ошибатся. И чтобы вы оказались правы
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06.05.2024 20:09 Ответить
В Києві живуть 15% населення країни якщо шо! Це не вже кажучі про концентрацію підприємств, логістичних складів та військових учбових закладів!

А в тебе які плани на Петріоти? Жмеринку прикрити?
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06.05.2024 19:57 Ответить
Це тішить, звичайно, але хоч не кажіть де їх складують...
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06.05.2024 19:11 Ответить
Головне щоб про це не знав агент ФСБ єрмак!
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07.05.2024 08:04 Ответить
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06.05.2024 19:39 Ответить
muchas gracias amigos
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06.05.2024 19:45 Ответить
На старті незалежності Україна мала майже мільйонну армію, третій за розміром у світі ядерний арсенал, величезні запаси *********** і військової техніки. Проте за кожного президента та міністра оборони у період з 2004 до 2017 року відбувалося скорочення озброєння. Про це пише «https://www.slovoidilo.ua/2024/05/01/infografika/bezpeka/xto-ta-skilky-vijskovoyi-texniky-vyviv-skladu-zsu-napadu-rosiyi Слово і діло ».

Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».

Останній етап підриву обороноздатності України був у 2010−2014 роках за президента Віктора Януковича.
Тоді чисельність ЗСУ продовжували необґрунтовано скорочувати, армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала у мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення військ основними видами озброєння та техніки був критично низьким.



За міністра оборони Михайла Єжеля (березня 2010 - лютий 2012) було списано тисячу танків, 205 БТР, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет.
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06.05.2024 19:53 Ответить
Як можна танк списати? У москалюг с 37-го року стоять танки на консервацii.
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06.05.2024 19:55 Ответить
Ключове слово «Києву». Більше міст не існує
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06.05.2024 21:37 Ответить
 
 