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Президент Румынии Иоганнис готов обсудить отправку системы Patriot в Украину, - Reuters

Президент Румунії готовий розглянути передачу Україні Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить поставку системы ПВО Patriot в Украину.

Об этом он заявил во вторник, после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Его заявления прозвучали после того, как Германия обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО укрепить противовоздушную оборону Украины.

"В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину. Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", - пояснил Йоханнис.

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Автор: 

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08.05.2024 01:55 Ответить
Хто би щоб не говорив а Він правий. Одеса
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08.05.2024 03:11 Ответить
Рядом є але трохи суцься Ці все понять як поляки
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08.05.2024 03:16 Ответить
Дай Боже аби щоб стримали
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08.05.2024 03:17 Ответить
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08.05.2024 03:42 Ответить
Какие же они медлительные... эти ребята...
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08.05.2024 03:55 Ответить
Це не його рішення а американців, та і мало цього.
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08.05.2024 05:04 Ответить
>>> Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони.

Фi, побалакай з нашим лiдором, вiн тобi пояснить, як "прийнятно".
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08.05.2024 05:14 Ответить
 
 