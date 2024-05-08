Президент Румынии Иоганнис готов обсудить отправку системы Patriot в Украину, - Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить поставку системы ПВО Patriot в Украину.

Об этом он заявил во вторник, после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Его заявления прозвучали после того, как Германия обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО укрепить противовоздушную оборону Украины.

"В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину. Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", - пояснил Йоханнис.

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