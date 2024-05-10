США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, до нього ввійдуть ракети до Patriot, - Politico

Уже сьогодні, 10 травня, США можуть оголосити про новий пакет збройної допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Серед іншого туди увійдуть ракети до системи ППО Patriot та зенітні ракети Stinger.

Про це пише видання Politico, посилаючись на американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, новий пакет військової допомоги Україні передбачає передачу зброї, яка вже є на складах США. Пакет включає системи ППО Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley та MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інше озброєння.

До слова, нещодавно речник Державного департаменту США Метью Міллер анонсував нові пакети допомоги Україні у найближчі тижні.

Як відомо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

А 26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.