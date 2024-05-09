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Новини Допомога Україні
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У найближчі кілька тижнів США оголосять про нові пакети допомоги Україні, - Держдеп

Держдеп анонсує нові пакети допомоги Україні

У Державному департаменті США анонсували нові пакети допомоги Україні у найближчі тижні.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання про пріоритети США в підтримці Києва.

"Коли йдеться про живу силу - це питання, на яке Україна має відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку. Що ми можемо зробити як партнер України - це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їхній економіці, і передусім: зробити все, що можемо, аби вони могли стояти на своїх двох ногах", - пояснив Міллер.

Речник зазначив, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень щодо цього, і нагадав про нещодавно ухвалені додаткові грошові надходження.

"Я можу запевнити, що буде більше оголошень у найближчі кілька тижнів", - додав Міллер.

Читайте: Швеція виділила €28 млн на підтримку обороноздатності України

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) допомога (8304)


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Топ коментарі
+5
Дорога ложка к обеду. Обещания королей ничего им не стоит.
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09.05.2024 23:06
+5
ЯО верните Украине хитрожопые.
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09.05.2024 23:21
+3
Нові пакети? А де старі?
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09.05.2024 23:29
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Дякуємо!!! Боже, бережи Америку !
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09.05.2024 22:53 Відповісти
Мені потрібен чорний пакет BMW
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09.05.2024 23:05 Відповісти
Класика!
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09.05.2024 23:30 Відповісти
Дорога ложка к обеду. Обещания королей ничего им не стоит.
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09.05.2024 23:06 Відповісти
ЯО верните Украине хитрожопые.
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09.05.2024 23:21 Відповісти
Нєт! Ані на ето пойтіть нємоґУт!
(Всі ядерні матеріали вже "освоєни" в процесі взаємовигідного співробітництва США і росії у ядерній сфері).
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09.05.2024 23:29 Відповісти
Спасиба Хиле Клинтон.
За ядерную сделку ее надо повесить за ноги.
Сколько они с Билли на єтом "сбили" - не могут посчитать даже в Минфине США.
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09.05.2024 23:44 Відповісти
Враховуючи, що все вивезли в Росію (а вона вже потім розпродувала плутоній ледь не усім бажаючим), то ти повинен просити Путлєра повернути ядерну зброю. Бажано просити з автоматом на полі бою, а не в коментарях з дивану.
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10.05.2024 00:03 Відповісти
Нові пакети? А де старі?
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09.05.2024 23:29 Відповісти
Схоже, ідуть на волах.
Може, на Різдво дочовгають, а може й ні.
Бо невідомо, чи вже вирушили.
Підпис дєда небагато вартий, ленд-лиз він теж підписав і просаботував.
А скільки було крику : ПИРИМОГА! НАГНУЛИ ТРАМПА! (хоч трамп поки щи ніхто),
СПАСІБА ДЄДУ ЗА ПАБЄДУ!!! ГЕНІЙ!!!СВІТОЧ ДИМОКРАТЄІ !
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09.05.2024 23:51 Відповісти
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=430078695 Масштаб по техніці: за 2 роки на 4млрд
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10.05.2024 01:38 Відповісти
Оголошують і оголошують, але нічого не передають - новий вид допомоги від Байдена.
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10.05.2024 07:36 Відповісти
Виходить, Трамп, Джонсон та республіканці вже не винні? Щось я не бачу бiльше прокльонів на їхню адресу.
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10.05.2024 07:52 Відповісти
А від мене іх і не було.
Я весь час нагадував, що саме Трамп зняв ембарго на летальну зброю для Украіни, яке НАКЛАВ ОБАМА та його "сматрящий за Украіною", віце-БАЙДЕН.
Тільки 99% украінського наріду пам'ять відбило, розум відімкнуло, а вуха позакладало.
Тому й прокльони не на адресу пуйла та кацапіі, а "трамп винен".
Знайшли дурням ворога.
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10.05.2024 17:05 Відповісти
Краще щоби повідомляли коли вже направляють ці пакети. Бо оголосять і як обіцяного будемо чекати 3 роки.
ДЕ ЛЕНД ЛІЗ?
Чому не домовляємося за нього за умовами безпекової угоди?
Бо якщо тільки допомога як зараз, будемо чекати роками на ту допомогу.
Можемо й не дочекатися.
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10.05.2024 08:37 Відповісти
На те й розрахунок.
Підписав, щоб не скавчали, не псували йому вибори, а помирали мовчки, а краще- з гучними подяками за відважну самопожертовну допомогу : один ПЕТРІОТ з 1100, 18 ХАЙМАРСів та три десятки АБРАМСів часів "війни в Затоці" , розциганених, зі знятою всією ******** електронікою.
До речі, іх півтора роки не давали , брехали : "ми замовили новенькі на заводі, зараз руду накопають, сталь наварять, танки зроблять...от життя вам настане ....якщо воно залишиться".
Дали МОТЛОХ, з якого украінські танкісти вичавили неможливе.
Отож кацапня і сцить кислотою навкруги одного АБРАМСа : МИ ПАПАЛИЛЄ ПІНДОССКІЄ ТАНКИ, КАК *********!
Вже й на волах можна було довезти цю допомогу. Якщо іі ДАТИ, а не просто вчергове пообіцяти.
Люди, ви пам'ятаєте прізвище нинішнього президента США? Це не Трамп!
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10.05.2024 17:21 Відповісти
 
 