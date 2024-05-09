У найближчі кілька тижнів США оголосять про нові пакети допомоги Україні, - Держдеп
У Державному департаменті США анонсували нові пакети допомоги Україні у найближчі тижні.
Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином він відповів на питання про пріоритети США в підтримці Києва.
"Коли йдеться про живу силу - це питання, на яке Україна має відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку. Що ми можемо зробити як партнер України - це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їхній економіці, і передусім: зробити все, що можемо, аби вони могли стояти на своїх двох ногах", - пояснив Міллер.
Речник зазначив, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень щодо цього, і нагадав про нещодавно ухвалені додаткові грошові надходження.
"Я можу запевнити, що буде більше оголошень у найближчі кілька тижнів", - додав Міллер.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.
26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.
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(Всі ядерні матеріали вже "освоєни" в процесі взаємовигідного співробітництва США і росії у ядерній сфері).
За ядерную сделку ее надо повесить за ноги.
Сколько они с Билли на єтом "сбили" - не могут посчитать даже в Минфине США.
Може, на Різдво дочовгають, а може й ні.
Бо невідомо, чи вже вирушили.
Підпис дєда небагато вартий, ленд-лиз він теж підписав і просаботував.
А скільки було крику : ПИРИМОГА! НАГНУЛИ ТРАМПА! (хоч трамп поки щи ніхто),
СПАСІБА ДЄДУ ЗА ПАБЄДУ!!! ГЕНІЙ!!!СВІТОЧ ДИМОКРАТЄІ !
Я весь час нагадував, що саме Трамп зняв ембарго на летальну зброю для Украіни, яке НАКЛАВ ОБАМА та його "сматрящий за Украіною", віце-БАЙДЕН.
Тільки 99% украінського наріду пам'ять відбило, розум відімкнуло, а вуха позакладало.
Тому й прокльони не на адресу пуйла та кацапіі, а "трамп винен".
Знайшли дурням ворога.
ДЕ ЛЕНД ЛІЗ?
Чому не домовляємося за нього за умовами безпекової угоди?
Бо якщо тільки допомога як зараз, будемо чекати роками на ту допомогу.
Можемо й не дочекатися.
Підписав, щоб не скавчали, не псували йому вибори, а помирали мовчки, а краще- з гучними подяками за відважну самопожертовну допомогу : один ПЕТРІОТ з 1100, 18 ХАЙМАРСів та три десятки АБРАМСів часів "війни в Затоці" , розциганених, зі знятою всією ******** електронікою.
До речі, іх півтора роки не давали , брехали : "ми замовили новенькі на заводі, зараз руду накопають, сталь наварять, танки зроблять...от життя вам настане ....якщо воно залишиться".
Дали МОТЛОХ, з якого украінські танкісти вичавили неможливе.
Отож кацапня і сцить кислотою навкруги одного АБРАМСа : МИ ПАПАЛИЛЄ ПІНДОССКІЄ ТАНКИ, КАК *********!
Вже й на волах можна було довезти цю допомогу. Якщо іі ДАТИ, а не просто вчергове пообіцяти.
Люди, ви пам'ятаєте прізвище нинішнього президента США? Це не Трамп!