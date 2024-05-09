У найближчі кілька тижнів США оголосять про нові пакети допомоги Україні, - Держдеп

У Державному департаменті США анонсували нові пакети допомоги Україні у найближчі тижні.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання про пріоритети США в підтримці Києва.

"Коли йдеться про живу силу - це питання, на яке Україна має відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку. Що ми можемо зробити як партнер України - це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їхній економіці, і передусім: зробити все, що можемо, аби вони могли стояти на своїх двох ногах", - пояснив Міллер.

Речник зазначив, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень щодо цього, і нагадав про нещодавно ухвалені додаткові грошові надходження.

"Я можу запевнити, що буде більше оголошень у найближчі кілька тижнів", - додав Міллер.

Читайте: Швеція виділила €28 млн на підтримку обороноздатності України

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.