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Новости Помощь Украине
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В ближайшие несколько недель США объявят о новых пакетах помощи Украине, - Госдеп

Держдеп анонсує нові пакети допомоги Україні

В Государственном департаменте США анонсировали новые пакеты помощи Украине в ближайшие недели.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил на вопрос о приоритетах США в поддержке Киева.

"Когда речь идет о живой силе - это вопрос, на который Украина должна ответить сама. Мы видели шаги украинского правительства в этом направлении. Что мы можем сделать как партнер Украины - это продолжать их военную поддержку и помощь их экономике, и прежде всего: сделать все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах", - пояснил Миллер.

Он также отметил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.

"Я могу заверить, что будет больше объявлений в ближайшие несколько недель", - добавил Миллер.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.

Автор: 

Госдепартамент США (1820) помощь (7770)


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Топ комментарии
+5
Дорога ложка к обеду. Обещания королей ничего им не стоит.
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09.05.2024 23:06
+5
ЯО верните Украине хитрожопые.
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09.05.2024 23:21
+3
Нові пакети? А де старі?
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09.05.2024 23:29
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Дякуємо!!! Боже, бережи Америку !
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09.05.2024 22:53 Ответить
Мені потрібен чорний пакет BMW
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09.05.2024 23:05 Ответить
Класика!
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09.05.2024 23:30 Ответить
Дорога ложка к обеду. Обещания королей ничего им не стоит.
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09.05.2024 23:06 Ответить
ЯО верните Украине хитрожопые.
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09.05.2024 23:21 Ответить
Нєт! Ані на ето пойтіть нємоґУт!
(Всі ядерні матеріали вже "освоєни" в процесі взаємовигідного співробітництва США і росії у ядерній сфері).
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09.05.2024 23:29 Ответить
Спасиба Хиле Клинтон.
За ядерную сделку ее надо повесить за ноги.
Сколько они с Билли на єтом "сбили" - не могут посчитать даже в Минфине США.
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09.05.2024 23:44 Ответить
Враховуючи, що все вивезли в Росію (а вона вже потім розпродувала плутоній ледь не усім бажаючим), то ти повинен просити Путлєра повернути ядерну зброю. Бажано просити з автоматом на полі бою, а не в коментарях з дивану.
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10.05.2024 00:03 Ответить
Нові пакети? А де старі?
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09.05.2024 23:29 Ответить
Схоже, ідуть на волах.
Може, на Різдво дочовгають, а може й ні.
Бо невідомо, чи вже вирушили.
Підпис дєда небагато вартий, ленд-лиз він теж підписав і просаботував.
А скільки було крику : ПИРИМОГА! НАГНУЛИ ТРАМПА! (хоч трамп поки щи ніхто),
СПАСІБА ДЄДУ ЗА ПАБЄДУ!!! ГЕНІЙ!!!СВІТОЧ ДИМОКРАТЄІ !
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09.05.2024 23:51 Ответить
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=430078695 Масштаб по техніці: за 2 роки на 4млрд
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10.05.2024 01:38 Ответить
Оголошують і оголошують, але нічого не передають - новий вид допомоги від Байдена.
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10.05.2024 07:36 Ответить
Виходить, Трамп, Джонсон та республіканці вже не винні? Щось я не бачу бiльше прокльонів на їхню адресу.
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10.05.2024 07:52 Ответить
А від мене іх і не було.
Я весь час нагадував, що саме Трамп зняв ембарго на летальну зброю для Украіни, яке НАКЛАВ ОБАМА та його "сматрящий за Украіною", віце-БАЙДЕН.
Тільки 99% украінського наріду пам'ять відбило, розум відімкнуло, а вуха позакладало.
Тому й прокльони не на адресу пуйла та кацапіі, а "трамп винен".
Знайшли дурням ворога.
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10.05.2024 17:05 Ответить
Краще щоби повідомляли коли вже направляють ці пакети. Бо оголосять і як обіцяного будемо чекати 3 роки.
ДЕ ЛЕНД ЛІЗ?
Чому не домовляємося за нього за умовами безпекової угоди?
Бо якщо тільки допомога як зараз, будемо чекати роками на ту допомогу.
Можемо й не дочекатися.
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10.05.2024 08:37 Ответить
На те й розрахунок.
Підписав, щоб не скавчали, не псували йому вибори, а помирали мовчки, а краще- з гучними подяками за відважну самопожертовну допомогу : один ПЕТРІОТ з 1100, 18 ХАЙМАРСів та три десятки АБРАМСів часів "війни в Затоці" , розциганених, зі знятою всією ******** електронікою.
До речі, іх півтора роки не давали , брехали : "ми замовили новенькі на заводі, зараз руду накопають, сталь наварять, танки зроблять...от життя вам настане ....якщо воно залишиться".
Дали МОТЛОХ, з якого украінські танкісти вичавили неможливе.
Отож кацапня і сцить кислотою навкруги одного АБРАМСа : МИ ПАПАЛИЛЄ ПІНДОССКІЄ ТАНКИ, КАК *********!
Вже й на волах можна було довезти цю допомогу. Якщо іі ДАТИ, а не просто вчергове пообіцяти.
Люди, ви пам'ятаєте прізвище нинішнього президента США? Це не Трамп!
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10.05.2024 17:21 Ответить
 
 