В ближайшие несколько недель США объявят о новых пакетах помощи Украине, - Госдеп
В Государственном департаменте США анонсировали новые пакеты помощи Украине в ближайшие недели.
Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом он ответил на вопрос о приоритетах США в поддержке Киева.
"Когда речь идет о живой силе - это вопрос, на который Украина должна ответить сама. Мы видели шаги украинского правительства в этом направлении. Что мы можем сделать как партнер Украины - это продолжать их военную поддержку и помощь их экономике, и прежде всего: сделать все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах", - пояснил Миллер.
Он также отметил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.
"Я могу заверить, что будет больше объявлений в ближайшие несколько недель", - добавил Миллер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.
26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.
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(Всі ядерні матеріали вже "освоєни" в процесі взаємовигідного співробітництва США і росії у ядерній сфері).
За ядерную сделку ее надо повесить за ноги.
Сколько они с Билли на єтом "сбили" - не могут посчитать даже в Минфине США.
Може, на Різдво дочовгають, а може й ні.
Бо невідомо, чи вже вирушили.
Підпис дєда небагато вартий, ленд-лиз він теж підписав і просаботував.
А скільки було крику : ПИРИМОГА! НАГНУЛИ ТРАМПА! (хоч трамп поки щи ніхто),
СПАСІБА ДЄДУ ЗА ПАБЄДУ!!! ГЕНІЙ!!!СВІТОЧ ДИМОКРАТЄІ !
Я весь час нагадував, що саме Трамп зняв ембарго на летальну зброю для Украіни, яке НАКЛАВ ОБАМА та його "сматрящий за Украіною", віце-БАЙДЕН.
Тільки 99% украінського наріду пам'ять відбило, розум відімкнуло, а вуха позакладало.
Тому й прокльони не на адресу пуйла та кацапіі, а "трамп винен".
Знайшли дурням ворога.
ДЕ ЛЕНД ЛІЗ?
Чому не домовляємося за нього за умовами безпекової угоди?
Бо якщо тільки допомога як зараз, будемо чекати роками на ту допомогу.
Можемо й не дочекатися.
Підписав, щоб не скавчали, не псували йому вибори, а помирали мовчки, а краще- з гучними подяками за відважну самопожертовну допомогу : один ПЕТРІОТ з 1100, 18 ХАЙМАРСів та три десятки АБРАМСів часів "війни в Затоці" , розциганених, зі знятою всією ******** електронікою.
До речі, іх півтора роки не давали , брехали : "ми замовили новенькі на заводі, зараз руду накопають, сталь наварять, танки зроблять...от життя вам настане ....якщо воно залишиться".
Дали МОТЛОХ, з якого украінські танкісти вичавили неможливе.
Отож кацапня і сцить кислотою навкруги одного АБРАМСа : МИ ПАПАЛИЛЄ ПІНДОССКІЄ ТАНКИ, КАК *********!
Вже й на волах можна було довезти цю допомогу. Якщо іі ДАТИ, а не просто вчергове пообіцяти.
Люди, ви пам'ятаєте прізвище нинішнього президента США? Це не Трамп!