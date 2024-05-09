В ближайшие несколько недель США объявят о новых пакетах помощи Украине, - Госдеп

В Государственном департаменте США анонсировали новые пакеты помощи Украине в ближайшие недели.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил на вопрос о приоритетах США в поддержке Киева.

"Когда речь идет о живой силе - это вопрос, на который Украина должна ответить сама. Мы видели шаги украинского правительства в этом направлении. Что мы можем сделать как партнер Украины - это продолжать их военную поддержку и помощь их экономике, и прежде всего: сделать все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах", - пояснил Миллер.

Он также отметил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.

"Я могу заверить, что будет больше объявлений в ближайшие несколько недель", - добавил Миллер.

Читайте также: Швеция выделила €28 млн в поддержку обороноспособности Украины

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.