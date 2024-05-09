Швеция выделила €28 млн в поддержку обороноспособности Украины
Правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны перечислить 28 млн евро на поддержку оборонного потенциала Украины. Часть средств будет передана трем коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.
Отмечается, что 18 млн евро будет передано трем коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а 10 млн евро - в Фонд НАТО для Украины.
"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо. Шведская поддержка будет постепенно переходить к закупке нового оборудования в промышленности для передачи Украине. Благодаря этим платежам в фонды мы сможем укрепить оборону Украины в плане беспилотников, разминирования и усиления возможностей украинских ВМС", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Куда направят средства
Правительство Швеции предоставляет:
- 5 миллионов евро в пользу коалиции по разминированию, которые будут направлены на совместные закупки оборудования и обучение украинского персонала.
- 3 миллиона евро на коалицию морской безопасности, которая повышает потенциал Украины в области безопасных морских перевозок в Черном море, а также расширяет возможности украинских ВМС в области морского наблюдения, амфибийных боев, контроля над морем и противодействия российским военным кораблям.
- 10 миллионов будет передано коалиции беспилотников. При поддержке Коалиции беспилотников возможности Украины в области беспилотников будут расширены путем обучения большего количества украинских солдат. Поддержка также поможет Украине в закупке беспилотников.
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