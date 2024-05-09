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Новости Помощь Украине
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Швеция выделила €28 млн в поддержку обороноспособности Украины

Швеція виділила 28 млн євро на підтримку України

Правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны перечислить 28 млн евро на поддержку оборонного потенциала Украины. Часть средств будет передана трем коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Отмечается, что 18 млн евро будет передано трем коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а 10 млн евро - в Фонд НАТО для Украины.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо. Шведская поддержка будет постепенно переходить к закупке нового оборудования в промышленности для передачи Украине. Благодаря этим платежам в фонды мы сможем укрепить оборону Украины в плане беспилотников, разминирования и усиления возможностей украинских ВМС", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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Куда направят средства

Правительство Швеции предоставляет:

  • 5 миллионов евро в пользу коалиции по разминированию, которые будут направлены на совместные закупки оборудования и обучение украинского персонала.
  • 3 миллиона евро на коалицию морской безопасности, которая повышает потенциал Украины в области безопасных морских перевозок в Черном море, а также расширяет возможности украинских ВМС в области морского наблюдения, амфибийных боев, контроля над морем и противодействия российским военным кораблям.
  • 10 миллионов будет передано коалиции беспилотников. При поддержке Коалиции беспилотников возможности Украины в области беспилотников будут расширены путем обучения большего количества украинских солдат. Поддержка также поможет Украине в закупке беспилотников.

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Автор: 

помощь (7770) Швеция (998)


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Хтось собі купить новий гелік...ой вибачте "військовий позашляховик"
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09.05.2024 15:47 Ответить
⚠️ мінус Су-25 на Авдіївському напрямку.
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09.05.2024 15:49 Ответить
Ok, something...but why do we still have a patriot?
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09.05.2024 15:54 Ответить
 
 