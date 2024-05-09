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Новини Допомога Україні
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Швеція виділила €28 млн на підтримку обороноздатності України

Швеція виділила 28 млн євро на підтримку України

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 млн євро на підтримку оборонного потенціалу України. Частина коштів буде передана трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

Зазначається, що 18 млн євро буде передано трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а 10 млн євро - до Фонду НАТО для України.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово переходити до закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим платежам до фондів ми зможемо зміцнити оборону України в плані безпілотників, розмінування та посилення можливостей українських ВМС", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Куди спрямують кошти

Уряд Швеції надає:

  • 5 мільйонів євро на користь коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу.
  • 3 мільйони євро на коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.
  • 10 мільйонів буде передано коаліції безпілотників. За підтримки Коаліції безпілотників можливості України в галузі безпілотників будуть розширені шляхом навчання більшої кількості українських солдатів. Підтримка також допоможе Україні в закупівлі безпілотників.

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Автор: 

допомога (8304) Швеція (950)


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Хтось собі купить новий гелік...ой вибачте "військовий позашляховик"
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09.05.2024 15:47 Відповісти
⚠️ мінус Су-25 на Авдіївському напрямку.
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09.05.2024 15:49 Відповісти
Ok, something...but why do we still have a patriot?
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09.05.2024 15:54 Відповісти
 
 