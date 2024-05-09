Швеція виділила €28 млн на підтримку обороноздатності України

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 млн євро на підтримку оборонного потенціалу України. Частина коштів буде передана трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

Зазначається, що 18 млн євро буде передано трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а 10 млн євро - до Фонду НАТО для України.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово переходити до закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим платежам до фондів ми зможемо зміцнити оборону України в плані безпілотників, розмінування та посилення можливостей українських ВМС", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Куди спрямують кошти

Уряд Швеції надає:

5 мільйонів євро на користь коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу.

3 мільйони євро на коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.

10 мільйонів буде передано коаліції безпілотників. За підтримки Коаліції безпілотників можливості України в галузі безпілотників будуть розширені шляхом навчання більшої кількості українських солдатів. Підтримка також допоможе Україні в закупівлі безпілотників.

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