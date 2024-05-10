США объявят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, в него войдут ракеты к Patriot,- Politico

Уже сегодня, 10 мая, США могут объявить о новом пакете вооруженной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Среди прочего туда войдут ракеты к системе ПВО Patriot и зенитные ракеты Stinger.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, новый пакет военной помощи Украине предусматривает передачу оружия, которое уже есть на складах США. Пакет включает системы ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley и MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

К слову, недавно представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер анонсировал новые пакеты помощи Украине в ближайшие недели.

Как известно, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

А 26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.