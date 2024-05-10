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Новости
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США объявят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, в него войдут ракеты к Patriot,- Politico

США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні

Уже сегодня, 10 мая, США могут объявить о новом пакете вооруженной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Среди прочего туда войдут ракеты к системе ПВО Patriot и зенитные ракеты Stinger.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, новый пакет военной помощи Украине предусматривает передачу оружия, которое уже есть на складах США. Пакет включает системы ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley и MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

К слову, недавно представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер анонсировал новые пакеты помощи Украине в ближайшие недели.

Как известно, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

А 26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.

Автор: 

оружие (10200) помощь (7770) США (26471) Patriot (265)


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Це добре, але від оголошення до прибуття в Україну проходить багато часу якого у нас немає... На жаль...
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10.05.2024 18:07 Ответить
Саме тому і оголосили зараз, коли ще попередній на мільярд не весь прийшов.
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10.05.2024 19:26 Ответить
У листопаді дійде?
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10.05.2024 18:20 Ответить
Дякуємо.
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10.05.2024 18:27 Ответить
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
19 год
Символічно, що в День Європи Україну відвідала президентка Європарламенту Роберта Мецола.Показово, вона була майже в порожній залі. Слуги розбіглася. Й ці порожні ряди- теж про євроінтеграцію, відповідальність і субʼєктність парламенту. Пані Мецолі бажаю успіху на виборах до ЄП
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10.05.2024 18:46 Ответить
Спасибо США
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10.05.2024 18:49 Ответить
Сльози...

русня на місяць витрачає 10 мільярдів...
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10.05.2024 19:44 Ответить
Київ може спати спокійно
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10.05.2024 19:45 Ответить
 
 