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Нам потрібно ще 5-6 Patriot для України, - прем’єрка Данії Фредеріксен

patriot

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європи надати Україні більше систем ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини та надати Україні більше систем ППО Patriot.

"Нам потрібно ще п’ять-шість систем Patriot", - зазначила вона.

За її словами, ці системи розміщені в Європі.

"Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО", - додала вона.

Фредеріксен також наголосила на потребі України в боєприпасах: "Українцям потрібно більше".

Patriot для України

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що пріоритет Альянсу - передача Patriot Україні.

У Білому домі заявили, що США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України.

Читайте: США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван

Автор: 

ППО (3165) Фредеріксен Метте (88) Patriot (302)


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Топ коментарі
+3
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14.05.2024 10:33
+2
Потрібно! - то хто ж іх дасть - держаться за них як воша кожуха
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14.05.2024 10:24
+2
Рейтеон заявляет что они могут выпускать один комплекс в месяц при наличии финансирования. Если пусковые будут даны со складов в США, где они с очень большим запасом - а делать только радар и будку управления - то делать можно быстрее. С выделением этих комплексов уже столько времени жуются сопли что их банально можно было бы успеть произвести
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14.05.2024 10:29
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Для початку розробити дорожню карту, план дій, заходи, резолюцію, меморандум, слухання, дебати, голосування і т.д. ))) ну як з F16))
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14.05.2024 10:24 Відповісти
Потрібно! - то хто ж іх дасть - держаться за них як воша кожуха
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14.05.2024 10:24 Відповісти
Рейтеон заявляет что они могут выпускать один комплекс в месяц при наличии финансирования. Если пусковые будут даны со складов в США, где они с очень большим запасом - а делать только радар и будку управления - то делать можно быстрее. С выделением этих комплексов уже столько времени жуются сопли что их банально можно было бы успеть произвести
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14.05.2024 10:29 Відповісти
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14.05.2024 10:33 Відповісти
Всі притомні лідери західних країн збирають по нитці на рубішку для України, а херпідовці з тієї рубашки за місяць зроблять ганчірки. Що їм ці 5-6 Patriot, їм потрібні живі гроші, бажано в доларах. Кур'єри, наприклад шефір, вже перемістився в Німеччину і готовий приймати нал, а абдристович налагоджує сейфи для зберігання цінностей і мільярдів баксів в США. В кожну державу призначені посли від мародерів, які також вирішуюють питання про надходження із ледь живої України грошей. Невже хтось повірив в благородні наміри Бені і його Буратіни, що вони бажають добра країнцям? За офшори забулися?
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14.05.2024 10:30 Відповісти
класика.
в мутній воді, краще ловиться золота рибка.
накрасти якомога більше, і звалити в країну, що не видає злочинців.
а враховуючи, наші правоохоронні органи, то їх ніхто не буде шукати.
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14.05.2024 10:36 Відповісти
А шо там шукати? Всі вони народ кошерний, а Ізраіль своїх не видає.
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14.05.2024 10:48 Відповісти
не забагато "патріотів" для захисту дупи Зеленського??? Покидьок срати хотів на Одесу, Львів та ін. міста України
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14.05.2024 10:42 Відповісти
багатостраждальний Львів! ви це серйозно?
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14.05.2024 11:52 Відповісти
черговий кацапський довбень. Де сказано "багатостраждальний"? Учень ********** - до руцьких кораблів та літаків
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14.05.2024 12:02 Відповісти
Фрол ФедерОFF))))) з якого мухосранська пишеш?
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14.05.2024 12:13 Відповісти
тільки кацапи ******* ставити ff наприкінці прізвища)))
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14.05.2024 12:15 Відповісти
я пишу тобі з Харкова! а ти де страждаєш без ППО?
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14.05.2024 12:17 Відповісти
3-ю систему Patriot очікуємо від Німеччини, - Шольц пообіцяв передати найближчим часом
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14.05.2024 11:04 Відповісти
 
 