Нам потрібно ще 5-6 Patriot для України, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європи надати Україні більше систем ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини та надати Україні більше систем ППО Patriot.

"Нам потрібно ще п’ять-шість систем Patriot", - зазначила вона.

За її словами, ці системи розміщені в Європі.

"Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО", - додала вона.

Фредеріксен також наголосила на потребі України в боєприпасах: "Українцям потрібно більше".

Patriot для України

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що пріоритет Альянсу - передача Patriot Україні.

У Білому домі заявили, що США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України.

Читайте: США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван