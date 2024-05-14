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Новости Помощь Украине
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Нам нужно еще 5-6 Patriot для Украины, - премьер Дании Фредериксен

patriot

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала страны Европы предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.

"Нам нужно еще пять-шесть систем Patriot", - отметила она.

По ее словам, эти системы находятся в Европе.

"Лучше иметь системы противовоздушной обороны в Украине, чем в странах НАТО", - добавила она.

Фредериксен также отметила потребность Украины в боеприпасах: "Украинцам нужно больше".

Patriot для Украины

Напомним, ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что приоритет Альянса - передача Patriot Украине.

В Белом доме заявили, что США сотрудничают с союзниками относительно дополнительных ЗРК Patriot для Украины.

Читайте: США сотрудничают с союзниками относительно дополнительных ЗРК Patriot для Украины, - Салливан

Автор: 

ПВО (2727) Фредериксен Метте (78) Patriot (268)


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Топ комментарии
+3
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14.05.2024 10:33
+2
Потрібно! - то хто ж іх дасть - держаться за них як воша кожуха
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14.05.2024 10:24
+2
Рейтеон заявляет что они могут выпускать один комплекс в месяц при наличии финансирования. Если пусковые будут даны со складов в США, где они с очень большим запасом - а делать только радар и будку управления - то делать можно быстрее. С выделением этих комплексов уже столько времени жуются сопли что их банально можно было бы успеть произвести
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14.05.2024 10:29
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Для початку розробити дорожню карту, план дій, заходи, резолюцію, меморандум, слухання, дебати, голосування і т.д. ))) ну як з F16))
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14.05.2024 10:24 Ответить
Потрібно! - то хто ж іх дасть - держаться за них як воша кожуха
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14.05.2024 10:24 Ответить
Рейтеон заявляет что они могут выпускать один комплекс в месяц при наличии финансирования. Если пусковые будут даны со складов в США, где они с очень большим запасом - а делать только радар и будку управления - то делать можно быстрее. С выделением этих комплексов уже столько времени жуются сопли что их банально можно было бы успеть произвести
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14.05.2024 10:29 Ответить
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14.05.2024 10:33 Ответить
Всі притомні лідери західних країн збирають по нитці на рубішку для України, а херпідовці з тієї рубашки за місяць зроблять ганчірки. Що їм ці 5-6 Patriot, їм потрібні живі гроші, бажано в доларах. Кур'єри, наприклад шефір, вже перемістився в Німеччину і готовий приймати нал, а абдристович налагоджує сейфи для зберігання цінностей і мільярдів баксів в США. В кожну державу призначені посли від мародерів, які також вирішуюють питання про надходження із ледь живої України грошей. Невже хтось повірив в благородні наміри Бені і його Буратіни, що вони бажають добра країнцям? За офшори забулися?
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14.05.2024 10:30 Ответить
класика.
в мутній воді, краще ловиться золота рибка.
накрасти якомога більше, і звалити в країну, що не видає злочинців.
а враховуючи, наші правоохоронні органи, то їх ніхто не буде шукати.
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14.05.2024 10:36 Ответить
А шо там шукати? Всі вони народ кошерний, а Ізраіль своїх не видає.
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14.05.2024 10:48 Ответить
не забагато "патріотів" для захисту дупи Зеленського??? Покидьок срати хотів на Одесу, Львів та ін. міста України
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14.05.2024 10:42 Ответить
багатостраждальний Львів! ви це серйозно?
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14.05.2024 11:52 Ответить
черговий кацапський довбень. Де сказано "багатостраждальний"? Учень ********** - до руцьких кораблів та літаків
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14.05.2024 12:02 Ответить
Фрол ФедерОFF))))) з якого мухосранська пишеш?
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14.05.2024 12:13 Ответить
тільки кацапи ******* ставити ff наприкінці прізвища)))
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14.05.2024 12:15 Ответить
я пишу тобі з Харкова! а ти де страждаєш без ППО?
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14.05.2024 12:17 Ответить
3-ю систему Patriot очікуємо від Німеччини, - Шольц пообіцяв передати найближчим часом
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14.05.2024 11:04 Ответить
 
 