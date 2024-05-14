Нам нужно еще 5-6 Patriot для Украины, - премьер Дании Фредериксен
Премьер Дании Метте Фредериксен призвала страны Европы предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.
"Нам нужно еще пять-шесть систем Patriot", - отметила она.
По ее словам, эти системы находятся в Европе.
"Лучше иметь системы противовоздушной обороны в Украине, чем в странах НАТО", - добавила она.
Фредериксен также отметила потребность Украины в боеприпасах: "Украинцам нужно больше".
Patriot для Украины
Напомним, ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что приоритет Альянса - передача Patriot Украине.
В Белом доме заявили, что США сотрудничают с союзниками относительно дополнительных ЗРК Patriot для Украины.
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в мутній воді, краще ловиться золота рибка.
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а враховуючи, наші правоохоронні органи, то їх ніхто не буде шукати.